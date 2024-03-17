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【太平】班比納.鄉村.居- Bambino Country Life～獨遺在鄉村山中的法式料理餐廳～完全預約制餐廳

2024-03-17 21:55:11 黑門莉's 生活、旅遊、美食日記 人氣：116
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窩客好文

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

發表篇數：338篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：班比納鄉村居
phone04-2275-2837
place台中市太平區長龍路二段南國巷161號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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157631.jpg

 

生日前突然看到這家『班比納.鄉村.居』很有異國風味又離家不遠的餐廳~
看了一下,原來是提供法式餐點的餐廳,價格上居然也不會很貴
特別的是..每日僅營業午餐時段,又是採完全預約制的,感覺這樣用餐上較會有品質
 

從台中往太平方面,要過一江橋到頭汴坑路段,走136道
一路上會開到懷疑人生,但94不用懷疑一直開h068.gif  

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開往的路上會像荒郊野外的道路...但會有不太顯眼可是還看的到『班比納』的路標指示
 

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看到有鐵皮圍牆時就差不多快到了~ 
 

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看到從鐵皮圍牆變成綠色圍牆時..就是目的地了
 

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『班比納』有停車場,停車場也很寬敞,不用擔心停車問題
 

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停好車後,我們走到對面...餐廳於11:50分營業,我們也差不多在這時間抵達  
 

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諾大的庭園彷彿到了異國一樣~
 

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入門後,也像進入另一個世界了,像推開任意門,一秒到歐洲
 

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每一個景都好歐風~
但店家的佈置卻都不會令人覺得刻意..就像真的來到了歐風的鄉居 
 

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店內的大桌,讓我想到家庭聚餐也很適合 
 

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這裡是我看了最喜歡的位置 
 

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好適合和親朋三五好友來聚餐
 

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這像個起居室的地方也讓人很想在這裡拍拍照~
中間的壁爐會讓看倌們也跟我一樣,不禁開始想像窗外已是遍地風雪,但室內柴火燃燒的樣子嗎e9608649.gif  
 

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Menu  
餐廳僅準備4種主餐選擇,所以在預約時,店家會請客人先選好用餐當日的主餐是什麼
套餐有餐前酒、麵包、湯品、沙拉、主餐(四擇一)、甜點、咖啡／茶 
 

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餐前酒提供白酒,喝起來溫順好入喉,好友須開車,不能喝酒,所以店家換的是蘋果汽泡飲
※喝酒不開車,開車不喝酒、未滿18歲請勿飲酒
 

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套餐麵包內饀有起司和培根,麵包吃起來外皮酥脆,吃起來不會硬是有嚼勁的麵包
單吃或也可以像我一樣留一半等上湯品時,沾著吃也好吃~
 

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湯品盤飾的好漂亮,湯料也很多~ 原諒我金魚腦,有哪些湯料已記不得,再請來自身感受喝看看692
 

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沙拉
 

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主餐(四擇一)
法式羊小排 $1790、法式春雞 $1390  
 

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店家的法式春雞,精選皮薄骨頭細小的雞種
春雞肉質鮮嫰再加上鑲入的起司洋芋、鮮菇.. 讓口感帶有細緻濃郁的香氣,也很有飽足感
 

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法式羊小排特選進口小羔羊,無羊臊味。店家也烹調的鮮嫰好就口,美味好吃~
 

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甜點      
 

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此次用餐是來慶生的~ 店家會有特緻甜點... 沒想到還有小蠟燭跟一束小鮮花的驚喜b95cf.gif  
 

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咖啡／茶
我們選擇花草茶,喝了順口解膩又能讓心情舒緩沉靜 
 

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店家一天只營業午餐時間到15:00,用餐後我們也在室內外拍拍照
不僅室內佈置優雅,室外的庭園花草也打理的很好,放鬆又悠閒的用餐環境..用餐的3小時真猶如像出國一般~ 
很推薦家庭聚餐、約會、慶生,過重要節日可來用餐的餐廳,也很適合包場,若有包場需求可以問問店家~
 

 

班比納.鄉村.居 Bambino Country Life

FB：班比納.鄉村.居

【店台中市太平區長龍路二段南國巷161號

【TEL04-2275-2837

營業時間週一~日 11:50-15:00(週二休)

無服務費／附停車場

 

 

文章標籤
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