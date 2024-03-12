榕樹下豬血湯，后里美食推薦。台中我最愛吃的早餐就是炒麵豬血湯了，后里這間榕樹下豬血湯網路評價兩極，喜歡吃的還是大有人在，炒麵份量多，豬血湯料多實在。就在粉紅小七旁邊滿好找的，豐原前往大甲必經后里這間早餐店，早上可以先來吃個早餐再出發~

榕樹下豬血湯

地址:台中市后里區甲后路二段383號

電話:04-2556-4227

時間:07:00~14:00

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榕樹下豬血湯位置

早上從豐原跟朋友要去大甲，途中經過后里這間榕樹下豬血湯，就在后里粉紅hello kitty的7-11旁邊。之前有聽過這間小有名氣，一直沒機會來吃，決定就在這邊吃個早餐再出發。

我個人很愛吃炒麵豬血湯，吃這個比較容易有飽足感，這間早上7點就營業，裡面有座位

榕樹下豬血湯環境介紹

我們剛好是早上剛開店第一批客人，攤位滿滿備用的料跟新鮮熬煮的湯頭，肚子餓了趕緊進去點餐

裡頭座位滿寬敞的，位子也很多，桌上都有擺放甜辣醬跟胡椒粉，自行添加

餐具放在牆角的層架，也是自取喔

榕樹下豬血湯菜單價位

目前吃到的炒麵豬血湯都差不多這個價位，基本上一個麵一個湯我就能飽餐一頓

炒麵(小) $35

小份炒麵給的量也是很多，淋上自家的滷肉燥，搭配甜辣醬這樣吃才夠味

油麵口感還不錯，不會太濕太軟，滷肉滿香的

米糕 $35

點了一份米糕來嚐嚐鮮，口感較濕軟，味道還不錯吃，當然也要加一下百搭甜辣醬

綜合豬血湯 $65

綜合湯料特別多，有大腸、粉腸、豬血、隔間肉..等，裡頭加了酸菜口感甘甜，湯喝完了可以再去續湯

綜合湯料多實在，大腸粉腸Q彈好吃

豬血口感紮實，我還滿喜歡他們家的湯頭，不會過鹹，喝完了豬血湯感覺充滿活力。

店家資訊

榕樹下豬血湯

地址:台中市后里區甲后路二段383號

電話:04-2556-4227

時間:07:00~14:00

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