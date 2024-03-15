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桃園市龍潭區【龍潭】「貓禾咖啡．乳姑山上，可看夜景的景觀餐廳，還有露天玻璃泡泡屋（鍋物/義式料理/甜點/舒芙蕾/寵物

2024-03-15 13:30:04 游小熊 人氣：168
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窩客好文

游小熊

發表篇數：622篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龍潭區

造訪商家：貓禾咖啡
phone0985-376948
place桃園市龍潭區楊銅路二段956號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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龍潭．貓禾咖啡
位在龍潭乳姑山的「貓禾咖啡」（可線上訂位
是間有view可以看的玻璃貨櫃景觀餐廳
也因爲有店貓，所以也是間寵物友善咖啡館
建築本體是玻璃貨櫃屋，座位數不少
在戶外則有玻璃泡泡屋（有低消）的座位區
不管坐在室內或室外都有View可以看
提供火鍋、義大利麵、燉飯、沙拉、炸物
還有咖啡、茶、果汁、氣泡飲 、冰沙
也有午茶糕點、甜點和舒芙蕾鬆餅
因為是景觀餐廳，主打氣氛和無價的View
所以價位不低，且需加收服務費（用餐時間：平日2H、假日1.5H）
整體來說餐點口味都還不錯，只可惜當時天候不佳
不然似乎可以看得到台北101，且若是入夜才來，聽說還有百萬夜景可以看呢

貓禾咖啡_地理位置 

貓禾咖啡前方的空地就是停車場，所以停車不是問題
空間分為室內和戶外兩大用餐區域

貓禾咖啡_室內環境

室內座位數還不少，以2~4人座位為主，也有8人的長桌
假日的人潮不少，建議可以先訂位
但不管是訂位或沒訂位，進來時都得和服務人員告知（登記）
待確認後再由服務人員幫忙帶位
入座後，選定想吃的餐點，再到櫃檯排隊點餐即可 

 

若是夏天來，室內有冷氣吹肯定是首選
座位有一般座位也有沙發式的座位
但坐到哪一區得視現場安排為主

走道上也有面對大透明落地窗可觀景的座位區
可惜來的這天天氣沒有很好，若是天氣好，VIEW一定更好

貓禾咖啡_戶外座位區 

沿著碎石路一直往前走，就是戶外座位區了

戶外座位區這裡，也是貓禾咖啡的一大賣點
除石質圓弧形座位外，還有兩個大的圓形玻璃屋座位區

而這兩個玻璃屋座位是有低消限制的
若想坐這裡得洽詢店家相關規定喔

從另一側拍過去的實景
 

在欄桿前也有設置幾個座位，直接坐這裡看也不錯

可惜我們來的這天天氣不好，所以能見度不好
望過去都是霧濛濛的一片，看不到什麼景觀

雖然看不到什麼View，但是看到幾隻可愛貓咪的身影

貓禾咖啡_菜單

菜單只有一張，正反面有不同的餐點
正面有開胃小點、沙拉、下酒菜、午茶糕點和甜點
主食則有火鍋、義大利麵和燉飯可選擇
(加$180可升級為套餐，有湯品、沙拉和法棍麵包）
主食價位蠻高的，光單點價格就大概$380~$680
其它小點和糕（甜點）價位約$180~$480

背面是飲品的部份，有咖啡、果汁、氣泡飲、鮮奶茶和花茶
另外也有幾款酒精飲料和炸物可選擇
飲料價位也普遍高些，大約$160~$200
整體來說，餐點和飲品價位真的就是屬於景觀餐廳的水平
且還得收一成服務費的話，是真的有比較貴一些
（註:這次游小熊是買團購券，所以有比較便宜些）

警語：未成年請勿飲酒；開車不喝酒、喝酒不開車

貓禾咖啡_餐點

「海鮮煙花女細扁麵$480」
這道海鮮煙花女細扁麵在視覺上擺盤還蠻好看的
味道也還不錯，但就是份量少了些

「貓禾焦糖奶茶$200」
焦糖奶茶不會太甜，而且蠻大杯也蠻好喝的

「玫瑰花語水果茶$200」
有玫瑰花瓣和水果果粒的水果茶份量也不少
酸甜的比例調的很剛好，是這天最受歡迎的一道餐點

「貓禾糕點盤$480」
因為是下午來，所以算是下午茶時間
點了一份由多款糕點所組成的糕點盤來分食
盛裝糕點盤的金色鳥籠點心架很有質感
盤子裡放有磅蛋糕、費南雪和瑪德蓮（每款各兩片，共六片）
另外還有一小碟的蜂蜜可搭配著食用
甜點有稍稍偏甜些，但都蠻好吃的

「滑口可可舒芙蕾鬆餅$300」
雖然有點糕點盤，但因為看到舒芙蕾好像是貓禾咖啡的招牌
所以也點了一款可可舒芙蕾鬆餅來吃吃看
光就外觀上來看，是不是就真的很邪惡(熱量一定破表）


只是這有著軟嫰口感且偏甜的舒芙蕾鬆餅
孩子們比較吃不慣，所以最後都是爸爸媽媽努力吃完的，哈~
（是不難吃，但比起舒芙蕾，我們似乎較愛一般的美式鬆餅）

用餐期間不管是在店內或店外，都會看到幾隻可愛的貓咪身影
或走或躺地出現在店裡店外的各個角落
像上圖這隻悠哉側躺在地板上的貓咪就吸引不少人特地來拍牠呢

【後記】
久聞貓禾咖啡已久，可惜沒能坐外面的圓形玻璃座位區
也因天候影響，視野能見度不佳，不過有來朝聖過就好
整體來說，餐點價位偏高，份量較少，但餐點口味還不錯
（因為我們有用團購券，所以沒這麼貴，哈~）
若是天氣好，不管是白天來或是特地來看夜景，相信景觀應都很不錯
所以很適合喜歡拍照的人或是情侶來約會都很不錯喔~

【延伸閱讀】

【龍潭】「Next Stop香港手作料理（黯然銷魂飯/出前一丁/港式點心/近聖蹟亭/香港夫妻開的店）

【龍潭】「名人堂花園大飯店 & 棒球名人堂（親子無料景點/史努比棒球熱/花生漫畫小鎮/棒球互動體驗/台灣小吃總匯/雨天備案）」

【龍潭】「丑貳咖啡BU-SU café（庭園景觀親子餐廳/寵物友善/大草皮/溜滑梯/沙坑/早午餐/）」

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【龍潭】「菱潭街興創基地，老市場新生的文青商店街 (AirKafe/鬆餅/客家擂茶/鹹魚雞蛋糕/秘丞手作/筆LAY/創意造型筆/文青必訪/近龍潭大池)」

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：貓禾咖啡
  • 所在地址：桃園市龍潭區楊銅路二段956號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 12:00-02:00
  • 店家電話：0985-376948
  • 評價：★★★★
  • 備註資訊：
    營業時間
    一～五:12：00～02：00
    六日:11：00～02：00
    有停車場、只收現金、可線上訂位
 
 

 

 

 

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