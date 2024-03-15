新竹質感文青麵包店水豚麥胖在新竹有三間分店，可愛呆萌的水豚logo真的超級卡哇伊！麵包品項豐富，且店裡還有多種組合優惠價，最便宜任選四個只要$100超級划算！韓國超夯的壓扁可頌這裡也有～酥脆口感就像餅乾。還有超級浮誇的比臉大巨大版蛋塔～純手工製的蛋塔皮，層疊酥鬆薄脆一吃就愛了！五種創意口味的蛋塔每種都超讚啊

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環境介紹

▼水豚麥胖一間在竹北、兩間在新竹市區。今天來到新竹東光米窩店，光是店門外型就超級卡哇伊～拱門外型搭配一隻呆萌的水豚簡直不要太可愛！設計風格很有質感又不失可愛

▼一進到店裡就可以聞到滿屋撲鼻而來的麵包香，怎麼會一踏進來就開始流口水啦XDDD

▼水豚麥胖的麵包都是每日新鮮現烤，品項超級豐富！每一種看起來都好好吃呀～身為澱粉控的我簡直是興奮死啦～

▼麵包品項種類豐富，且店裡有推出各種組合價很划算！有三個$110、也有兩個$50、甚至最便宜的還有四個$100！！輕鬆銅板價get 好吃美味的麵包～簡潔明亮的木質調擺設讓人看了就很有食慾

▼內用也有一個小吧檯區，跟我一樣買完等不及就想吃的也可以立刻坐在這裡開嗑XDDD

餐點介紹

▼愛吃蛋塔的人一定要不能錯過水豚麥胖！五種口味的創意蛋塔每一種都超好吃，純手工製作的蛋塔皮，層層疊疊酥鬆薄脆！還有現在韓國很夯的壓片可頌也是必買品項

【草莓系列新品】

▼趁冬天結束前再吃一波草莓‼️這系列只到3月底要買要快唷！！這三款都擠上滿滿的卡士達醬，咬下去會爆漿吃起來口感濕潤、奶香味十足。搭配新鮮草莓，酸甜滋味就是女生們的最愛❤️‍🔥表面撒上糖粉，療癒甜蜜蜜滋味帶來好心情

草莓菠蘿 原價$75元/ Line好友價$65

▼菠蘿本身口感鬆軟美味，頂端的酥皮奶香味十足～咬下去滿滿的卡士達醬讓整體口感濕潤不乾，好吃的甜點就算變胖也願意啦XDD！！

草莓牛奶棒 原價$75元/ Line好友價$65

▼好愛這個牛奶棒～鮮甜鬆軟的麵包搭配滿滿的卡士達餡料和一整排的新鮮草莓，這組合根本沒有人抗拒的了啊！

草莓小可頌 原價$55元/ Line好友價$45

▼外觀很像三明治，但其實上下夾層不是吐司是小可頌～壓扁之後吃起來口感特別酥脆很像餅感，更增添層次感。咬下去爆餡的奶油卡士達香濃順滑又美味

【壓片可頌系列 $45、3個$110】

(白糖.肉桂.草莓.蒜香.抹茶.巧克力)

▼不用跑韓國！台灣也有現在韓國最夯的壓片可頌啦～總共六種口味選擇豐富。證實都市傳說可頌壓扁後特別好吃🤣卡滋卡滋的口感就像餅乾一樣

▼我最喜歡香蒜口味的，表面還可以看到蒜碎～吃起來蒜香十足不會嗆辣！有夠過癮

▼還有裹上巧克力醬、以及草莓巧克力的口味～甜蜜蜜的滋味小朋友一定會愛

▼抹茶、肉桂、還有經典原味都是灑糖粉，味道也很夠味。可頌壓扁後吃起來口感就跟千層酥一樣，硬實爽脆

【創意酥皮蛋塔系列 $55、2個$100】

(原味.泰奶.咖啡.抹茶紅豆.巧克力)

▼身為一個蛋塔控，這個蛋塔真的有驚豔到我耶！尤其是它純手工製作的蛋塔皮，層層疊疊咬下去酥鬆薄脆，超級千層啦～～聽到這卡滋卡滋的聲音爽度100分！

▼總共五種口味，光看這側面就可以知道真的很多層！外皮烤到剛剛好的焦糖色看起來超欠吃的

▼給大家看看療癒的剖面！有些還有流心餡料，看起來超美味

▼經典款的招牌原味奶香濃郁，一口咬下滿滿的奶香味四溢，好吃又美味。

▼咖啡和巧克力咬下去竟然有流心！咖啡口味加入70%巧克力，是苦甜大人味的甜點。巧克力則是能多益巧克力醬，香甜美味。

▼抹茶裡頭還有紅豆顆粒層次豐富～紅豆餡料甜而不膩，抹茶和紅豆就是最佳拍檔無庸置疑！最特別的是這裡還有外面少見的泰奶口味耶～非常值得買來試試看

▼買六入蛋塔還有送精美的盒裝，不管是自己吃還是送禮都很體面！盒子上可愛的水豚是店裡的吉祥物，超萌的啦～

巨大蛋搭 $429

▼把正常版蛋塔放在巨型蛋塔旁邊當比例尺！這真的比臉還大啦！好想快點切開來吃

▼光是看這剖面的厚度就真的很驚人啊～切成一塊真的很像是在吃蛋糕XD大口咬下真的是只有過癮可以形容。放大版的蛋塔又比小型的更加充滿了蛋香味，口感細緻軟綿。表面烤過後帶點焦香味～太美味啦！

▼巨大蛋塔還有附蛋糕盒和蛋糕刀喔！生日送這個巨型蛋塔真的是別出心裁XD 平常愛吃蛋塔的人收到應該也會很開心吧^^

▼喜歡吃蛋塔的快點來帶走他們！！大蛋塔記得要在三天前預訂喔！

爆漿牛奶可頌 $45

▼這一顆是放在冷藏冰櫃唷！放在室溫稍微回暖10分鐘，咬下去這爆漿感超級療癒～一顆吃不夠誒XD 冰冰涼涼的沁涼清爽，吃起來也不會膩口

鹽可頌 $45

▼這也是店內的人氣款，一定要帶一顆走！麵包外型胖胖的樣子也太可愛了吧

▼烤過後熱熱的超級美味！外皮帶點酥酥的微脆感。麵包質地鬆軟中帶點些許韌度，奶油的鹹香結合麵粉香氣在口中越嚼越耐人尋味。搭配頂部的海鹽點綴簡直就是神來一筆，讓整體畫龍點睛

咖啡墨西哥 $45

▼咖啡墨西哥看似平淡無奇的外表，其實回家加熱回烤後變得爆炸香！這顆必買必買～我推推

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資訊＆其他

【水豚麥胖-新竹東光米窩】

IG：@gogocaypon

地址：新竹市東區東光路91號

電話：(03) 571-1366

營業時間：11:00-21:00

【水豚麥胖-竹北光明米窩】

🏠新竹縣竹北市光明一路160號



【水豚麥胖-新竹延平米窩】

🏠新竹市北區延平路一段245號

延伸閱