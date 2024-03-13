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宜蘭伯朗咖啡館 頭城城堡咖啡一館、二館就在頭城外澳的半山上，參觀金車伯朗咖啡城堡免門票，但低消為100元/人。兩座咖啡館以咖啡飲品、輕食為主，一館主城堡外小山丘的視野風景真的超棒，眺龜山島，還有城堡荷蘭風車超好拍，順著林間步道可以通往城堡二館再回到一館。步道陰涼平緩好走，山下就是烏石港賞鯨、外澳衝浪、還有蘭陽博物館，很適合一起玩起來安排頭城一日遊超好玩

頭城伯朗城堡咖啡館 交通停車

延著山路網上開，九轉十八彎狹窄山路要小心，先抵達咖啡一館及風車館，再往前就會抵達咖啡二館，一館與二館旁都有各自的停車場，停車相當方便。

頭城伯朗城堡咖啡館 菜單價位

城堡咖啡餐廳販售多種點心、冷熱飲品，也有西式飯類、麵食等餐點

個人覺得要上山來咖啡館看風景，就是這種位中上價位

飲品、輕食點心，也有簡餐之類的

在櫃台點完餐會拿到嗶嗶叫號機，再回到座位上等候取餐

頭城伯朗城堡咖啡館 餐點心得

四吋的披薩，口味還不錯

餐點份量不多，口味還可以，但是飲料一率用紙杯裝聽說肉桂捲也很推薦，下次試看看

頭城伯朗咖啡城堡一館 空間環境

這座咖啡城堡在外澳的半山腰上，地理位置很好，下方就是宜蘭頭城的烏石港賞鯨點、外澳衝浪、還有新的蘭陽博物館，遠眺前方，更可以看到宜蘭的精神地標龜山島~~

好久沒來了，現在跟以前有點不同了

還沒入館前，可以繞到後方可以看風景，遠眺龜山島

一樓有gelato 哦

除了咖啡外，也有自家的KALVLAN 酒品

頭城城堡咖啡一館館內寬敞整潔採光佳，館內座位相當多、且不擁擠，一二樓為用餐區、三樓頂為瞭望台、觀景區。

這裏的空間感很不錯，藤編座椅也很有悠閒感

挑高的空間，視覺感受就更舒服

二樓的採光也很棒

座位間的距離很寬，所以就算人多，也不會太Y 雜



通往二樓及三樓的迴旋梯

其實這裏也有電梯，方便行動不便的人士上下樓

三樓頂樓可以俯看山下風光

遠方的龜山島

停車場和風車館

戶外座位區

遠方的蘭陽平原

離附近不遠的跳傘區外澳飛行傘基地

金車伯朗咖啡館 頭城城堡風車館

一館通往二館的路上，有個很好拍的免費景點～頭城城堡風車館

這裏也是打卡拍美照的好地方，多了點異國風情

距離伯朗咖啡館一館停車場很近，走路就到，很經典的風車地標

頭城伯朗咖啡城堡二館 空間環境

伯朗咖啡館頭城城堡咖啡二館開車到停車場不到五分鐘吧！

2014年剛建好的外觀

不用急著進城堡咖啡館，從一旁小路、戶外座位區，繞到後台拍照去

這裡有伯朗爺爺等著拍合照！

一旁能看到山下海景

環境寬敞舒適，在2樓靠窗邊的景色最好

一樓櫃台旁有販售伯朗相關周邊商品，二館的功能做為周末假日紓解人潮的另一空間

原來這裏也置了藝術創作，樂浮島!! 粉紫、水藍、草錄三種不同色調的島

代表熱情、創意與自然，這個作品希望可以讓看到它的朋友，可以進入童趣的夢幻世界

二樓的可以俯瞰整個烏石港，享用美味甜點搭配遠方的龜山島和烏石港絕美景色，真是愜意又舒心

當然囉，二館的戶外景觀一樣很迷人，和一館一樣

可以看到下方的山海美景，等到開幕了，相信也是會變成熱門景點

這個窗景的位置很不錯，不但可以看到藝術創作樂浮島也可以看到前方的迷人風光，真的太棒了

伯朗咖啡館 頭城城堡咖啡一館二館的景色真的無敵啊，難怪從開幕至今就吸引無數的遊客，是個頭城必遊的景點

整體來說相當愜意，適合旅遊中順路經過來參觀、喝喝下午茶、聊天放空、看風景的地方喔！

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