24H韓金智能拉麵店來板橋展店啦！

韓國超夯「24小時無人拉麵店」，在台灣也掀起一波風潮，

24H韓金智能拉麵店首家在高雄，引進韓國原裝進口的設備、食材、流程，隨時泡即時飽

超多口味的韓式拉麵，還有免費的配料，為顧客提供隨時隨地享用的好地方～

現在在板橋也能吃到，離我家這麼近，當然要衝一波！

24H韓金智能拉麵店位板橋四川路二段和德興街路口，亞東科技大學大門口的斜對面，主攻學生族群，

距離亞東醫院捷運站走過來約6分鐘的腳程～

1樓用餐環境，約有20個座位，一進門就看到整排的拉麵牆，也有提供杯麵，

再來是點餐機台，自助配料區，煮麵區～

環境整體明亮、位子也不會擁擠，規劃的路線也很清楚。

各種品牌的韓式拉麵，多達50種的拉麵口味，有乾的、有湯的，有辣的、有不辣，

每一款拉麵都有代碼，拉麵的價位88元～128元不等，

而杯麵是50～65元不等。

結帳機台，

在拉麵牆記好拉麵代碼，在結帳時點選，

還有加價的配料，記得一併加入購物車，一起結帳唷！

目前只接受現金支付，可掃手機載具～

飲料、叉燒肉、年糕、起司片、雞蛋、海苔包，都是要從機台裡加購的，

因為無人管理，只有錄影監視，所以店家就只能賭人品了～

自助配料區

配料是免費的唷！

有提供小白菜、豆芽菜、玉米、魚板、香腸和蔥花，

但不要貪心，建議裝8分滿就好，不然泡麵煮沸後，湯很容易滿出來，那就GG了！

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