桃園大有路商圈早午餐推薦這間-找光頭吃早餐．大興店，就在會稽國中斜對面的大德一街裡，找光頭吃早餐推薦人氣餐點，像是三軍統帥炒麵、手工玉米鮪魚蛋餅、三杯蘿蔔糕、冰火菠蘿油都是店內的招牌品項，光是麵包就有吐司、漢堡、丹麵、五穀堡、千層、菠蘿可以選外皮，光頭炒麵也是一絕還可以搭配各種主餐配料，想要客製化早餐也沒問題，不想久候也可以先打電話訂餐加快速度~

找光頭吃早餐 大興店

地址： 330桃園市桃園區大德一街93號1樓

營業時間：06:00–12:30(週五公休)

電話號碼：0958-367 497

找光頭吃早餐 大興店FB

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就在會稽國中斜對面的大德一街裡，如果是騎車前往可以暫停在店門口，開車可以在附近大興路上找公有停車格，搭公車可以搭至會稽國中站再步行1分鐘就能抵達。

大興路上也有私人停車場，路邊停車也都蠻便利的，最近幾次前往附近都蠻順利可以停到車。

門口就能見到大大的招牌，也有不少外送員會來取餐，如果不方便出門的時刻可以直接在外送平台訂購，在家也能吃到熱騰騰的早餐。

走進店內首先見到的是找光頭吃早餐的招牌餐點，見到這麼多不同品項的餐點，看起來就很好吃，想要快點嚐嚐這些招牌餐點了~

假日走進找光頭吃早餐．大興店內用環境已經呈現全滿的狀態，幸好我們很幸運坐到最後一桌，還有靠窗座位區，建議大家假日預先訂餐或是直接外帶可以免等候，店內也有兒童座椅和餐具可以使用。

店內都是採自助式取用的方式，也不會加收服務費，想要吃口味重一些也可以自由添加，比較特別的就是有供應黃芥末醬和光頭純手工頂級辣椒醬。

光頭純手工頂級辣椒醬，使用上好的朝天椒與魔鬼椒炒製而成，也有單售可以購買，有著小蝦米、蒜香的滋味，真的辣的很過癮，尤其是炒麵必加，真的是多了辣度的香氣與層次。

餐點的變化選擇超多，從選主餐開始再搭配各種麵包組合就可以變化出許多不同的口味，也可以在加價升級套餐，也可以自由組合，就連單品區也可以直接加點，自由組合出想吃的早午餐。

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在菜單上點好餐或是在桌邊可以直接掃碼點餐後，就可以到櫃檯結帳，店內是採自助取餐的方式，也可以用line pay付款。

Google 五星評論可獲得1份薯條或是1份果醬吐司的活動，通常我都會先吃過確認真的值五星才寫評論，找光頭吃早餐 大興店的確是有資格可以得到，因為餐點的表現和服務都很不錯~

剛好隔壁桌打翻飲料，店員也立即拿著抹布來處理，請客人先移駕旁邊再詢問是否需要蓋子或是其他幫助。

如果像我們一樣是首次到訪，可以直接選擇人氣餐點跟著熟客點就對了，完全無雷都是店內點餐率最高，像是三軍統帥炒麵、手工玉米鮪魚蛋餅、三杯蘿蔔糕、冰火菠蘿油都是必點品項，尤其是三色統帥炒麵更是讓我一吃就愛上，以後想要早點去店裡報到買回家當午餐了。

豆漿紅茶、美式咖啡

A先生不管到那家餐廳點的都是美式咖啡不加糖奶，使用的是莊園咖啡豆喝起來比起一般早餐店好喝許多，咖啡香也比較濃郁；

我選擇兩種混搭的豆漿紅茶，微微的甜度不死甜，喝起來有豆漿的香氣與紅茶香結合。

三軍統帥炒麵

特選鱈魚、豬排、XL卡啦雞腿三樣主菜再加上煎荷包蛋，真的是超豐盛的主餐，滿到差點見不到底下的炒麵，可能是因為主餐比較豐盛，當天見到許多男性朋友都會選擇這道，很有飽足感!

XL卡啦雞腿炸好後帶著酥脆的外皮，去骨雞腿排肉質也很厚實~

我吃炒麵時最愛加荷包蛋，底下也藏了完整的煎蛋，邊邊還帶著點酥脆感，搭配著店家自製辣醬真是一絕，令人直呼過癮!

豬排有先醃過煎完後還能吃得到豬排的肉汁，肉質也很軟嫩Juice~

特選鱈魚是我最喜歡的主菜，炸好的鱈魚外酥中間帶著軟綿魚肉的口感，外酥內軟。

炒麵有加入店家特調醬汁，有著豆瓣醬的香氣與自製醬汁的味道，讓麵條都吸附了醬汁，建議先吃原味，之後再加入光頭純手工頂級辣椒醬讓炒麵更有層次與香味，麵條也很有彈性，口味也很特別，榮登當天第一名主餐。

手工玉米鮪魚蛋餅

有別於一般連鎖早餐店由工廠代工的蛋餅，找光頭吃早餐使用的是自製的手工蛋餅，吃起來是比較有厚度與餅皮香氣。

手工千層蛋餅的爽脆酥香，單吃就又酥又好吃了，滿滿的玉米和鮪魚內餡，一口咬下吃到滿滿的玉米和鮪魚醬，可以淋些蒜味醬油膏或是辣醬一起吃。

三杯蘿蔔糕

平時在早餐店吃蘿蔔糕大多都是吃乾煎或是炒蛋版本，這還是首次吃到三杯蘿蔔糕的料理手法，

表皮煎的酥脆，這是平時在家看平底鍋煎不太出來的酥脆感，再加入三杯醬料一起煎煮而成，有著三杯的香氣，同樣也是建議要加光頭純手工頂級辣椒醬更香。

4盎起司牛千層

千層麵包酥皮好脆口，一層一層的酥皮超香的，有點像是在吃千層酥皮濃湯的酥皮，還可以自由選擇內餡，菜單上有超多組合，我們選了四盎起司牛。

選用水耕蔬菜，在種植時不需要農藥，吃起來也比較不會有土味帶著清脆的蔬菜清香氣味，搭配著主食也很去油解膩。

大口咬下好滿足，牛肉與起司超合拍，再搭配煎蛋一起享用，光是這漢堡就很有飽足感了，有著黃芥末美奶滋的微嗆辣口感很順口。

冰火菠蘿油

吃完鹹食想吃甜食也沒問題，這裡的冰火菠蘿油也是人氣特色商品，以往在香港茶餐廳才會吃到的料理，來到找光頭吃早餐也能嚐得到!

回烤後的菠蘿麵包中間夾了超邪惡的奶油一整塊，中間的麵包很鬆軟，趁熱吃口感最佳，藉著剛烤好的表皮有著卡滋卡滋的酥脆感，中間夾著一整塊濃郁的冰奶油，冰火交織的口感特別好吃!

找光頭吃早餐．大興店也有小小的光頭雜貨舖可以逛逛，在等候餐點上桌的同時也可以找找看有沒有喜歡的公仔，不定時還會更新喔~

隱藏在巷弄之中的-找光頭吃早餐．大興店，以其平價實惠口味又特別的口感吸引相當多食客前往用餐，招牌餐點像是三軍統帥炒麵、手工玉米鮪魚蛋餅、三杯蘿蔔糕都很值得推薦，如果想換換口味吃不一樣的早餐店，可以到找光頭吃早餐試試，我覺得這份量也很適合當早午餐呢!

店家/景點資訊

店家名稱：找光頭吃早餐 大興店

所在地址：330臺灣桃園市桃園區大德一街93號1樓

營業時間：日 一 二 三 四 六 06:00-12:30

店家電話：0958-367 497

評價：★★★★★ Google即時導航

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