樂華夜市充滿了各種誘人的小吃美食，在樂華夜市可以找到各式各樣的美食，
但有一家店卻總是吸引著饕客們大排長龍，那就是阿爸的芋圓。
Ruby這次去的是位在板橋湳雅店，板橋完全都不用排隊，內用也都沒有人，
跟樂華的人潮真的差好多，可能是因為不是在湳雅夜市裡面，是在外圍的關係。
阿爸的芋圓以其獨特的口味和芋頭最有名了，
冰品則是用蔗片而不是一般的清冰。
芋泥白芋綜合蔗片 $105 - 配料有芋泥漿、白玉湯圓、花生、紅豆、小薏仁
以細緻濃郁的芋泥漿為底，再搭配上口感綿密的白玉湯圓
以及香甜的花生、紅豆和小薏仁。
3Q芝麻蔗片冰 $115 -芋圓、白玉湯圓、粉圓、芝麻漿
還有另一款受到廣泛喜愛的招牌飲品，看似簡單但卻蘊含著豐富的層次和口感。
冰涼清爽的芋圓搭配上Q彈的白玉湯圓和粉圓，再淋上香濃的芝麻漿，
一口下去，芝麻的香氣充滿口中，真的是令人喜愛。
阿爸的芋圓每一口都是滿滿的驚喜和滿足，不僅味道豐富，每一口都能感受到獨特的美味，
不過Ruby還是比較喜愛樂華夜市本店的口味，味道還是有一點差異。
【店家資訊】
👉阿爸的芋圓 南雅店
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🏠新北市板橋區南雅南路一段5巷9號1樓
☎️02 2272 7884
⏰PM15:00~PM23:00
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐
服務 ⭐
回訪率⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
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目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
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