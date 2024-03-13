大溪美食推薦這家大陸妹共匪餅，之前要走61快速道路回家的時候經過大溪的仁和路，就看到路邊一個很顯眼的招牌寫著『共匪餅』，當時只覺得有趣，也不知道他是賣什麼的，後來看網友介紹才知道來自福州的特色點心，後來再次經過抱著嚐鮮的心情來買一下

大陸妹共匪餅｜交通方式&停車資訊

大陸妹共匪餅就在大溪仁和路上，很多人都是臨停路邊下來排隊買，會取名叫『共匪餅』其實原因也很直白，就是大陸福州的點心，取名由來你懂的XD

前方是炸台，後面則是製作共匪餅的地方，看阿姨手腳俐落的包著共匪餅，共匪餅有鹹甜兩種口味，都是現包後再下鍋煎炸

共匪餅外觀看起來像是一個大水餃，下鍋煎炸後預熱就會膨脹，要不停的翻滾讓餅受熱均勻，炸好再一個個裝袋

攤位前有醬料可以自己拿

大陸妹共匪餅｜菜單

共有兩種口味，鹹跟甜兩種，裡面的配料都寫在牌子上，因應原物料上漲，有小漲一點點，鹹的40元（買十送一），甜的30元

大陸妹共匪餅|鹹、甜共匪餅

剛炸好的共匪餅有夠燙，雖然用紙袋裝，但還是燙到有點拿不住，紙袋上也印有大陸妹的圖案，挺可愛的

甜的共匪餅是芝麻＋花生，看起來很大一個，但中間是空的，芝麻跟花生餡是貼的餅皮上，餅皮吃起來很酥脆，而且不油膩，芝麻花生餡料很香，甜甜酥酥的很涮嘴

鹹共匪餅，個頭比較小，看起來有點像韭菜盒，裡面是滿滿的高麗菜還有一顆荷包蛋，因為是封住去炸，高麗菜的甜度跟水分都鎖在裡面，搭配裡面的荷包蛋，口感吃起來很厚實有料，餅身也保有脆度，真的挺好吃的

大陸妹共匪餅的口味算蠻獨特的，外面很有看到有人賣類似的，甜的鹹的口感都很特別，個人是比較喜歡鹹的，高麗菜的口感很甜脆，加上脆脆的餅皮，非常耐吃，加上一點甜辣醬更好吃唷！

大陸妹共匪餅

地址：桃園市大溪區仁和路二段252號

電話： 03 390 0841

營業時間：12:00 ~ 18:00（每週一公休）

大陸妹共匪餅FB

店家/景點資訊

店家名稱：大陸妹共匪餅

所在地址：臺灣桃園市大溪區仁和路二段252號

營業時間：日 二 三 四 五 六 12:00-18:00

店家電話： 03 390 0841

評價：★★★★

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