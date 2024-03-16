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貳樓林口露營概念店新開幕！城市偽露營！‎在城市中也能享受享受美食和露營氛圍〜

2024-03-16 20:03:28 小珊珊 人氣：127
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窩客好文

小珊珊

發表篇數：1237篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 林口區

造訪商家：Second Floor Cafe 貳樓林口店
phone02-26009133
place新北市林口區民富街108號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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貳樓林口露營概念店新開幕！城市偽露營！‎在城市中也能享受享受

人氣美式早午餐品牌貳樓第20號「林口露營概念店」3/14正式開幕啦〜365發憤

想要遠離城市的喧囂，沉浸在露營的度假氛圍中嗎？241掛衣架

 

那就趕快來到貳樓林口店，全家大小輕鬆體驗露營氛圍吧！004拍手

小編一聽到貳樓林口店新開幕當然要來朝聖一下！

【Second Floor Cafe 貳樓林口店】位於林口民富街上，鄰近林口昕境廣場

，在餐廳馬路對面有一個大型的收費停車場喔！

獨棟黑色門店映入眼簾，感覺就很像藏在森林裡的神秘獨棟木屋！

貳樓林口露營概念店新開幕！城市偽露營！‎在城市中也能享受享受

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戶外等候區以三角旗幟、戶外燈串、搭配營燈與碎石地面，融入美式風格的壁爐設計，真的很像在露營

不得不說這裡真的很棒，可以放慢腳步，暫時遠離塵囂輕鬆享受簡單又自然的幸福的地方

但因為是熱門店，一定會先訂位，不然在假日用餐可能要現場候位等很久

或者跟小編一樣一大早就在門口排隊等開門了，還可以拍到空景XD313耶耶

餐廳線上訂位：https://reurl.cc/v0ANYo

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以「露營」為概念，從建築外觀、植栽、空間給人的感覺就是就是很放鬆

，心胸開闊，露營就是吃吃喝喝+放空呀

還把超巨型帳篷、營火、巨大實木樹幹拉進餐廳，營造了戶外露營的獨特氛圍，特別適合三五好友聚會

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座位圍繞大型印地安帳形成一個大圓，我們很幸運的被安排在帳篷區，座椅還是露營軍椅呢

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一樣是用QRcode點餐的模式

當然他們也是有提供紙本菜單啦，小編也附上電子檔給大家看簡單明瞭

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最特別的是貳樓林口店2款限定菜單：野炊系義式檸香櫛瓜魚菲力、野炊系炭烤雞肉

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貳樓可以說是對毛孩最友善的寵物友善餐廳，我覺得很棒的是可以讓狗狗在椅子上坐，還會貼心地給狗狗水跟炒蛋

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【野炊系炭烤雞肉早午餐】

據說這一道是點菜率最高的早午餐，這是隔壁桌點的，賣相很好看，就借拍一下，下回再訪就可點來吃吃看

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【野炊系義式檸香櫛瓜魚菲力】

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以紙包魚的烹調手法，鎖住魚肉肉質鮮甜，搭配香蒜麵包沾著裡頭的醬汁一起吃

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取用魚菲力部位，感覺應該是鱸魚吧，去掉魚骨、魚刺及魚鱗保留最純粹的魚肉

吃起來有點像泰式檸檬魚，擁有酸、香、辣多層次的口味讓人愛不釋口

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香蒜麵包沾上吸附了滿滿鮮味的醬汁非常好吃喔！

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【橙香法式丹麥舒肥雞】

橙香丹麥、舒肥雞、生菜、藜麥小米、半熟太陽雙蛋、薯片、焦糖漿

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也是我最愛的早午餐的選擇之一！

橙花香味的法式丹麥吐司搭配低碳舒肥雞，整套吃完不只健康營養更是滿分，吃起來相對負擔也比較小

舒肥雞完整保留雞肉的肉汁與美味，整份吃完會很有飽足感

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橙香丹麥外酥內軟融合焦糖的甜蜜口感，真的讓人一吃就上癮

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戳破蛋黃那瞬間，看蛋黃緩緩流下，很是療癒

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【熱牛奶+冰奶茶+天堂鳥冰茶】

貳樓早午餐可以選二杯飲料，第一杯飲料有新鮮果汁、鮮奶、明日葉汁，無限續杯部分則有紅茶

、奶茶、可樂、雪碧、Zero可樂、美式咖啡及檸檬果萊姆茶可供選擇

飲品真的很佛，不限種類可以無限續杯

天堂鳥冰茶是野炊系義式檸香櫛瓜魚菲力指定飲品，裡面是水果茶基底加上檸檬片，喝起來順口又清香

貳樓林口露營概念店新開幕！城市偽露營！‎在城市中也能享受享受

 

小珊珊碎碎念：

相信有養毛孩的朋友一定都去過貳樓餐廳，無論是餐點份量還是餐點的美味程度，服務都超級棒051點頭

貳樓林口店從店面外觀到內部裝潢都散發了溫暖悠閒的氣氛〜

快帶毛孩516寵物一起度過舒服自在的週末吧！

貳樓林口露營概念店新開幕！城市偽露營！‎在城市中也能享受享受

 

【Info】

Second Floor Cafe 貳樓林口店

地址：新北市林口區民富街108號

營業時間：週一到週四 10：00-21：30/週五 10：00-22：00

週六 08：00-22：00/週日 08：00-21：30

電話：02-26009133

餐廳線上訂位：https://reurl.cc/v0ANYo

粉絲專頁：Second Floor 貳樓

V提供WIFI   V一成服務費  V寵物入內(V落地牽繩 V坐椅子)

 

文章標籤
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