



豺狼影音介紹 https://youtu.be/cHBdL7X6VKo

餐廳簡介

土狗樂市是口袋名單我常常被朋友IG.FB動態打卡燒到今天特別來品嚐,他位在捷運松江南京及南京復興站走路約5~8分鐘,對附近算是熟悉的我不用地址就很快找到唷!

togo土狗樂市是複合式餐廳,一樓是川菜,地下室是海鮮火鍋,在疫情前還有海鮮超市可以現場挑選食材回家自煮唷!不過現在因為人手不足老闆決定轉型目前專心經營海鮮火鍋了喔!





南京東路後面建國北路第一條巷子走入就可以看到店面togo大大的招牌,外觀是木製柵欄是裝修(感覺是很高檔的餐廳)沒有錯!一進門就可以看到一個非常豪華漂亮的大魚缸唷!

因為一樓目前還在做專修規劃所以目前海鮮火鍋用餐只有B1,不要懷疑進門有指標直接進入B1(他們還有設置電梯及無障礙步道所以老人家來用餐也沒問題唷!)

用餐環境介紹

togo樂市的用餐環境及座位非常寬敞,座位組合也非常多,不論是兩人.四人.多人都可以妥善安排選擇唷!還有2~4人小包廂,如果有商務用餐或比較安靜的環境洽談都沒有問題的



以上是地下室用餐環境是不是很漂亮舒適呀!整個裝修很高雅明亮,且安靜我很喜歡,小包廂只要消費$1600就可以安排是不是很讚!

土狗樂市 樂涮海鮮火鍋菜單介紹

togo樂市的菜單有一個很大的特色,不只菜品組合多元,而且每一種鍋物的內容物都有細部列出來,例如肉品多少盎司.蝦或魚有哪些種類?多少分量?可以讓大家在點餐時很清楚份量夠不夠或者要不要加點單品唷!

他們用餐還可以使用飲料吧!是自取的喔!另外想喝點調酒或啤酒都可以付費另外點唷!

凡是點套餐的朋友還有主食8選1,這更酷我第一次看到附送的主食除了有白飯.王子麵.冬粉.烏龍麵以外竟然有生魚片.散壽司.握壽司.花壽司...

應老客人要求他們還有供應不少種類的日式料理唷!像生魚片.握壽司.丼飯.烤物唷!

豺狼及小幫手食記及特色菜色推薦

今天我們點了美國牛小排海陸鍋$1080還有蝦蝦 蛤蜊鍋$480,主食我們聽了服務人員的建議選了握壽司(3貫)跟散壽司 (這個不能單點且單價比較高唷!)

另外他們也很貼心菜盤可以換肉盤唷!~有四種肉品可以選一唷!我們把其中一盤菜盤換成了梅花豬(這樣牛肉豬肉海鮮都吃到了)

首先這是肉肉愛好者豺狼的組合美國牛小排海陸鍋$1080(鍋底蒜香奶油味噌鍋)

togo樂市的鍋底有一個很大的特色,他們每一種鍋底都是師傅自己在店內親自配方熬煮的,吃起來口味很濃香健康又沒負擔唷!

握壽司有三貫口味每一貫搭配跟處理手法都不同,我們很喜歡覺得很專業,他們的握壽司上面的生魚片很讚!很厚實!吃起來雅緻不是那種用飯量把你餵飽的,另外菜盤換的梅花豬他們肉片切的也算厚且有份量口感Q,專業湯底煮了還帶點甜味唷!

牛小排也是切有厚度油花分布很讚!有口感卻不油膩!而且肉片分量5盎司算很多很夠吃唷!

海鮮的部分有一隻超大的天使紅蝦還有超大的扇貝這兩個品項我超愛,很鮮甜品質很讚!文蛤.鮮蚵.草蝦.還有巴沙魚是無澎發且有厚度的唷!果真是專業的海鮮超市,真的品質很讚很鮮美!

蝦蝦蛤蜊鍋$480(昆布鍋底)+菜盤+散壽司

蝦蝦蛤蜊盤上菜我直接給它嚇到,蛤蜊超級超多,蝦蝦的部分有三種而且多多多,我的主食搭配的是散壽司,這個丼飯上面有多種生魚片塊(鮭魚.鮪魚.鮭魚卵..)還搭著薑片.白蘿蔔等等,我超喜歡超好吃!!

蝦蝦蛤蜊盤的組合在菜單上有列出所有明細,有白蝦.草蝦.蝦母還有30顆蛤蜊,白蝦草蝦品質都很讚,其中我自己很喜歡蝦母,這蠻特別的頭大大的蝦身沒有很大但吃起來的口感跟草蝦很不一樣,他很Q軟鮮甜, 蛤蜊超級讚的它的湯汁超鮮美帶點鹹味,很大顆又多要很認真吃~~今天完完全全是蝦蝦海鮮大滿足唷!

今天整體用餐我們覺得餐點品質及份量都很推薦!!尤其主餐八選一我真的覺得超級讚的, 不只吃火鍋竟然還可以吃握壽司.散壽司超級不同的享受 , 今天我們用餐是選擇在包廂我覺得很棒! 像我們要寫食記拍照錄影等等比較不會尷尬更不用拍到太多人臉或人物還要多一個打馬賽克的工作程序唷!唯一小小缺點是不熟的朋友可能一進來沒有人(1樓有貼指標引導到B1用餐),不過到一樓後從帶位.點餐.用餐等等服務人員都很親切又專業喔!

TOGO土狗樂市樂涮海鮮火鍋交通很方便,捷運走路五分鐘所以很是和朋友聚會以及朋友家族聚餐選擇喔!所有餐點都用完後每個人還會有一碗小甜點唷!這也是店家自己煮的喔!今天是紅豆豆花(每天也許會不同)

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三月份壽星還有轉轉樂活動唷!(詳情請見FB粉絲頁)

土狗樂市樂涮海鮮火鍋地址相關資訊

地址:台北市中山區建國北路二段3巷17號1樓

電話:02-25175212

營業時間: 11:00–14:00, 17:00–22:00

FB:https://www.facebook.com/togomarket

IG:https://www.instagram.com/togomarket888/



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