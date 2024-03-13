新店超人氣韓國烤肉「安妞韓國烤肉食堂」新竹也有，沒想到我現在才知道！油潤的韓式豬五花烤肉、招牌的韓式炸雞、韓式一隻雞正宗料理，不僅帶來道地的韓國飲食文化，還是我吃過細節最滿的韓式料理，位於新竹科學園區的生活館之中，深得竹科人喜愛，即使是周末假日也仍有許多家庭客來訪，近期好事多商圈熱門的沙郎嘿사랑해韓式餐酒館，也是安妞的新品牌喔。

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安妞韓國烤肉食堂竹科店

地址 : 新竹市東區工業東二路1號科技生活館1樓

時間 : 11:30 ~ 13:30 | 17:30 ~ 20:30

電話 : 03 577 1166

預約 : https://www.opentable.com.tw/restaurant/profile/182879?ref=18649

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100083583331633

👉位置停車資訊

安妞韓國烤肉食堂竹科店位於園區的科技生活館內，自新安路右轉工業東二路就可以看見，生活館備有充足的停車位相當便利，也有電動車專屬充電車位。

走進生活館到底就可以看見安妞韓國烤肉食堂的大門囉~

👉環境介紹

店內空間乾淨舒適，玫瑰金色的排煙管在燈色下閃耀，固定式的座椅整齊排列，利用高椅背營造出桌次間半開放式的隱私空間；桌位採4~8人桌，且大桌配有雙爐，無須擔心烤來不及吃，像我烤肉同時也可以煮火鍋~作為公司內集會聚餐根本超合適。

利用韓國朝鮮民俗元素點綴牆面，靠窗桌次還有自然光引入，樸實不浮誇的設計令人感到放鬆。

中島自助區有生菜、蒜頭、辣椒、韓式泡菜、醃蘿蔔等經典小菜，另一側的麻油鹽、韓式味噌醬記得一定要拿，待會吃烤肉都會用到。

👉安妞韓國烤肉食堂 菜單

網羅耳熟能詳的韓國美食，有韓劇中常見的部隊鍋、一隻雞、馬鈴薯、泡菜豬骨湯鍋物美食，春川辣雞、安東燉雞更是明星美食，烤肉推薦直接點拼盤，各類經典肉品都能嘗鮮，而且而且，安妞韓國烤肉食堂是桌邊代烤，我們負責放鬆動嘴聊天就好啦！

🔸韓國烤肉/豬肉拼盤

烤肉是桌邊代烤服務，真是不要太享受；豬五花有原味與味噌兩種風味，厚切是韓國特色代表，整塊放上烤盤火烤至兩面金黃，剪成塊狀後再多烤一會讓肉面帶著恰恰的焦色，酥香焦脆口感才是完美；沾上麻油鹽、韓式味噌醬包入生菜，夾上蒜頭、辣椒和泡菜、大口酥脆就是爽快；味噌經過醃製好像古早味鹹豬肉，不用沾醬也很好吃。

今天吃的是有點強迫症的豬肉 XD，店員還會提醒包生菜要一口吃才是韓國吃法。

梅花肉油花較均勻，肉感不澀不油相當不錯；豬頸肉就是豬隻松阪部位，有著黃金六兩美譽，獨特的酥脆口感與彈牙肉香在嘴中散開，香烤的口感很好。

烤肉使用風靡韓國的麥飯石烤盤，兩側設計凹槽倒有起司與新鮮蛋液，利用烤盤烤肉同時加熱成烘蛋，再分段沾著起司入口，這樣的吃法我還是第一次，肉塊也能沾起司來吃，會有豬肉自有香甜與起司鹹香的層次。

🔸嫩肩牛小排

牛小排大理石紋油脂分布讓口感細緻軟嫩，也是代烤喔，口感香軟適中 熱熱的吃真是太享受，取自背肩部位中間會有一條筋，過程中會將其切下額外燒烤再分段，QQ脆脆可以作為小酌時的下酒菜。

肉肉烤完起司醬也差不多烤乾，這時會拉起整條起司剪斷，可以搭配小菜或是肉片一起吃，今天吃的韓式燒肉儀式感滿滿。

🔸安東燉雞/小

源自朝鮮時代士大夫階級的雞肉料理，由於是在城內料理，故名而(An-Dong-Ne)料理；先說~這是有點辣的喔~雞肉切塊加上馬鈴薯、韓式年糕切片以醬油、韓式辣椒醬加上多種調味燉煮，附食韓國冬粉口感很Q很彈，吸附醬汁很對味。

🔸韓式炸雞

韓式炸雞有BBQ、原味和小辣三選二，BBQ嚐起來是濃郁的醬油香，辣的愛好者可以選小辣口味，底層香濃白醬撒上起司條，熱熱的沾著吃不僅奶香還能牽絲拉起，中間是馬鈴薯薯條，一樣是沾著白醬一起吃。

🔸拳頭飯

🔸海鮮煎餅

拳頭飯作為食事搭配相當不錯，有種邊玩邊吃的感覺；銅質小鍋韓味十足，附上手套戴著均勻攪拌在捏成小球就可以吃；這個時候就又用到烤盤了，可以將飯糰放上香烤，外層烤乾吃起來會脆脆的，香油和海苔香會更濃郁，口感也更好~

海鮮煎餅包外酥內軟，包有蝦肉等餡料豐富，吃起來有著像麵糊的口感，有附上特調醬汁可以沾著一起吃。

🔸一隻雞

韓國在地的經典美食，名如其實的用一隻雞燉湯，湯頭是道地的傳統清湯滋味，剁好的雞肉加上馬鈴薯、韓式年糕和大蔥燉煮，些許辛香提味但味到不會過重：雞肉很嫩且吸滿雞湯餘香，可以邊聊天邊享用，店內火鍋湯底都是可以無限續湯，非常貼心。

👉營業時間地址

安妞韓國烤肉食堂竹科店

地址 : 新竹市東區工業東二路1號科技生活館1樓

時間 : 11:30 ~ 13:30 | 17:30 ~ 20:30

電話 : 03 577 1166

預約 : https://www.opentable.com.tw/restaurant/profile/182879?ref=18649

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100083583331633