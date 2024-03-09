台中波奇碗你們都吃哪家？波奇碗是源自於夏威語中的「Poke」，指的是將原型食物切塊，方便、快速又能結合多種不同營養食材，難怪在近幾年也蔚為風潮！

位在魚編家附近的這間「貪吃過後」，不但食材豐富多元，還能搭配好吃美味的烤野蔬，甚至提供了生菜、紫米飯、天使義大利麵可以選擇，主廚特調的5款特色醬料更是百搭，讓魚編一吃就愛上啦！

貪吃過後｜地點與用餐環境

有著可愛店名的「貪吃過後」，地點就位在漢口路與中清路交叉口附近，旁邊就是曉明女中，綠底白字的招牌特別顯眼。

韓系又帶有文青風格的設計與配色，再結合通透大窗，差點讓人以為來到了網美咖啡廳呢XD

店內氛圍舒適愜意，半開放式的備料區沒有任何油煙，特別加分！另外還有提供候位區，點餐外帶的朋友可以坐著小憩。

櫃檯也有公告目前店內的最新活動，評價五星可以選擇內用限定的迷你小波奇、或是肉量加倍，兩者擇一，有興趣也可以參考一下。

後方的內用區域，有著韓系復古的設計，特別吸睛好拍，座位底下還貼心地提供置物籃，不怕包包沒地方放。

櫃檯後方另有提供檸檬水與面紙可以取用，如果想喝飲料，也可以購買現打的水果氣泡飲哦～

貪吃過後｜菜單資訊

貪吃過後｜食材介紹

魚編自己也很愛吃波奇碗，貪吃過後最讓我感到驚豔的是有少見的「烤野蔬」，他們家更是斥資重金買了德國商用的萬能蒸烤箱。

不但烘烤速度有效率，不需要等待太久，而且烤出來的蔬菜也好好吃，有點像是溫沙拉的概念。

我們這天點了幾碗內用，餐點都是現點現做，食材新鮮度也很不錯，滿滿一整碗也超有飽足感。

不想吃澱粉的話，基底可以選擇全生菜，而且他們家是以「氣泡水浸泡」的手法來洗滌生菜，可以吃得到生菜最鮮嫩爽脆的口感與風味，據說這也是不少星級餐廳常用的技巧，就不難想像有多講究了。

其他兩種基底有紫米飯與天使義大利麵，前者顆顆飽滿，口感Q黏軟糯，後者則是咕溜彈牙，都沒有額外的調味。

基底選擇的彈性也很高，目前有提供「半飯半菜」、「半麵半菜」的選項，雙重基底一次就能滿足。

主廚特調的5款特色醬料，分別有美式肯瓊醬、焙煎胡麻醬、日式柑橘醬、異國海南雞與經典貪吃醬；美式肯瓊醬鹹辣開胃、焙煎胡麻醬的堅果香氣特別濃郁、日式柑橘醬則是格外清爽，很適合炎炎夏日來享用。

異國海南雞是魚編最愛的口味，酸辣帶勁，搭配海鮮超合拍！經典貪吃醬的鹹度是裡頭偏高的，重口味的朋友可以試試。

貪吃過後｜大自然風味豆腐碗

大自然風味豆腐碗選用的是非基改豆腐，而且是口感更為紮實彈牙的板豆腐，不是一般的嫩豆腐，所以吃起來的黃豆香氣更足，相對也更有飽足感。

除了基底之外，還能選擇6種配菜、2種烤野蔬與1份自選醬汁；魚編激推烤青花菜，鮮嫩可口又帶點誘人的微鹹，超級涮嘴！

貪吃過後｜65°舒肥雞胸波奇碗

大部份的波奇碗專賣店都少不了「雞胸肉」的搭配組合，但能將雞胸肉處理得好吃也不簡單；貪吃過後是以65°低溫舒肥雞胸肉，肉質雖然大塊紮實，吃起來卻完全不乾柴，而且頗有肉感呢！

這碗同樣也能選擇6種配菜、2種烤野蔬，8種食材營養滿滿，尤其是烤過的櫛瓜肉質嫩口又不失多汁，櫛瓜控絕對必點！

貪吃過後｜肯瓊豚肉片波奇碗

這碗榮登魚編當天心目中的第一名！肯瓊豚肉片醃漬入味，帶有油脂香氣的肉質，帶有夠味鹹香與開胃辣度，入口香嫩彈牙又吃得到肉質香氣。

不論是直接單吃，或是搭配其他基底都超百搭，讓魚編一吃就愛上，最先秒殺的也是這碗無誤XD

貪吃過後｜蝦貝三重奏波奇碗

海鮮控最愛的蝦貝三重奏波奇碗，除了大塊紮實的舒肥雞胸肉，還包含了緊實的鳳尾蝦，以及細緻彈牙的珠貝；魚編大推可以搭配異國海南雞醬，迷人的檸檬清香，更能襯托出海鮮的甜味！

這碗可以選擇5種配菜與2道烤野蔬，沒想到烤過的南瓜也能這麼好吃，香甜柔軟又多汁。

貪吃過後｜鮭之花波奇碗

這道鮭之花波奇碗是最近推出的新品，煙燻鮭魚不僅有著玫瑰花的華麗造型，以低溫燻製的肉質也很鮮嫩夠味，有如生魚片般的細膩口感，鹹度也恰到好處。

平常不敢吃紅蘿蔔的人有福啦！貪吃過後選用的是歐洲進口的紅蘿蔔球，個頭小巧飽滿，剛好可以一口一顆，而且沒有生澀的味道，特別嫩脆可口。

貪吃過後｜奢華焗烤波士頓龍蝦波奇碗

這道簡直可以比擬波奇碗界的LV了！是line會員的限定款，需要提前兩天預定，口袋比較深的龍蝦控可以試試～

以整隻波士頓龍蝦尾的飽滿肉質作為主角，不但可以吃得到極其鮮甜飽滿的口感，經過焗過後更是奶香十足，有夠過癮的啦！

貪吃過後｜湯品與飲品

日式味噌湯的味噌香氣濃郁，而且裡面同樣使用的是板豆腐，份量也頗有誠意，熱熱地喝起來很舒服。

看到這台差點誤以為可以邊吃波奇碗、邊暢飲生啤了XD 其實這是氣泡機，以鮮撥的葡萄柚果粒與柳橙果粒，結合新鮮現打的氣泡水，酸甜清涼又帶有微微的氣泡感，非常解膩，分享給你們參考喲！

貪吃過後Poke

營業時間：11:00–15:00、16:30–19:00 (週日、週一公休)

電話：04 2299 1316

地址：台中市北區中清路一段586號

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