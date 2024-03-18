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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆超人氣♡寵物友善餐廳推薦●享受被毛孩子團寵簇擁的幸福感!! ♡

【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆超人氣♡寵物友善餐廳推薦●享受被毛孩子團寵簇擁的幸福感!! ♡

2024-03-18 11:08:50 齊齊媽咪☆蚊子 人氣：101
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窩客好文

齊齊媽咪☆蚊子

發表篇數：171篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：食。光機Food Machine
phone03-4635859
place桃園市中壢區莊敬路811巷1號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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▼觀望與羨慕了五、六年，終於輪到我來《食。光機》插旗，

實現 #擼狗 與被狗狗們團寵簇擁的幸福💕好喜翻～好嗨心>///<

454278-封面圖.jpg

【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆趁著二二八休假，

與鵝子手牽手的來到網路人氣名店食。光機Food Machine插旗惹!!【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆

~這裡主要販售義大利麵(含燉飯)、咖啡、下午茶(看招牌)~

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雖然已經預約，

但也因為太夯啦

還是小等了一下下!!【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆

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店員要我們等待的空檔，可以把 #規矩 稍微看看【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆

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▼看起乃，但書(聲明規則)似乎還不少

巴特，事前說清楚、講明白也沒啥不好啦!!

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【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆候位區(吸菸區)【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆

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▼進入店內後，

馬上被明亮又植披的空間所吸引【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆

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【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆當然，最讓人吸眼球的肯定是店長們【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆)))))))))))))))))

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▼而且用餐空間頗大的【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆

桌與桌之間不會太擁擠、不酥胡。

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【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆這裡的低消是$200/(不能抵消費)【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆

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▼用餐時間1.5小時

不收服務費!!!!!!!!!!!

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當我看著Menu時，

對上面的價格”矇”

怎麼貴上一二百了!?

網路上的菜單都是一二年前的大家懶得拍!?”…….

1-菜單封面.jpg

▼點下：到《食。光機》粉絲頁看菜單：

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最後，我點了安全牌的《蒜香白酒蛤蜊義大利麵》$330

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齊齊點了《香噴噴牛腩蛋炒飯》$300

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【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆跟外面的蛋炒飯比起來，是有好吃啦【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆

但是賣到300【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆”就當店長門的坐檯費

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【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆升級套餐+$150會有+麵包】【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆

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▼湯品挺濃郁的

麵包沾著吃不錯

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【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆還有各一小杯的飲料”真的小杯【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆

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在我們努力地享用午餐時，

店主忽然大喊 #上班了

所有的狗狗&狼客都集合了

 

不得不說店主是懂 #行銷 & #懂人心

我們敲喜翻店長們 #上班 這個環節【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆

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▼他們不會對我們客人不管不顧

會幫忙拍照、喬姿勢、哄店長們

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【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆重點是拍出來的照片都好好看啊【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆)))))))))))

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安琪拉我好喜歡、好嗨心，真的真的!!!!!!!!!!!!

今日份的幸福與喜悅在此刻完完全全的被填滿

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還很餓的鵝子齊齊加點了巧克力香蕉鬆餅$250【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆

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~來吧，淋上巧克力醬~

454069-上傳.jpg

▼非常的美味好吃，

價格也實在，給過!!

但，香蕉怎麼這麼小???【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆

【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆

【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆【食後心得】整體來說：店內裝潢漂釀好拍、店長狗狗們乾淨又可愛，餐點在#寵物餐廳 裡算是好吃級別的；但是+套餐升級後的價格偏高些、份量也較少，如果能再降一些 $ & 調整就更完美啦~推薦給喜歡擼狗狗的捧油們喔!!))))))))))

【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆

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【桃園中壢】食。光機Food Machine（寵物不落地）☆食。光機Food Machine

🔸地址：桃園市中壢區莊敬路8111

🔸營業時間：11:00~21:00(每周二公休)

🔸電話：03-4635859

文章標籤
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