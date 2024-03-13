大甲城燒餅， 台中大甲鎮瀾宮美食 推薦。廟口旁的人氣早餐大甲城燒餅，主打手工現做燒餅，內餡紮實有料，現烤出爐非常酥，一份就很有飽足感。另外也有吐司、蛋餅、油條等傳統早餐可以選擇，大甲媽繞境想吃早餐，這間是不錯的選擇。

大甲城燒餅

地址:台中市大甲區順天路146號

電話:0988-252-451

時間:05:15~12:30

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大甲城燒餅地理位置

大甲著名熱門地標就是大甲鎮瀾宮，周邊集結不少美食小吃，還有每年大甲鎮瀾宮一大盛事就是大甲媽繞境，都會湧入滿滿的人潮。這天要騎腳踏車去大安，順路到大甲吃個早餐補給一下，找到一間在地推薦的早餐店。

大甲城燒餅位在鎮瀾宮旁邊的小巷子裡，網路google還滿多人推薦的，很早就開始營業，剛好騎到大甲肚子也餓了，順便來吃個早餐

大甲城燒餅受過許多採訪，在大甲也算是小有名氣，他們家的燒餅素食也可以吃唷

大甲城燒餅菜單價位

光燒餅就有很多口味可以選擇，看你喜歡什麼餡料，另外也有吐司、蛋餅、饅頭，都是傳統早點

一早就忙著桿麵皮做燒餅，烤箱裡瀰漫著燒餅的香氣，在旁邊聞著都餓了

來這吃幾乎都外帶居多，燒餅現烤可能要等候一下，也可以直接加入他們LINE或打電話預訂再去拿，可以省很多時間喔

努力桿著燒餅餅皮，純手工製作，真材實料

還是傳統早餐最對味，便宜又有飽足感

豆漿、杏仁茶

豆漿可以選擇無糖，喝起來有那種古法研磨的特別味道。另外點的是杏仁茶，味道非常香醇濃郁，我個人大推杏仁茶

甜燒餅

甜燒餅也是很多必吃的一個，外表酥酥的裡面很有層次

咬下去有那種充滿層次的紮實感，甜甜的內餡讓人一吃就愛上

煎肉蛋燒餅

燒餅夾肉蛋跟生菜非常有料，一整個拿在手上感覺很大份阿，里肌肉排帶有嚼勁的那種，這比漢堡吃起來更有飽足感

早餐來個夾肉蛋的燒餅也是很不錯，口感有層次又紮實

過了一段時間又陸續有其他客人來排隊買早餐，人氣很夯，大甲周邊美食小吃又收錄一間，這間大甲城燒餅個人覺得還不錯，價格便宜份量多也好吃，分享給大家。

店家資訊

大甲城燒餅

地址:台中市大甲區順天路146號

電話:0988-252-451

時間:05:15~12:30

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