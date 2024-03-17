燒肉吃到飽的餐廳越來越多，除了肉品等級越來越高外價格也是高不少，有時候想大口吃肉又不想花太多預算，這間位在永和的「Mr.pig豬先生韓式烤肉吃到飽」就是一間主打高CP值的韓式燒肉餐廳，平日的午餐晚餐只要400元上下就可以吃到，不只肉品選擇多樣，還有各種韓式餐點可以單點，全部都是算在吃到飽的費用裡面，雖然是平價燒肉餐廳，但食材的品質也都有一定準水非常新鮮，可以讓顧客吃開心又滿足，也因此成為永和吃到飽餐廳的好選擇。

餐廳資訊

豬先生韓式燒肉吃到飽 名稱 : Mr.pig豬先生韓式烤肉吃到飽

電話 : (02)2922-8090

地址 : 新北市永和區永貞路42之1號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:30-22:00

粉絲專頁 : Mr.pig豬先生韓式烤肉吃到飽

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價格 :

平日午餐 : 11:30-16:59 / 359元

平日晚餐 : 17:00-22:00 / 389元

假日全時段 : 450元

備註 : 另加10%服務費

從捷運永安市場站或頂溪站1號出口步行18分鐘左右就可抵達，店面的位置就在福和國中旁

餐廳環境

店內的桌數不到10桌，算是一間滿小間的吃到飽餐廳，不過麻雀雖小五臟俱全，該有的食材跟自助區都有

烤盤上方都會放上一張吸油紙，用餐的過程中可以隨時更換吸油紙，好處就是食材比較不容易烤焦也不會黏在烤盤上

椅子有兩種，一種是靠裡面有椅背的椅子，另一種是靠走道的圓桶椅，椅面打開裡面可以放個人物品，就不用擔心東西要放地板或是沒有地方放

櫃檯旁邊是酒類冰箱，是需要額外付費的，如果想喝直接告知店員即可

食材的部分都是自由取用，桌上會有大小鐵盤，大鐵盤是裝肉品等生食，小鐵盤是裝蔬菜

肉品的選擇以平價燒肉來看還滿多樣的，從沙朗牛、梅花豬到雞腿肉都有

旁邊是涼拌小菜跟醬料區，小菜可以直接吃或是跟生菜包肉搭配一起享用

在肉類的右邊是蔬菜區，包含可以包肉的生菜也放在一起

冰淇淋是採用小美冰淇淋，裡面的口味也都是經典口味

飲料的部分有飲料機跟綠茶，或是可以自己用茶包泡，最裡面有飲水機可以使用

餐具跟白飯也是在飲水機的旁邊

另外這間店還有一個非常吸引人的亮點就是牆上有電影腳色的設計，每位腳色都像是要破牆而入的感覺

菜單

平日中午用餐一個人的價格只要359元，提早一天前預約還會送一份海鮮煎餅，這是菜單上沒有寫出來的隱藏餐點

另外桌上還有單點菜單也都是包含在費用裡面，上面有各種韓式餐點可以選擇，下方一小區是依照人數限點一份，上面的部分就是可以無限量供應，不過都是以吃的完為前提再點喔~

餐點介紹

肉品的部分都是盡量每一種都吃一次看看，第二輪就開始夾比較喜歡的口味

辣味的肉品醃漬非常入味，光看顏色就知道肉已經把醬汁都吸附到裡面去

醬料跟小菜都是拿適合包生菜一起吃，可以提味又不會蓋過食材本身的味道

這應該是我第一次烤肉時烤盤上有放吸油紙，烤過一次真的就會喜歡這種方式，因為覺得太髒更換的時候快速，即便火太大也不用擔心馬上就會焦掉，對於不常烤肉的人來說不用擔心一直吃到焦黑色的外皮

第一樣是「沙朗牛」，因為厚度比較薄很快就熟，吃起來牛肉味非常濃，不過記得不要烤太久因為厚度的關係很容易烤到過乾

第二樣是「原味梅花豬」，吃起來軟嫩油脂豐富但不會過於油膩，吸油紙佔了不少功勞

第三樣是「辣味豬五花」，吃起來多了一股韓式辣醬的味道非常下飯

第四樣是「辣味雞腿肉」，因為吸油紙的關係會烤稍微久一點，不過即便烤比較久肉汁都沒有流失掉，吃起來非常軟嫩

第五樣是「原味雞腿肉」，口感跟辣味的一樣飽滿多汁，雞腿肉式幾種肉裡面滿喜歡的一個肉品

第六樣是「飛管魷魚」，烤過後吃起來口感滿脆的，不過本身的味道比較淡適合搭配醬料一起食用

第七樣是「豆皮」，烤熟後會有微微的膨脹感，外皮帶點微焦的脆度吃起來非常香

第八樣是「玉米筍」，一口咬下甜味讓我為之一亮，吃完肉後來吃玉米筍真的非常解油膩

第九樣是「櫛瓜」，這也是烤肉必吃的蔬菜之一，因為水分非常多吃起來又清爽，很適合轉換口味時吃

除了直接吃之外，還可以搭配生菜一起吃口感更豐富，而且店裡面的生菜都非常大片，整口吃下去真的非常過癮，生菜的水分跟脆度可以讓烤肉跟醬料的味道清淡一點，吃起來不會因為膩感而太快吃飽

也可以把全部蔬菜包在一起吃，菜中包菜吃起來滿滿的菜味? 但口感的脆度脆到無法想像

韓式餐點點了兩道，第一道是「海鮮鍋」湯頭看起來滿清淡的

喝一口後發現湯頭甜味十足，將海鮮跟蔬菜的甜都燉煮出來，而且裡面的料非常豐富，不會因為是吃到飽單點的項目料就比較少

第二道是「辣味拌麵」，比較像是冷面的一種，而且單點的餐點量都不會太多，多人用餐分一分不用擔心會因此吃不下其他的食物

麵條雖然是細麵，但完全把韓式辣醬的味道吸飽，吃起來微辣微辣的口味十分開胃，也不會覺得味道太重反而多了清爽感

結語

聚餐想吃得過癮又控制預算，平價餐廳的選擇真的非常吸引人，這間「Mr.pig豬先生韓式烤肉吃到飽」不僅能滿足肉食主義的喜好，還有各式韓國餐點可以單點，每一種都有各自的特色製作完全不馬虎，加上餐廳的座位不算多，即便客滿走道的空間依然寬敞。食材的部分也非常新鮮，吃起來軟嫩多汁搭配吸油紙減少許多油膩感，盡可能讓客人吃得開心負擔也輕一點，以平價燒肉店來看這間默默變成我的名單之一。