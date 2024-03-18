▼觀望與羨慕了五、六年，終於輪到我來《食。光機》插旗，

實現 #擼狗 與被狗狗們團寵簇擁的幸福💕好喜翻～好嗨心>///<

趁著二二八休假，

與鵝子手牽手的來到網路人氣名店《食。光機Food Machine》插旗惹!!

~這裡主要販售義大利麵(含燉飯)、咖啡、下午茶(看招牌)~

雖然已經預約，

但也因為太夯啦

還是小等了一下下!!

店員要我們等待的空檔，可以把 #規矩 稍微看看

▼看起乃，但書(聲明、規則)似乎還不少

巴特，事前說清楚、講明白也沒啥不好啦!!

候位區(吸菸區)

▼進入店內後，

馬上被明亮又植披的空間所吸引

當然，最讓人吸眼球的肯定是店長們啊 )))))))))))))))))

▼而且用餐空間頗大的 ㄟ

桌與桌之間不會太擁擠、不酥胡。

這裡的低消是$200元/人(不能抵消費)

▼用餐時間1.5小時

不收服務費!!!!!!!!!!!

當我看著Menu時，

對上面的價格”矇”了

怎麼貴上一二百了!?

網路上的菜單都是一二年前的”大家懶得拍!?”…….

▼點下：到《食。光機》粉絲頁看菜單：

https://www.facebook.com/likefoodmachine/photos_by

最後，我點了安全牌的《蒜香白酒蛤蜊義大利麵》$330元

齊齊 點了《香噴噴牛腩蛋炒飯》$300元

跟外面的蛋炒飯比起來，是有好吃啦

但是賣到300元 ”就當店長門的坐檯費”

升級套餐+$150會有【湯+麵包】

▼湯品挺濃郁的

麵包沾著吃不錯

還有各一小杯的飲料”真的小杯 ”

在我們努力地享用午餐時，

店主忽然大喊 #上班了

所有的狗狗&狼客都集合了

不得不說店主是懂 #行銷 & #懂人心 的

我們敲喜翻店長們 #上班 這個環節

▼他們不會對我們客人不管不顧

會幫忙拍照、喬姿勢、哄店長們

重點是拍出來的照片都好好看啊 )))))))))))

安琪拉我好喜歡、好嗨心，真的真的!!!!!!!!!!!!

今日份的幸福與喜悅在此刻完完全全的被填滿

還很餓的鵝子 齊齊 加點了《巧克力香蕉鬆餅》$250元

~來吧，淋上巧克力醬~

▼非常的美味好吃，

價格也實在，給過!!

但，香蕉怎麼這麼小???

【食後心得】整體來說：店內裝潢漂釀好拍、店長狗狗們乾淨又可愛，餐點在#寵物餐廳 裡算是好吃級別的；但是+套餐升級後的價格偏高些、份量也較少，如果能再降一些 $ & 調整就更完美啦~推薦給喜歡擼狗狗的捧油們喔!!))))))))))

食。光機Food Machine

🔸地址：桃園市中壢區莊敬路811巷1號

🔸營業時間：11:00~21:00(每周二公休)

🔸電話：03-4635859