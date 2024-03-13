如果有來台中旅遊《樂在其中 Le Cafe》一定要把他排進必訪名單中，沒想到在台中太平區有這麽美的秘境咖啡，整個環境就像是會在童話故事中出現的畫面一樣，歐式風格的建築外觀，裡面是相當有質感的木屋，一進到店裡就有濃濃的咖啡香，每個角落都經過老闆的精心設計，從裡到外都相當好拍。採預約制的《樂在其中 Le Cafe》主理人叫阿樂，整間餐廳都由他一手包辦，從咖啡到甜點通通由他一人搞定，也因為人力問題目前暫時不收15歲以下的小朋友以及寵物，還有每人低消250元。

樂在其中Le Cafe～交通方式如何去？

▲為何說《樂在其中 Le Cafe》是秘境，他的位置在台中太平的山區斜坡上，沿著頭汴國小往北田路30巷開就可以看到這個鐵門，中間會經過一條小路不要擔心繼續往下開一點就到了。這鐵門拉下來不是公休喔，因為採預約制所以只有到了門口通知老闆才會開門，所以記得一定要先預約，不然有可能會白跑一趟。

▲ 老闆叫阿樂，所以取名《樂在其中 Le Cafe》相當貼切。

樂在其中Le Cafe～Google評論

▲Google評論破百則，分數表現相當不錯，有4.8顆星。基本上有來過《樂在其中 Le Cafe》一定會很喜歡他們家的氛圍跟美景，真的是很療癒的一間《秘境咖啡》。

▲通知主理人阿樂後鐵門就會打開，然後沿著斜坡開上來就可以囉。

樂在其中Le Cafe～停車資訊

▲餐廳門口就有滿寬敞的位置可以停車，所以不論是開車還是騎車這裡停車都很方便。

樂在其中Le Cafe～戶外環境

▲這就是《樂在其中 Le Cafe》的餐廳外觀，獨棟的建築設計是以歐式鄉村，看起來真的是賞心悅目剛好運氣不錯來個藍天無雲的好天氣，在這裡隨便拍都超美。

▲採預約制的《樂在其中 Le Cafe》經營已經超過11個年頭，因為預約制所以可以有效控管來訪的人數，不用擔心會人多吵雜或是環境擁擠，在這真的可以很清幽的放鬆心情，享受樂在其中的美景。

▲圍繞餐廳的大樹剛萌芽的新葉春天真的要來了。湛藍的天空搭配綠意盎然的樹木，與白色的建築形成一幅很美的話，不用出國在台灣也有歐洲的氛圍。

▲白色的磚牆上佈滿蔓延的藤蔓、歐風的燈飾拍起來很有感，光是在店外拍外觀就停不下來，隨便拍都是電影劇照。

▲如果天氣好也可以坐戶外品嚐精品咖啡跟美食，這天用餐天氣相當好，微風緩緩地吹來還有暖暖的陽光，賞心悅目的美景就環繞在四周，隨著時間不同呈現的光線變化也不同，如果待晚一點還能欣賞到她們的夕陽美景，幸福感滿點。

樂在其中Le Cafe～室內環境

▲不只戶外的環境舒適，《樂在其中 Le Cafe》的室內環境也非常吸引人，挑高的空間完全不擁擠的座位安排，陽光微微曬進來暖暖的好舒服，不同時間色溫也都不一樣，強烈建議可以在這多待一下等待夕陽來臨，那氛圍又更棒了。

▲最顯眼的就是這咖啡吧台的位置，所有的餐點跟咖啡都在這裡製作。整個氛圍真的很棒，如果喜歡喝精品手沖咖啡那強烈建議可以選擇吧台的座位，可以一邊欣賞阿樂的手藝，還能吸收一些咖啡知識實在開心。

▲這位就是樂在其中的主理人阿樂，不只外型帥氣對於自家的咖啡也是職人的表現，從咖啡到甜點的製作全都出自他一人之手，一舉一動都可以感受出專業的表現，真的相當有才。就連烘焙咖啡豆也都是一手包辦，實在太厲害了。

▲精品咖啡豆的選擇不少，可以依照自己喜歡的咖啡習慣來詢問阿樂，請他給你建議。

▲平常喜歡喝淺培的咖啡，就請阿樂幫我推薦最後我選的是這款咖啡『秘魯 亞馬遜瑪葛莉娜 藝伎』是淺焙、水洗的咖啡豆。

▲吧檯的陳列架上都是不同造型的咖啡杯，所有手沖咖啡都是使會上面的杯子，每款看起來既精緻又美觀。

▲等待咖啡跟甜點上桌的同時來看看周圍環境，在這挑高的空間裡聽著優雅的古典樂，愜意。

▲來到《樂在其中 Le Cafe》不能錯過的是他們家的精品手沖咖啡，所有的選豆、烘豆都由主理人阿樂一人包辦，如果你也喜歡精品咖啡可以多跟阿樂聊聊，一定可以有很棒的收穫。另外他們家的咖啡豆也提供購買，如果喝的喜歡可以直接購買回家。也有購買咖啡豆的優惠，下次二訪再來選購一些回家。

▲烘豆機就在咖啡店裡，旁邊的小黑板是當天的甜點選項。

▲店內的座位約莫15位左右，整體的座位間隔都相當寬敞，不用擔心旁邊有客人會被干擾。

▲另外在旁邊的小房間裡是一個獨立的包廂空間，裡面有個長桌可以容納六位客人，如果人多在這裡也是不錯的選擇。

▲旁邊可以看到老闆阿樂的古董鐘收藏。

▲這天來訪的天氣相當好，每個時段的陽光變化都不一樣，室內的靠窗座位都很推薦，不同光線的色溫變化真的都是不同的風格。從窗外望出去景色也是很美，坐在窗邊望著戶外的綠油景緻，在這放空也是一種享受。

▲這天爆炸好的天氣帶點微微的涼風，伴隨著暖暖的陽光，我們選擇了戶外的絕佳座位，望著外面的美景真的好舒服。

▲悠閒的午後時光一定要來點個甜點搭配咖啡，這天我們選了黑芝麻生乳酪跟蔓越莓布朗尼。

單品咖啡NT$230～ 秘魯 亞馬遜瑪葛莉娜藝伎 水洗

▲我滿喜歡這款藝伎的風味，每款手沖咖啡都會提供熱、冰兩種，兩種口味、香氣在嘴裡的變化都不盡相同，別有一番風味。除了藝伎外其餘手沖咖啡單品的價格是NT$180。

▲這裡所使用的咖啡杯真的很有質感，隨便拍都超美。

▲先喝冰的品嚐這款淺培的藝伎帶的明顯果香，這款藝伎低溫時果酸較明顯，但十分順口我自己很喜歡冰的口感。

▲另外熱的部分味道表現截然不同，同樣伴隨著水果香氣但熱的喝口感更加醇厚溫順。

黑芝麻生乳酪NT$130

▲這款生乳酪蛋糕甜度不高，生乳酪帶點微微的酸感與濃郁的黑芝麻搭配格外的合拍。

▲底下的脆餅增加了口感層次，整體甜度不高相當耐吃。

▲天氣太好又跟阿樂想要換到室內，偏近日落前的陽光真的好美，逆光拍就連單拍水杯也是美到不行。

蔓越莓布朗尼NT$130

▲喜歡巧克力口味的朋友這款相當推薦，巧克力濃郁不會過甜，帶點可可的回甘這個也很得我心。

▲整體的布朗尼口感相當濕潤，裡面的蔓越莓酸甜的滋味讓整個布朗尼更有亮點，口感層次相當耐人尋味。

初訪《樂在其中 Le Cafe》真的相當滿意，以低消250元來說這樣的金額就能擁有這樣悠閒又舒適的用餐環境真的是不可多得的好地方，餐點上不論是咖啡還是甜點都是水準之上。珍小姐看到我拍的這些照片直呼下次一定要跟著一起來，實在太美太好拍，如果有機會來台中太平或是想要找個舒適的地方享受午後時光，這裡絕對是相當值得推薦的口袋名單，推薦給喜愛咖啡甜點跟美景的大家。

樂在其中Le Cafe～餐廳資訊

延伸閱讀