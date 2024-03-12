老祖早餐灌蛋餅，東勢在地美食40年老店。來一趟東勢一日遊，老祖早餐灌蛋餅可說是許多老饕推薦的早餐，純手工現打現煎餅皮，灌入蛋液的畫面非常吸引人。灌蛋餅純手工製作每天數量有限，假日沒提前預訂幾乎都吃不到，另外也有燒餅油條豆漿，價格便宜實惠又有飽足感，東勢早餐這間可以收入口袋喔~

老祖早餐灌蛋餅

地址:台中市東勢區勢林街245號

電話:04-2588-8425

時間:06:30~11:00(周一休息)

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老祖早餐灌蛋餅在哪裡

老祖早餐灌蛋餅位在東勢東新國小旁，很早就開始營業在煎餅，假日很多人都是前一天電話預訂好，隔天直接去拿。第一次嘗鮮可能就現場排，也不一定會吃的到。不過我們運氣好~老闆還煎好現成的先給我們吃

傳統早餐店品項都很簡單，灌蛋餅、燒餅油條等，還有米漿豆漿

東勢除了在地人會來吃，假日還有很多騎車、爬山的有順路都也會來買，每天灌蛋餅能做的數量有限，如果沒提前預訂真的吃不到

老祖早餐灌蛋餅菜單價位

幾乎都是銅板價，古早味美食最耐人尋味，遵循古法的老手藝灌蛋餅，現在很少早餐店在做這個了

每天的餅皮都堅持手工現做，雖然費時費工，但在口感上也較好吃

現煎糖酥餅，鼓起來圓圓的好療癒

灌蛋餅的餅皮也是手工現做，不斷地搓揉跟甩餅，形狀就慢慢出來了

大鐵鍋一次只能煎10個，火侯掌控也很重要，所以不能太多個，每一次都得等至少十幾二十分鐘，現場排的話就看你願不願意等囉~

餅皮煎的差不多外層上色，準備灌入蛋液

傳承到現在第二代老手藝，現在還能吃到真的很幸福

灌蛋餅$45

個人推薦剛煎好的最酥最好吃，放一段時間外層就沒那麼酥，但味道跟口感還是相當不錯的

手工餅皮加點甜辣醬真的很讚

蛋液在餅皮裡面慢慢熟透，最後變成這樣類似烘蛋的口感，整體口感紮實，滿滿的蛋香

糖酥餅$20

糖酥餅一塊才20圓超便宜的，甜甜的口感很適合當點心

外層薄脆，裏頭是空心的，甜度剛剛好不會太膩，還不錯吃

東勢必吃的早餐店，簡單幾樣東西就很滿足。吃的到古早味的老手藝灌蛋餅，難怪假日都這麼熱門，想吃記得提前預訂阿~

店家資訊

老祖早餐灌蛋餅

地址:台中市東勢區勢林街245號

電話:04-2588-8425

時間:06:30~11:00(周一休息)

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