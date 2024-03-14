想要感受滿滿異國風情嗎？到雲林縣【斗六市】的【摩爾花園餐廳】，來場浪漫的西班牙下午茶盛宴吧！【摩爾花園】內處處是唯美古典的【西班牙】建築，鮮豔的馬賽克拼貼、精心設計的噴水池造景相當吸睛，餐點更令人回味無窮，加上充滿【童話】故事般的美麗造景，漫步在摩爾花園中、好似來到了中古世紀的【歐洲城堡】，不用出國也能享受滿滿異國夢幻感！

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雲林斗六最美花園景觀餐廳－摩爾花園餐廳

擁有【台版西班牙城堡】美稱的摩爾花園，是【雲林斗六】當地非常熱門的特色餐廳。從遠方就能看見坐落在稻田中的美麗城堡，整座花園腹地雖然不大，但每個角落都是精心設計打造，從【花園植栽、階梯、壓克力石牆、景觀窗台】等都設計得很用心，每個造景都值得駐足停留、細細欣賞。

從室外走入室內，微明的日光照進寬敞的餐廳，復古的家具、優雅高尚的擺設使室內整體的歷史感湧現，彷彿【中古世紀】的【西班牙古堡】般，華麗而浪漫，來到摩爾莊園，一起陶醉在這個古色古香的氛圍中吧！

摩爾花園餐廳｜絕美西班牙摩爾式風格環境

傳統西班牙摩爾式建築風格的戶外環境

摩爾人曾統治西班牙達八百年歷史，因此摩爾文化深植於西班牙地區，如鬥牛、佛朗明哥舞、回教清真寺、摩爾式建築等。

摩爾式建築混合了伊斯蘭教與基督教藝術風格，特色包含不加裝飾的拱頂、簡單的圓拱馬蹄型，或是繁複裝飾的拱型、亮麗釉彩的青花磁磚，以及阿拉伯文、幾何圖形等裝飾。並且在開放空間中，會加入「水」的元素，例如花園裡常出現的噴泉、水道或水池等。

【摩爾花園】的建築風格就是以西班牙傳統的【摩爾式建築】為出發，從長廊上不加裝飾的圓拱、到窗框上美麗細刻的幾何圖紋，不同的拱門都擁有屬於各自不同的繽紛；大膽的配色讓建築跳脫出傳統，走出自己的夢幻獨特感。

建築主體以【鵝黃色】與【紅磚色】互相融合協調；匠心的【羅馬柱】、古典的【幾何刻紋】，混合出帶有文化氣質的異國走廊，是殺光許多遊客記憶體的熱門拍照點。其中，最具特色的莫過於兩座高塔建築外圍的【彩色壓克力塗裝】，活潑的配色與圓弧的造型，讓建築增添許不少【超現實的童話感】，猶如童話故事裡的糖果屋般鮮豔可口，也是【網美最愛】的取景之地。

摩爾花園庭園中也有一處【水池造景】，在酒足飯飽的午後，不妨走進庭園欣賞一鳥一樹，看魚群自在悠游、池邊花卉齊放，美麗的花園景色非常適合拍照打卡，更適合與家人朋友徐緩漫步，享受異國風味包圍的午後時光。

古典高雅的西班牙餐廳

摩爾花園室內的用餐環境【古典高雅】，復古的歐風家俱增添了一層濃濃歷史感，海藍色與鵝黃的搭配，高雅中還隱約露出些許活潑的【地中海風情】，華麗的燈飾、紗幔的布置，還有西班牙鬥牛士的畫作，無一不展現滿滿的古典異國氛圍，是氣氛絕佳的用餐環境，適合家庭聚餐、閨蜜聚餐，享受美好的假期時光！

摩爾花園餐廳｜異國料理與下午茶饗宴

摩爾花園餐廳主要提供【德國餐點、地中海菜色】等，選擇性多、份量夠，以景觀餐廳的表現來說在水準之上，甜點提供限量供應的【手工蛋糕、提拉米蘇】等餐點，還有各式飲料以及進口酒精飲品，是CP值頗高的下午茶選擇喔！

【西班牙海鮮鍋飯】是摩爾花園的招牌料理，用料非常豐富、份量也十分有誠意，濃郁的香氣與令人垂涎的海鮮，交織出回味無窮的口味，是所有人來店必點、網路一致好評的一道餐點喔！

摩爾花園餐廳｜營業資訊&交通方式

營業資訊

地址：雲林縣斗六市引善路123號

營業時間：平日11:30-15:00；週末11:30-16:00（週三公休）

聯絡電話：05-532 7168

用餐低消：低消大人350元、小學100元、幼稚園50元

交通方式

自行開車 (導航連結)

南二高(斗六、林內)交流道下→石榴路/台3線向右轉→引善路摩爾花園

大眾運輸

斗六火車站→台西客運斗六站7127公車→大竹圍下車

摩爾花園餐廳｜附近景點

太平老街

地址：雲林縣斗六市太平路123號 (地圖連結)

營業時間：24小時開放

太平老街位於斗六市的太平路上，從古至今都是斗六最繁華的商業區，更保有百年歷史的巴洛克式樓房建築，不論是歷史建築或是美食小吃，都能徹底地呈現出台灣早期濃濃的傳統特色與風味。

斗六雲 中街文創聚落

地址：雲林縣斗六市雲中街12～18號



【斗六雲中街文創聚落】擁有懷舊日式建築、木造房舍門口點的小紅燈籠、懷舊的文藝小店，這裡曾是日治時代舊警察宿舍群，現在搖身變成了文青集散地，也有不少網友給它【小京都】的稱號，聚落裡可以喝下午茶、逛文創小物，非常適合當作順遊景點。

古坑綠色隧道

地址：雲林縣古坑鄉湳仔村湳仔路 (地圖連結)

營業時間：24小時開放

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位於斗六市往永光的台三線路上，有條全長約兩公里的【古坑綠色隧道】，道路旁有沿路而行的【台糖小火車、公園】，假日還有熱鬧的市集可以逛，是許多雲林人野餐、遛狗、約會的好去處。

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