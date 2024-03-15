最近女兒因故，到內湖美麗華周邊。當天中午，忽傳了訊息到我們家的群組，問我和老婆，說她小時候吃過幾次，很好吃的羊肚絲，是在那附近的哪條巷子內，她忘了店名，很想去吃。我和老婆遲疑了一下，然後大笑回：「妳記錯地方了，那是在如今已拆掉的京華城附近啦，不是美麗華。妳忘了之前，京華城上面還有妳和妳弟很愛的BabyBoss喔，那家店叫〝四海一家〞！」
我和老婆因此聊起，我們也已好多年沒去吃〝四海一家〞。之前當女兒和兒子還小，我們有去逛京華城時，還會順道去吃。也有幾次，我到附近辦事後特意繞過去，直接外帶其口感一絕，也是讓女兒難忘的涼拌羊肚絲，買回家加菜。聊著聊著，我們就立馬決定，當週的週休假日，再來回味一下～
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▲店外觀
創立於民國59年（西元1970年）的「四海一家」，
位於台北市區監理所對面巷弄內，
是一家高人氣，
且平價的老字號北方口味合菜餐館。
晚餐時段為下午5點開門營業，
我們於假日下午4點多到，
店門還沒開，
門口已出現排隊等候人潮。
▲店內環境
散發傳統北方合菜館的溫馨氣息。
假日晚間用餐時段，
可是座無虛席。
▲菜單
原是以北方菜及酸菜白肉鍋起家的「四海一家」，
後因台人飲食的多元化與包容性，
數十年來漸漸地把菜單內容，
融入了各菜系，
像是必點必吃的羊肚絲、台菜的三杯雞、川菜的宮保雞丁...等。
菜色有眾多選擇且多元，
已不是只有北方菜。
另相較於台北市的消費價位，
這也算是很平價。
▲美味的南北家常菜上桌
這次回訪我們點了：青醬油雞、回鍋肉、京都排骨、涼拌羊肚絲、蔥油餅、炒青菜
▲京都排骨
外觀與口味類似糖醋排骨，
但色澤帶點紅潤感，
另口感是較溫和的微酸甜，
並帶些許鹹香味，
屬下飯的菜色選擇之一。
▲回鍋肉
阿發若是到川菜館，
總喜歡點個回鍋肉和麻婆豆腐配飯，
想說在這沒點過，
於是點來嚐嚐。
或許因是北方餐廳，
這道的口感溫和許多，
對我而言就顯得較中規中矩。
▲青醬油雞
一般提到青醬，
大多會聯想到青醬義大利麵，
或是異國料理。
沒想到吧！
這竟有青醬油雞，
不僅外觀吸睛，
且其青醬的風味，
也可能和你想像的不一樣。
▲青醬油雞，特寫
這青醬，
可不是九層塔或西式羅勒，
而是青蔥製成。
類似海南雞飯的蔥油醬，
但沒那麼油，
也沒濃厚的蒜味，
口感是相較溫和的鮮脆青蔥味。
油雞皮脆彈牙、肉質嫩口含汁，
且油香油香的雞腿肉，
本身已相當好吃，
再搭上這青醬，
更增添了風味層次。
▲涼拌羊肚絲，特寫
我們大推必點的店家招牌菜，
也有不少人會專程跑來只買這，
外帶回家加菜的。
羊肚的嚼勁+紅油的辣＋蔥花蒜苗的嗆＋椒絲的脆＋香菜的香，
最後拌上少量的醋，
豐富了整個味蕾的層次，
每一口會隨著您夾到的份量不同，
有著些許的變化。
我們是吃不出有羊騷味，
不喜歡羊騷味的朋友，
也或許可以嚐看看。
這一道菜的口感只有兩個字『讚辣』！
#只是微辣，連我家不太能吃辣的兒子，也超愛這道。
▲留影
之前我們來，
另吃過這的酸菜白肉鍋、合菜戴帽、九轉肥腸、京醬肉絲、荷葉餅....等，
還會把每次必點的羊肚絲，
包入荷葉餅內，
又是不同的吃法。
雖稱不上這是一家，
道道口感令人驚豔的餐廳，
但有幾項招牌菜，
真的相當好吃，
其他也有水準的表現。
且在台北市，
更是間相當平價，
相對高CP值的老字號北方合菜餐館。
除了涼拌羊肚絲、青醬油雞，
還有一道，
我們覺得也很特別的〝脆皮豆腐〞，
這和一般的想像也不同，
可惜當天店家因故沒有提供。
唯，
來這家，
還是要多幾個人一起來，
或是小家庭很餓時再來，
因為雖然不貴，
但點太多也吃不完，
很多菜色就無法一一吃到。
▲名片
【營業時間】11：00～14：00，17：00～21：00
【地 址】台北市松山區八德路四段36巷16號正對面（台北市區監理所對面巷弄內）
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