台北、南機場夜市美食推薦這家南機場土耳其沙威瑪，沙威瑪在台灣算是蠻常見的，各大夜市都可以看到他的蹤跡，好吃與否完全取決於廚師的功力，在南機場夜市就有一家網路評價超高人氣爆棚的沙威瑪名店：南機場土耳其沙威瑪，老闆是土耳其人，之前在各處擺攤過，現在落腳南機場夜市，超高人氣儼然成為南機場夜市的名產之一了

南機場土耳其沙威瑪｜交通方式、停車資訊

南機場土耳其沙威瑪就位在50嵐飲料店旁邊，一開攤就自動排起長龍，小小的攤子就只有老闆一個人在做，如果遇到大戶一次買十個八個的就有得等了，正常時間至少也是要排個20分鐘起跳

南機場土耳其沙威瑪｜菜單

南機場土耳其沙威瑪就只賣兩種土耳其沙威瑪、墨西哥雞肉捲，土耳其沙威瑪還有分大小份，不過假日通常不會賣墨西哥雞肉捲，光是做沙威瑪一樣就夠老闆忙到翻掉了

南機場土耳其沙威瑪都是現場製作，因為沙威瑪是將醃漬過的雞胸肉堆疊成錐形，然後在緩慢轉動的垂直烤肉架上烘烤，要烤熟才可以切下來，所以一次做的量不會太多，因此出餐速度並不快

南機場土耳其沙威瑪的烤架還蠻特別的，上方大面積的烤網是烤肉的，下面還有一個小烤爐是用來炒肉跟烤麵包的，切下來的肉還要在下面的烤網再炒一下，感覺的出來下面的溫度比較高

配料也沒跟你客氣的，不管大份小份，麵包裡通通就是塞爆！生菜放上去再壓下去，上面再放上滿滿的烤雞肉，光看就超誘人的！

光放配料還不夠，還要再擠上滿滿的美乃滋，淋上滿滿的特調番茄醬！

南機場土耳其沙威瑪｜土耳其沙威瑪

排了好久終於拿到傳說中的南機場土耳其沙威瑪，我買的是小份的，剛拿到手真的很燙，他們家的沙威瑪用的麵包也跟一般的不太一樣，外面是有嚼勁的那種口感，烤過的地方會有脆脆的口感跟香氣，應該是目前吃過最好吃的沙威瑪麵包

然後配料真的給的很大方，生菜、烤雞肉層層堆疊，他家的沙威瑪最吸引人的地方，莫過於老闆特製的番茄醬汁，番茄醬汁不僅能增強蔬菜的甜味，還讓整體口感更上一層樓，然後烤雞肉不會很柴，還帶有清雅的香料氣息，整體吃起來口感很豐富飽嘴

南機場土耳其沙威瑪在網路上有『台北最好吃沙威瑪』的稱號，實際吃下來雖然不到特別驚艷，但他卻是是一份很好吃的沙威瑪，不管是麵包的選用、生菜與烤雞肉的組合搭配，口味都很平衡，加上售價跟份量都讓人滿意，是回購率很高的沙威瑪唷，推薦給大家

南機場土耳其沙威瑪

地址：台北市中正區中華路二段309巷8-1號

電話：0913 519 958

營業時間：15:00–21:30

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