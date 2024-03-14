樂華夜市充滿了各種誘人的小吃美食，在樂華夜市可以找到各式各樣的美食，

但有一家店卻總是吸引著饕客們大排長龍，那就是阿爸的芋圓。

Ruby這次去的是位在板橋湳雅店，板橋完全都不用排隊，內用也都沒有人，

跟樂華的人潮真的差好多，可能是因為不是在湳雅夜市裡面，是在外圍的關係。

阿爸的芋圓以其獨特的口味和芋頭最有名了，

冰品則是用蔗片而不是一般的清冰。





芋泥白芋綜合蔗片 $105 - 配料有芋泥漿、白玉湯圓、花生、紅豆、小薏仁

以細緻濃郁的芋泥漿為底，再搭配上口感綿密的白玉湯圓

以及香甜的花生、紅豆和小薏仁。

3Q芝麻蔗片冰 $115 -芋圓、白玉湯圓、粉圓、芝麻漿

還有另一款受到廣泛喜愛的招牌飲品，看似簡單但卻蘊含著豐富的層次和口感。

冰涼清爽的芋圓搭配上Q彈的白玉湯圓和粉圓，再淋上香濃的芝麻漿，

一口下去，芝麻的香氣充滿口中，真的是令人喜愛。

阿爸的芋圓每一口都是滿滿的驚喜和滿足，不僅味道豐富，每一口都能感受到獨特的美味，

不過Ruby還是比較喜愛樂華夜市本店的口味，味道還是有一點差異。

【店家資訊】

👉阿爸的芋圓 南雅店

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🏠新北市板橋區南雅南路一段5巷9號1樓

☎️02 2272 7884

⏰PM15:00~PM23:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐

服務 ⭐

回訪率⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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