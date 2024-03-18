想坐多久就多久！ 台北中山區平日不限時咖啡廳不私藏！

這裡不只販售咖啡、甜點，豐盛的早午餐盤也是十分受歡迎，招牌甜點提拉米蘇是每桌必點！

這家波赫士領地精品咖啡館真的是榮登心目中最愛的咖啡廳已經來兩次了完全無雷

這麼棒的地方不能只有我知道，這間咖啡廳是由老闆一手打造的唷

【品牌故事】

源自於一位拉丁美洲作家-Jorge Luis Borges其簡練地勾勒出魔幻寫實的文學迷宮

如同我們帶領著大家，從現實中沈浸在咖啡及甜點的奇幻世界

我們對食材、器皿、服務的態度很是挑剔

當你品嚐著我們的手沖，用的便是德國的名器MEISSEN而手工甜點更是我們對食材的把關與堅持

【波赫士領地精品咖啡館明水店】位於明水路上，周邊格子車位都可以隨到停車，對於開車族都相當友善

位於轉角處外觀顯眼，擁有兩面大片景觀窗，可以從店內欣賞270度的街景

，悠閒的外觀環境、清幽安靜的氛圍

這天下午四點多到幾乎客滿，還好我們有先訂位

一踏入店內，明亮舒適的裝潢令人心曠神怡〜

木頭系列的桌椅，厚實原木長桌，搭配微微黃光，一走進店內就覺得很療癒、很舒適

放了滿滿的德國麥森MEISSEN瓷器咖啡杯，瞬間成了名符其實的網美牆

還有還有波赫士是個不限時咖啡廳，很適合跟姐妹一起約去暢聊拍照一整個下午

不論室內室外都很好取景，餐點好吃擺盤好看、咖啡、服務也超級棒，最棒的是寵物友善餐廳

，牽繩可落地哦，還會提供水碗給狗狗喝水

波赫士不只空間精彩有特色，菜色也很豐富，菜單厚厚一本附照片，從咖啡到酒類

，從早午餐到千層蛋糕，讓小編陷入選擇性障礙XD

來看看今天都吃了什麼吧！

【波赫士德國烤豬腳】

想不到吧〜咖啡廳竟然有這麼厲害排餐…..？

這家店超狂的根本就是隱藏在咖啡廳的高級異國料理XD

德國豬腳呈現誘人的棕紅色澤，擁有豐厚膠質與酥脆外皮，獨特嚼勁口感

酥脆的外皮、肉質Q彈、多汁不柴，而且吃起來完全不油膩

外酥內嫩帶著飽滿鮮美的肉質在口中越嚼越香！

我從沒吃過這麼好吃的豬腳，救命啊〜

波赫士的德國豬腳非常的好吃，讓人吃了還想在吃

【香草義式烤半雞】

義式烤半雞上桌馬上香氣撲鼻，忍不住讓人想立刻品嚐

肉質介於土雞和肉雞中間肉質吃起來紮實不硬、又有彈性

金黃外皮酥脆油亮，鎖住雞汁香氣，吃一口肉汁和肉香充斥著口腔，很好吃很入味且肉不柴

說波赫士是「被甜點耽誤的咖啡館」真的一點也不為過啊！

不只早午餐、排餐厲害，他們家的甜點也十分優秀，推薦甜點控必須收藏唷〜

【焦糖蘋果伯爵千層】

內餡為新鮮蘋果自製焦糖蘋果餡，搭配自製鮮奶油餡，層層堆疊，香甜綿密〜

太香〜濃〜軟〜綿〜了〜 入口是濃郁的伯爵香，再來千層蛋糕的軟綿入口即化

清爽的鮮奶油抹在柔嫩的法式蛋皮間，一口咬下濕潤的口感讓人無法抗拒！

喜歡千層蛋糕的你千萬不要錯過

【義式提拉米蘇】

波赫士的提拉米蘇是我心目中第一名

吃一口淡淡咖啡酒香及香草的芬香結合巧克力香甜滋味融化在嘴裡，太完美餒〜

口感細緻滑順香甜不膩，多層次的口感，讓人彷彿瞬間置身義大利！

一吃就愛上！ 我個人就可以吃掉一整塊超過癮！！

【西西里咖啡】

西西里咖啡在特調咖啡裡加上了清爽檸檬汁以及撒上檸檬皮屑，豐富層次夾帶微酸微甜的滋味

檸檬的酸香裡同時喝到咖啡的苦甜滋味，帶有獨特風味，喝起來特別清爽順口

【經典拿鐵】

喝拿鐵帶有藝術般的拉花圖案的那一瞬間，最能感受到幸福的滋味

奶泡很均勻且細緻，喝起來的口感滑順與綿密

濃醇的咖啡香配上溫熱帶點甜味的鮮奶，飽滿醇厚、不苦並且保留咖啡香

入口迷人的香濃柔滑，我喜歡的那個味道

【GOOGLE五星好評送】

google評論五顆星就送冰淇淋或手工餅乾

當天冰淇淋有香草跟抹茶可以選擇，香草味濃厚，甜而不膩，吃起來非常順口，完全不輸哈根達斯

小珊珊碎碎念：

台北必去咖啡廳再+1！

很喜歡這間咖啡咖啡館的氛圍，很舒服，不管一個人來，還是揪朋友來聊天，都非常棒

除了甜點及咖啡外也供應排餐，餐點超好吃，早午餐、下午茶一間解決！

【Info】

波赫士領地精品咖啡館

地址：台北市中山區明水路441號

營業時間：上午9:00 - 下午9:00

訂位電話：02-25329990

粉絲專頁：波赫士領地精品咖啡館

官網：波赫士領地精品咖啡館 | 提拉米蘇 | Coffee

IG：波赫士領地精品咖啡（@borgesplace）•Instagram 相片與影片

LINE帳號：@02-25329990

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