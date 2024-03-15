為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 台中市潭子區【台中景點】寶熊漁樂碼頭-巨無霸釣魚機、釣魚故事館、DIY手作好好玩-台中親子2天1夜

台中市潭子區【台中景點】寶熊漁樂碼頭-巨無霸釣魚機、釣魚故事館、DIY手作好好玩-台中親子2天1夜

2024-03-15 14:22:18 Vanessa 人氣：110
share
窩客好文

Vanessa

發表篇數：25篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台中市 > 潭子區

台中2天1夜行程地圖

台中2天1夜行程規劃

台中2天1夜行程路線

這次是今年2024除夕、初一2天1夜台中自由行，
老實說不推薦除夕出遠門玩，很多店家和景點是不營業的，
要特別先去查詢，捲貓是真的迫不得已呀!

綠底框是原本想去但時間不夠或除夕沒營業的地方，
還是很推薦大家去。黃底框是這次有去的景點。

DAY1
台中火車站 → 租車行領車 & 飯店check in →
大坑風景區 →馬卡龍公園(未去) → 紙箱王創意園區(未去) → 台中一中夜市

DAY2
寶熊漁樂碼頭 → 草悟廣場PART2 →秋紅谷生態公園 →
喵菓趣娃娃室 →宮原眼科 → 台中驛鐵道文化園區台中火車站

第2天一早來到「寶熊漁樂碼頭」，原來這個碼頭並非真的碼頭
而是台中超人氣親子好玩的室內遊樂景點，
同時也是馳名遠近的釣具品牌:「Okuma寶熊釣具」的觀光工廠。

寶熊漁樂碼頭在哪裡?怎麼去?-交通資訊

1. 自行開車/騎車
Google導航地址：台中市潭子區中山路三段11號

2. 大眾運輸
※於台中火車站或潭子火車站轉乘900路or901(901副)路公車至寶熊漁樂碼頭站下車。
※於豐原火車站前搭豐原客運900路公車，寶熊漁樂碼頭站下車。

寶熊漁樂碼頭-1F碼頭商店街、咖啡館、釣具店

門口藍白色調的地中海海洋風格建築很吸睛，
上面那隻小白熊想必就是寶熊吉祥人物吧!

寶熊漁樂碼頭總共有1~3層樓，如果只是參觀1F漁村商店街不用門票
2F釣魚故事館才需200元門票
親子一同遊玩推薦先在平台購票可享75折優惠唷!

寶熊漁樂碼頭75折門票、親子套票

門票內容包含：
1-參觀釣魚故事館&導覽
2-3D海洋劇場
3-50元抵用券1張(可兌換虛擬釣魚體驗、DIY、商品或餐飲)

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

 

全球最大巨無霸釣魚機

剛步入寶熊漁樂碼頭入口處，
馬上就看到這座直徑7米的超大台「巨無霸釣魚機」，
據說一隻魚有1公斤重!會隨著音樂運轉，魚兒上下無動張嘴等著你釣起來，
就像我們兒時愛玩的釣魚機放大100倍那樣!
每天整點時開放，消費NT500元(不含門票)可以免費玩一次，
需事先至服務台預約場次，
想玩的話建議可以直接買500元遊戲券。

寶熊漁樂碼頭

漁樂嘉年華-美式主題遊樂場

除了巨無霸釣魚機，1F也有美式主題遊樂場~「漁樂嘉年華」，
可以挑戰許多小遊戲，體驗玩一次100元，6次500元，
挑戰成功會送獎品，看起來似乎有點難度。

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

各式玩具商品應有盡有，買買買!

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

▼1F有OKUMA品牌釣具店，也是在台灣唯一的直營店，
裡頭有最齊全、專業的漁具商品，
每位門市人員也都對釣魚相當資深、專業。

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭-美食餐飲

除了遊玩購物，餓了可以在1F享用美食餐飲，
像是「BOBO點心鋪」有霜淇淋、薯條、炸物拼盤、大亨堡、雞蛋糕。
也可以在「丹堤咖啡館」聚餐享用早午餐、輕食等套餐。

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

多款口味的丹尼船長爆米花，有奶油玉米濃湯、焦糖、巧克力口味。
另外還有海苔、蝦餅、麻花捲超好買的零食。

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭-2F釣魚故事館

來到2F的釣魚故事館，有分不同場次，需由專人導覽參觀。
一開始會先發一張闖關藏寶圖，
每個地方都蓋章完成後，還可以透過這張劵獲得購買商品95折優惠。

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

釣魚情境區

先進入釣魚情境區，從中國和西方釣魚歷史，和不同釣法介紹，
帶領遊客透過情境體驗，釣魚場景如臨其境。

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

▼快來和美國空運來台的釣魚快艇合照一下吧!

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

海洋教育區

海洋教育區透過遊戲和互動，使大家獲得更多的海洋知識，
能保護我們的海洋與海洋動物

 

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

虛擬釣場

透過逼真度超高的釣魚模擬機，使用真實的釣竿，
使遊客在安全的環境下，也能實際感受到真實的釣魚情況，體驗每次100元。

寶熊漁樂碼頭

3D海洋劇場

戴上3D眼鏡後，由可愛的北極熊憨憨，
帶領大家瞭解台灣的四大釣場，
不同種類的魚和釣法一同瞭解，
快帶小朋友來一同完成深海任務吧!

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

DIY教室

緊接著我們來到DIY教室，在這有各種不同的DIY商品可以選擇製作，
可以享受親子一同DIY製作的時光，
教室內部可說是中世紀船艙造型呢!中間還有一個大船舵。
我們選擇最簡單的魚拓DIY，
將墨汁塗刷到有刻印的魚型木板上，再把明信片或書籤蓋上面壓就完成啦!
完成還可以把做好的明信片免貼郵票寄出去唷!

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

2F海洋秘寶、商品區

最後出來是2F的商品區，闖關完成蓋好章，
就可以用95折優惠劵在這shopping一下啦!
也可以挑戰看看海洋秘寶，200元換顆球，只要有投進1隻以上通通有獎。
那時剛好是過年期間還有抽抽樂，捲貓有抽中一包魚造型的DIY鑰匙圈，帶回家繼續DIY呢!

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

寶熊漁樂碼頭

台中旅遊美食 ➡️https://eggrollcat.com/travel/taichung/

寶熊漁樂碼頭-景點資訊

營業時間: 10:00~17:30(週二、週三休館)
電話: (04)3501-3338
地址: 台中市 潭子區 中山路三段11號
網站: https://www.okumacenter.com.tw/

加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
#台中親子景點
morechevron_right
文章關鍵字
台中旅遊 景點 台中親子景點 台中親子 台中旅遊 more
檢舉
share
延伸閱讀
王品插旗台中
 水星人的怪咖時代
【台中】自信優雅每一天★粉嫩的漸層飲料★金與黑的時尚風格萊J★既清涼又解渴★
 熊胖の妃常生活
【走。遊台中】台中帝國糖廠
 麵條Mantaul
[台中] 劉記蘿蔔絲餅♥現買現吃最對味
 小媳婦艾莉
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up