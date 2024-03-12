這一鍋: 皇室秘藏鍋物 板橋府中殿

吃麻辣鍋也能穿越道古代體驗超有趣的宮廷風換裝！

這次我們點的是四人套餐，有肉品、海鮮、前菜、火鍋料、飲品、甜點，一共有12道食材～

每人約800元就能吃到這麼豐盛的菜色，非常推薦大家點套餐，因為比單點還划算！

這一鍋 菜單

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這一鍋 餐廳環境

中式古典的裝潢，看起來很像在博物館裡面，用餐環境很舒適

▼白飯及醬料可以自助區自取



千張豆腐紙

好吃又好玩的豆腐紙，放進火鍋前可以先用墨汁揮灑一下創意，薄薄的豆腐紙放進麻辣鍋裡，吸附了辣油吃起來絲滑非常好吃

飲品

冬瓜檸檬冰沙及荔枝優格清爽又解膩，會讓人一直想喝，裝的器具很想古代喝酒的容器「爵」造型很可愛

貴妃荔枝蝦球

非常有特色的工夫美饌！把蝦球做成荔枝的形狀，吃起來很彈牙，可以沾著辣粉一同享用，絕對是這一鍋必點品項

肉品

可以無限續加鴨血及豆腐，我們是選一個麻辣鍋一個是老火鍋，鴨血豆腐軟嫩入味，麻辣湯麻而不辣，老火湯頭很濃郁，整體湯頭我覺得有到水準之上

夢幻的神仙牛肉，上桌時會淋上乾冰在肉的下方，瞬間煙霧在桌面蔓延，非常迷幻，如果要拍照的話必點這個！

使用美國Choice等級的無骨牛小排肉質真的很嫩，柔嫩口感中帶點彈性，吃起來鮮甜好吃！

▼ 擁有豬肉界和牛的美稱的台灣黑豚1983豬五花，肉片油花分布均勻，在麻辣鍋裡面涮很不錯

肉質鮮甜Q彈且香醇，沒有豬腥味，難怪會深受饕客的喜愛！

海鮮拼盤

海鮮拼盤有台灣潮鯛魚片、冰鮮小卷、急凍鮮蝦及日本北海道干貝，每個海鮮都是我的愛，因為很新鮮吃起來Q彈又鮮美！

滷味三拼

吃麻辣鍋的靈魂人物滷製品有牛筋、牛肚跟大腸頭，處理得很乾淨，沒有腥味，加在麻辣鍋內燉煮吃起來軟嫩入味

火鍋料

這一鍋其中一道特色菜就是「盛味綜合丸」，由五種丸子組合而成，丸子有鮮味花枝丸、雪花牛肉丸、鮮肉川丸子、海味鮮蝦丸及黑曜墨魚丸，放置在綠白相間的棋盤格容器，很像在對弈的感覺😂

每顆丸子口感都不錯，海鮮類丸子更可以吃到完整的花枝、鮮蝦塊，令我印象最深刻的是牛肉丸，扎實有彈性而且咬下去充滿肉汁，深得我心😍

▼ 「綜合餃」生燕餃、生魚餃、蛋餃

▼五彩鮮蔬盤

五種顏色的蔬菜盤配色很雅緻，放在老火湯裡可以提升湯頭的鮮甜，吃火鍋配青菜可以解膩又營養！

甜點

飯後甜點是「冰黑糖麻糬」及「相思豆沙千層鍋餅」

香草冰淇淋搭上小顆的黑糖麻糬，當作飯後甜點我覺得棒

▼相思豆沙千層鍋餅有驚豔到我，外表酥脆芝麻餅皮，搭配裡面絲滑的豆沙內餡，甜而不膩推推！

這一鍋 商家資訊

營業時間: 11:30–22:30

聯絡方式: 0222720707

網站: https://www.toponepot.com/

地址: 220新北市板橋區府中路29-2號



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