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宜蘭伯朗咖啡館 頭城城堡咖啡一館、二館就在頭城外澳的半山上，參觀金車伯朗咖啡城堡免門票，但低消為100元/人。兩座咖啡館以咖啡飲品、輕食為主，一館主城堡外小山丘的視野風景真的超棒，眺龜山島，還有城堡荷蘭風車超好拍，順著林間步道可以通往城堡二館再回到一館。步道陰涼平緩好走，山下就是烏石港賞鯨、外澳衝浪、還有蘭陽博物館，很適合一起玩起來安排頭城一日遊超好玩
頭城伯朗城堡咖啡館 店家資訊
- 伯朗咖啡館 頭城城堡咖啡一館
- 地址：261宜蘭縣頭城鎮石空路95號
- 營業時間：09:00–18:00
- 電話：03 969 9226
- 入館低消為100元/人
- 若客人太多則會限制用餐時間
- 伯朗咖啡館 頭城城堡咖啡二館
- 地址：261宜蘭縣頭城鎮石空路102號
- 營業時間：09:00–18:00
- 電話：03 969 9228
- 入館低消為100元/人
- 若客人太多則會限制用餐時間
頭城伯朗城堡咖啡館 交通停車
延著山路網上開，九轉十八彎狹窄山路要小心，先抵達咖啡一館及風車館，再往前就會抵達咖啡二館，一館與二館旁都有各自的停車場，停車相當方便。
- 【自行開車】Google導航輸入頭城城堡咖啡一館、二館即可到達
- 【停車場】有免費停車場，開車來很方便
頭城伯朗城堡咖啡館 菜單價位
城堡咖啡餐廳販售多種點心、冷熱飲品，也有西式飯類、麵食等餐點
個人覺得要上山來咖啡館看風景，就是這種位中上價位
飲品、輕食點心，也有簡餐之類的
在櫃台點完餐會拿到嗶嗶叫號機，再回到座位上等候取餐
頭城伯朗城堡咖啡館 餐點心得
四吋的披薩，口味還不錯
餐點份量不多，口味還可以，但是飲料一率用紙杯裝聽說肉桂捲也很推薦，下次試看看
頭城伯朗咖啡城堡一館 空間環境
這座咖啡城堡在外澳的半山腰上，地理位置很好，下方就是宜蘭頭城的烏石港賞鯨點、外澳衝浪、還有新的蘭陽博物館，遠眺前方，更可以看到宜蘭的精神地標龜山島~~
好久沒來了，現在跟以前有點不同了
還沒入館前，可以繞到後方可以看風景，遠眺龜山島
一樓有gelato 哦
除了咖啡外，也有自家的KALVLAN 酒品
頭城城堡咖啡一館館內寬敞整潔採光佳，館內座位相當多、且不擁擠，一二樓為用餐區、三樓頂為瞭望台、觀景區。
這裏的空間感很不錯，藤編座椅也很有悠閒感
挑高的空間，視覺感受就更舒服
二樓的採光也很棒
座位間的距離很寬，所以就算人多，也不會太Y 雜
通往二樓及三樓的迴旋梯
其實這裏也有電梯，方便行動不便的人士上下樓
三樓頂樓可以俯看山下風光
遠方的龜山島
停車場和風車館
戶外座位區
遠方的蘭陽平原
離附近不遠的跳傘區外澳飛行傘基地
金車伯朗咖啡館 頭城城堡風車館
一館通往二館的路上，有個很好拍的免費景點～頭城城堡風車館
這裏也是打卡拍美照的好地方，多了點異國風情
距離伯朗咖啡館一館停車場很近，走路就到，很經典的風車地標
頭城伯朗咖啡城堡二館 空間環境
伯朗咖啡館頭城城堡咖啡二館開車到停車場不到五分鐘吧！
2014年剛建好的外觀
不用急著進城堡咖啡館，從一旁小路、戶外座位區，繞到後台拍照去
這裡有伯朗爺爺等著拍合照！
一旁能看到山下海景
環境寬敞舒適，在2樓靠窗邊的景色最好
一樓櫃台旁有販售伯朗相關周邊商品，二館的功能做為周末假日紓解人潮的另一空間
原來這裏也置了藝術創作，樂浮島!! 粉紫、水藍、草錄三種不同色調的島
代表熱情、創意與自然，這個作品希望可以讓看到它的朋友，可以進入童趣的夢幻世界
二樓的可以俯瞰整個烏石港，享用美味甜點搭配遠方的龜山島和烏石港絕美景色，真是愜意又舒心
當然囉，二館的戶外景觀一樣很迷人，和一館一樣
可以看到下方的山海美景，等到開幕了，相信也是會變成熱門景點
這個窗景的位置很不錯，不但可以看到藝術創作樂浮島也可以看到前方的迷人風光，真的太棒了
伯朗咖啡館 頭城城堡咖啡一館二館的景色真的無敵啊，難怪從開幕至今就吸引無數的遊客，是個頭城必遊的景點
整體來說相當愜意，適合旅遊中順路經過來參觀、喝喝下午茶、聊天放空、看風景的地方喔！
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