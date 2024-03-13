冬天就是要吃暖呼呼的麻辣鍋！新竹「六野鴛鴦鍋物」北大路全新開幕，帶來何首烏雞、酸菜白肉、川屬麻辣、藥膳白湯、韓式泡菜和黃金昆布六種自熬湯底，內用白飯、王子麵等副食免費供應，單店飲品一壺$90元起根本超划算！今天嚐鮮了六人頂級豪華套餐，肉盤份量大、還有生猛大龍蝦，海鮮盤不只浮誇，還有多樣生食級別海鮮，刷新新竹鴛鴦鍋物的海鮮天花板。

六野鴛鴦鍋物

地址 : 新竹市北大路186號

電話 : 03 528 6011

時間 : 11:30 ~ 14:30 | 17:30 ~ 22:00

粉專 : https://www.facebook.com/RokunoHOTPOT

備註 : 用餐不限時

優惠一 :

Google 五星評論或臉書打卡按讚(每桌限一次優惠不與宵夜時段優惠共用)

就送好禮6選1：霜降牛、板腱牛、五花豬、松阪豬、大文蛤、甜白蝦

優惠二：壽星優惠 （一桌限一份）

1. 來電三天前提前預約慶生，當日壽星幾歲就送幾顆蛤蜊！(基本盤30顆)，99大壽就送99顆唷！

2.不需預約，來電慶生，當月或當日壽星，身高多少就送多重的肉！(基本盤150克)，身高180就送180克的肉肉唷！(牛五花或豬梅花選1)

PS.以上壽星優惠2選1

優惠三：宵夜時段優惠

晚上21:00 以後到店消費，Google 五星評論或臉書打卡按讚 以下肉品同品項買一送一。

同品項肉品買一送一：澳洲和牛、牛五花、豬梅花、豬培根。

👉位置停車資訊

六野鴛鴦鍋物在新竹市北大路上，位於浸信會與LAHOS樂活眼鏡新竹總部的中間，長形的建築物掛上醇。香。鮮。食的旗幟，凸顯相當氣派；鄰近有北大路停車場，路邊也有相當多的機車停車格，用餐停車相當方便。

👉環境介紹

日式的名稱，店內裝潢佈色呈現中式，字裡行間的意會有著台式血統；店內座椅以長形的六人桌為基礎，還有多組象徵團圓吉利的圓形大桌，需要些隱私空間也有包廂可以選擇，雙人用餐合宜，更適合團體聚會用餐。

六野擁有雙層用餐空間，一樓前後區分，中間為醬料自取區，二樓是整層空間，寬敞且座位數多，適合尾牙、春酒或家族聚會等，眾人相聚一同開心享用美味佳餚。

醬料提供有沙茶、香油、白醋、蒜苗絲、蒜碎、香菜、蔥花，最特別的是有花生粉可以調味，這可算是最愛的靈魂搭配，喜歡日系點也有白蘿蔔泥。

我發現餐具是蝴蝶擺法。

👉六野鴛鴦鍋物 菜單

以鴛鴦為名，主打的就是浮誇豐盛的海鮮鍋物，火鍋料也是特別挑選，六種精燉自熬湯頭，在食安謹慎的現代吃的就是滋潤和健康；店內用餐白飯、王子麵、寬冬粉免費供應，QRCODE點餐才發現居然飲料一壺居然$90元起，這個價格在火鍋店也太佛心。

👉六野鴛鴦鍋物 外帶菜單

這個外帶套餐優惠真的很不錯！單點系列全面85折，優惠之下多買幾份回家享用超划算！有沒有科目三我不知道，但是六野很貼心，若有生日活動也可以跟店員告知，會有生日快樂歡唱服務，要陷害可別忘了喔~

有燈版但是沒有我就是了 XD

👉六人頂級豪華套餐 $4999

🔸鍋物湯底

今天吃的是六人頂級豪華套餐，先來選個鍋底，有酸菜白肉、川蜀麻辣、藥膳白湯、韓式泡菜和黃金昆布五選二不複選(何首烏雞僅限單點)，我們選了川蜀麻辣鍋，麻辣豆腐、鴨血鍋底吃到飽！分量多真的沒話說，再來就是我的最愛，酸菜白肉鍋囉，酸菜絲可是相當多還有白肉入湯；川蜀麻辣湯頭有辣也有嗆，吃得喜不喜歡都可以告知店員調整；酸菜白肉鍋相當不錯，酸度不咬舌也不滲口，像我嗜酸想再加酸也可以。

菜盤有二，會依照時節蔬果替換，用手工蛋餃、芋頭、芥末貢丸取代廉價火鍋料，搭配高麗菜、水蓮、玉米、杏鮑菇、金針菇等，蛋餃、絲瓜等一同上桌；手工蛋餃、芋頭都表現不錯，但芥末貢丸更為亮眼，嗆辣的味道與貢丸肉汁一同噴發，好吃到我們單獨叫一盤，推推~副食還有白飯王子麵吃到飽，真的是來這點麻辣鍋超划算！

芥末貢丸，推推

肉品有 : 澳洲和牛、美國牛小排、台灣盤克夏黑豬梅花、丹麥松阪豬、澳洲嚴選羊五花、台灣櫻桃鴨胸六選四，若是再12/31日前用餐還有特定肉品第二盤$120的活動，肉肉一族可抓緊時間出發！

🔸澳洲和牛

肉盤送上的份量有讓我眼睛一亮，其實不光澳洲和牛，而是每一盤的份量都很有誠意；這麼大片且油脂斷層少的胸腹部位，川燙3~5秒即能享用鮮嫩口感，肉感上較為緊實不會有太多油花的膩口感，涮麻辣吃嫩度，涮酸菜鍋品嘗和牛獨特香氣。

🔸美國牛小排

細緻軟嫩的口感有豐富的油花交織，如大理石紋般的分布均勻，品嘗肉質更是豐盈軟嫩多汁，取自骨邊部位口感特別香甜，油脂的豐富讓口感更為軟嫩。

🔸丹麥松阪豬

嚴選有著黃金六兩肉美譽的松阪部位，逆切橫紋有著獨特的Q脆口感，油脂分布恰到好處，是我每次火鍋的必選肉品；記得豬肉可是要燙熟才吃的喔。

🔸澳洲嚴選羊五花

喜歡吃羊肉可以點澳洲嚴選羊五花，沒有太多羊騷味但是可以吃得到羊肉那堅韌口感，美麗油花肉感爽Q不肥膩，油香濃郁，涮麻辣或是酸菜鍋都合適，

🔸海鮮拼盤

🔸季節性龍蝦

上桌還有乾冰秀，開個玩笑是被火鍋耽誤的海產店?光這一尾龍蝦就讓這$4999六人套餐浮誇超值，龍蝦的份量真的很足，不是小小隻的那種喔，在廚房會先去殼處理，我們只要把肉塊下鍋就可以輕鬆享用。

龍蝦頭熬湯，蝦身還有蝦膏可別忘了喔

🔸天使紅蝦

🔸白蝦

蝦子有吃珍稀的天使紅蝦和Q彈口感的白蝦，吃天使紅蝦就能感受到食材的等級，個頭不小且吃起來不會有沙沙的口感，這可是取決於販售的等級喔。

有12+6隻蝦子，玩個浮誇的蝦子擺盤是必需要的

🔸日本生食級生蠔

🔸日本生食級干貝

生蠔、干貝皆為日本生食等級，想品味生蠔鮮度、干貝脆口直接吃完全沒問題，生蠔川燙口感也很好，重點是不會煮一煮生蠔變蚵仔 XD

每顆干貝都附上檸檬片，我是喜歡一起咬著吃，檸皮微甘更能體會鮮甜滋味。

🔸九孔鮑魚

🔸蛤蠣

🔸鮭魚菲力

🔸鱸魚菲力

六顆九孔鮑魚排開很霸氣，每顆的尺寸很不錯，可不是小顆的鮑魚喔！吃著是Q彈鮮脆，彈牙的口感非常好；蛤蠣給足滿滿30顆，顆顆水嫩飽滿，我可是煮了好幾勺才煮完呀~

魚肉附有鮭魚、鱸魚菲力，都已經去刺直接煮熟就可以大口吃。

以新竹的鍋物店來說，「六野鴛鴦鍋物」可說是給滿誠意，空間視野寬闊無礙，選肉的質地、海鮮品質都有相當水準，溫馨團聚的尾牙聚餐、春節假期將至，陪著家人一同用餐或是招待宴客不僅價格不高且菜色豐盛，高CP值可說是面子裡子都兼顧。

👉營業時間地址

六野鴛鴦鍋物

地址 : 新竹市北大路186號

電話 : 03 528 6011

時間 : 11:30 ~ 14:30 | 17:30 ~ 22:00

粉專 : https://www.facebook.com/RokunoHOTPOT

🔔12/17~12/31🔔

Google 五星評論⭐⭐⭐⭐⭐ 或 臉書打卡按讚👍 （每桌限一次優惠）

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PS. 以上優惠不與其他優惠活動及套餐共用。