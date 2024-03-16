來自宜蘭羅東起家，全球首創的大王烏龍檸檬冰沙「大王茶迷」插旗竹科了 🌿

創辦人為專業品茶師，特別挑選了嚴選歐盟認證的台灣高山烏龍茶，再加上搭配屏東九如檸檬、新鮮冬瓜熬煮6小時的冬瓜茶及手工配料，以專業比例調配各式飲品 ，是一家喝完會再回訪的品牌

，基底選用歐盟認證的台灣高山烏龍茶及冬片，搭配屏東九如檸檬製成的冰沙，是百喝不膩的好滋味

飲料中添加的糖是天然蔗糖，100%無添加任何人工色素、防腐劑、塑化劑、轉化劑和果糖，大小朋友可以安心飲用

還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧。

🌟店家資訊：大王茶迷竹科店

🏠地址：新竹市東區光復路一段193號

☎電話：0911 799 151

⏰營業時間：10:00–21:30

🚚 飲料外送：加入大王茶迷竹科店的 LINE@ (請點我) 讓美味直達你家門口！不用出門，就能品味到大王茶迷的好茶！

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

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👉閱讀很方便

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大王烏龍檸檬冰沙到底有什麼獨特之處？

🌿 大王烏龍檸檬冰沙的獨特風味 🌿

台灣高山烏龍茶：他們精心挑選的台灣高山烏龍茶，種植在海拔高處，氣候清涼，茶葉生長緩慢，因此茶質極佳，每一口都能感受到茶葉的豐富層次和花香。

屏東九如檸檬：他們的檸檬來自屏東九如，這裡的氣候適合檸檬生長，所以它們新鮮多汁，酸甜可口。檸檬的酸度和維他命C也為這杯冰沙增添了活力。

創新組合：大王烏龍檸檬冰沙的組合是全球首創的，將烏龍茶和檸檬巧妙地結合在一起，讓人在每一口中都能感受到獨特的風味。這不僅是一杯茶飲，更是一種享受。

新鮮現做：他們的茶飲都是現場新鮮調製的，不使用罐裝或預先調配的材料。

所以我們喝完之後覺得想要品味一杯獨特、美味且新鮮的茶飲，真心推薦大家必定來大王茶迷竹科店嚐鮮看看。🍹🌟

👉大王茶迷竹科店位置及停車方式

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大王茶迷竹科店位於光復路上，就在園區附近的香港浩記燒臘店對面。

👉大王茶迷竹科店環境介紹

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店內色調是網美最愛的奶茶色裝潢，剛開幕人潮還挺多的耶

👉大王茶迷竹科店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

店家嚴選歐盟認證的台灣高山烏龍茶，搭配屏東九如檸檬、新鮮冬瓜熬煮6小時的冬瓜茶及手工配料，以專業比例調配各式飲品

飲品甜度皆為微甜，只有烏龍系列可以調整甜度，添加的糖是天然蔗糖，比果糖更健康~

不管是大王烏龍檸檬冰沙、烏龍梅子脆脆、檸檬奶香冰淇淋等飲品，炎熱夏天或飯後飲用都很消暑解渴

老闆很大方地展示給小米的粉絲看店家使用的天然蔗糖，100%無添加任何人工色素、防腐劑、塑化劑、轉化劑和果糖，而且經SGS檢測符合國家標準

👉大王茶迷竹科店用餐心得分享

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首推大王檸檬汁 1瓶(950毫升) 130元，優惠活動一箱6瓶 780元(含運)，除了門市購買也可以宅配：https://www.dw31588.com/

使用台灣小農高品質新鮮檸檬搭配天然蔗糖，無化學添加劑，大小朋友都可以安心飲用

不只檸檬汁，連瓶子都有送SGS檢測符合國家標準

光看色澤就知道很純，喝起來酸酸甜甜的，不會太酸，怕酸的小米也很能接受~

而且喝得到檸檬果粒纖維，對腸道挺有幫助的，飯後喝上一杯非常解膩。

買回家放在冷凍庫，還能自製檸檬冰沙，夏天喝上一杯消暑又解渴喔！

喜歡茶飲的朋友，可以點這杯全球首創的大王烏龍檸檬冰沙(75元)，基底為歐盟認證的台灣高山烏龍茶及冬天產出的青茶-冬片，最後大器地放4球天然檸檬冰沙

這杯飲品有三重美味享受，第一口可以先品嘗基底的茶香，第二口吸管往上品嚐檸檬冰沙，最後將烏龍檸檬冰沙拌在一起

喝起來有烏龍茶的清香、冬片茶香氣和酸V冰沙，順口回甘，甜度很剛好不會太甜。

尤其是飯後喝上一杯很解膩，是百喝不膩的好滋味

不喝烏龍茶或紅茶的朋友首選大王慢熬冬瓜茶+黃金粉角(50元)。

嚴選新鮮、好品質的冬瓜熬煮6小時的冬瓜茶，有冬瓜甜香但不會太甜膩，屬於清爽系飲品~

黃金粉角有軟Q帶嚼勁的口感，跟冬瓜茶結合是螞蟻人最愛

金鑽鳳梨茶(80元)以烏龍茶與手工熬煮的金鑽鳳梨果醬為基底，加入2球天然檸檬冰沙~

鳳梨甜香、回甘茶香與酸V檸檬冰沙結合，還吃得到鳳梨果肉，如此多層次的口感，很適合飯後喝上一杯解膩

烏龍梅子脆脆(60元)以烏龍茶為基底加入梅露和脆梅，甘醇的茶香搭配梅子清香，屬於清爽系飲品

紐西蘭冰淇淋紅茶(75元)選用宜蘭80年老茶廠的紅茶為基底，最後加上4球紐西蘭牛奶冰淇淋。

店家使用紐西蘭牛奶製成的牛奶冰淇淋，奶香特別濃郁

加上茶味較重、口感厚實的紅茶很完美，記得喝之前攪拌均勻讓兩者充分融合，喝上一口是午後的小確幸

不愛太甜的朋友，推薦黑糖粉粿檸檬爽(80元)。

手工自製的黑糖粉粿軟Q有嚼勁，帶微甜的黑糖香，跟檸檬汁搭配屬於清爽的口感~

黑糖粉粿有咀嚼感，喝完一杯還挺飽的

以上是我們的心得分享，自宜蘭起家的大王茶迷插旗新竹了，店家嚴選歐盟認證的台灣高山烏龍茶、屏東九如檸檬製成的冰沙及新鮮冬瓜熬煮6小時的冬瓜茶，讓新竹的朋友可以享用不同風味的飲品

想要嚐鮮的朋友不妨衝一波喔！

👉大王茶迷竹科店營業時間地址

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🌟店家資訊：大王茶迷竹科店

🏠地址：新竹市東區光復路一段193號

☎電話：0911 799 151

⏰營業時間：10:00–21:30

粉絲團：大王茶迷竹科店

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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