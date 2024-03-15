台中2天1夜行程地圖

台中2天1夜行程路線

這次是今年2024除夕、初一2天1夜台中自由行，

老實說不推薦除夕出遠門玩，很多店家和景點是不營業的，

要特別先去查詢，捲貓是真的迫不得已呀!

綠底框是原本想去但時間不夠或除夕沒營業的地方，

還是很推薦大家去。黃底框是這次有去的景點。

DAY1

台中火車站 → 租車行領車 & 飯店check in →

大坑風景區 →馬卡龍公園(未去) → 紙箱王創意園區(未去) → 台中一中夜市

DAY2

寶熊漁樂碼頭 → 草悟廣場PART2 →秋紅谷生態公園 →

喵菓趣娃娃室 →宮原眼科 → 台中驛鐵道文化園區台中火車站

第2天一早來到「寶熊漁樂碼頭」，原來這個碼頭並非真的碼頭

而是台中超人氣親子好玩的室內遊樂景點，

同時也是馳名遠近的釣具品牌:「Okuma寶熊釣具」的觀光工廠。

寶熊漁樂碼頭在哪裡?怎麼去?-交通資訊

1. 自行開車/騎車

Google導航地址：台中市潭子區中山路三段11號。

2. 大眾運輸

※於台中火車站或潭子火車站轉乘900路or901(901副)路公車至寶熊漁樂碼頭站下車。

※於豐原火車站前搭豐原客運900路公車，寶熊漁樂碼頭站下車。

寶熊漁樂碼頭-1F碼頭商店街、咖啡館、釣具店

門口藍白色調的地中海海洋風格建築很吸睛，

上面那隻小白熊想必就是寶熊吉祥人物吧!

寶熊漁樂碼頭總共有1~3層樓，如果只是參觀1F漁村商店街不用門票，

2F釣魚故事館才需200元門票，

親子一同遊玩推薦先在平台購票，可享75折優惠唷!

寶熊漁樂碼頭75折門票、親子套票





門票內容包含：

1-參觀釣魚故事館&導覽

2-3D海洋劇場

3-50元抵用券1張(可兌換虛擬釣魚體驗、DIY、商品或餐飲)

全球最大巨無霸釣魚機

剛步入寶熊漁樂碼頭入口處，

馬上就看到這座直徑7米的超大台「巨無霸釣魚機」，

據說一隻魚有1公斤重!會隨著音樂運轉，魚兒上下無動張嘴等著你釣起來，

就像我們兒時愛玩的釣魚機放大100倍那樣!

每天整點時開放，消費NT500元(不含門票)可以免費玩一次，

需事先至服務台預約場次，

想玩的話建議可以直接買500元遊戲券。

漁樂嘉年華-美式主題遊樂場

除了巨無霸釣魚機，1F也有美式主題遊樂場~「漁樂嘉年華」，

可以挑戰許多小遊戲，體驗玩一次100元，6次500元，

挑戰成功會送獎品，看起來似乎有點難度。

各式玩具商品應有盡有，買買買!

▼1F有OKUMA品牌釣具店，也是在台灣唯一的直營店，

裡頭有最齊全、專業的漁具商品，

每位門市人員也都對釣魚相當資深、專業。

寶熊漁樂碼頭-美食餐飲

除了遊玩購物，餓了可以在1F享用美食餐飲，

像是「BOBO點心鋪」有霜淇淋、薯條、炸物拼盤、大亨堡、雞蛋糕。

也可以在「丹堤咖啡館」聚餐享用早午餐、輕食等套餐。

多款口味的丹尼船長爆米花，有奶油玉米濃湯、焦糖、巧克力口味。

另外還有海苔、蝦餅、麻花捲超好買的零食。

寶熊漁樂碼頭-2F釣魚故事館

來到2F的釣魚故事館，有分不同場次，需由專人導覽參觀。

一開始會先發一張闖關藏寶圖，

每個地方都蓋章完成後，還可以透過這張劵獲得購買商品95折優惠。

釣魚情境區

先進入釣魚情境區，從中國和西方釣魚歷史，和不同釣法介紹，

帶領遊客透過情境體驗，釣魚場景如臨其境。

▼快來和美國空運來台的釣魚快艇合照一下吧!

海洋教育區

海洋教育區透過遊戲和互動，使大家獲得更多的海洋知識，

能保護我們的海洋與海洋動物

虛擬釣場

透過逼真度超高的釣魚模擬機，使用真實的釣竿，

使遊客在安全的環境下，也能實際感受到真實的釣魚情況，體驗每次100元。

3D海洋劇場

戴上3D眼鏡後，由可愛的北極熊憨憨，

帶領大家瞭解台灣的四大釣場，

不同種類的魚和釣法一同瞭解，

快帶小朋友來一同完成深海任務吧!

DIY教室

緊接著我們來到DIY教室，在這有各種不同的DIY商品可以選擇製作，

可以享受親子一同DIY製作的時光，

教室內部可說是中世紀船艙造型呢!中間還有一個大船舵。

我們選擇最簡單的魚拓DIY，

將墨汁塗刷到有刻印的魚型木板上，再把明信片或書籤蓋上面壓就完成啦!

完成還可以把做好的明信片免貼郵票寄出去唷!

2F海洋秘寶、商品區

最後出來是2F的商品區，闖關完成蓋好章，

就可以用95折優惠劵在這shopping一下啦!

也可以挑戰看看海洋秘寶，200元換顆球，只要有投進1隻以上通通有獎。

那時剛好是過年期間還有抽抽樂，捲貓有抽中一包魚造型的DIY鑰匙圈，帶回家繼續DIY呢!

台中旅遊美食 ➡️https://eggrollcat.com/travel/taichung/

寶熊漁樂碼頭-景點資訊

營業時間: 10:00~17:30(週二、週三休館)

電話: (04)3501-3338

地址: 台中市 潭子區 中山路三段11號

網站: https://www.okumacenter.com.tw/