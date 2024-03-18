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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [台北大安]本家長壽村（본가장수촌）|東區仁愛圓環道地韓式料理，馬鈴薯燉排骨（預約制）、本家蔥山炸雞

[台北大安]本家長壽村（본가장수촌）|東區仁愛圓環道地韓式料理，馬鈴薯燉排骨（預約制）、本家蔥山炸雞

2024-03-18 23:38:47 三重菜菜子 人氣：113
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窩客好文

三重菜菜子

發表篇數：397篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：本家長壽村 (본가장수촌)
phone02-2709-4491
place台北市大安區仁愛路四段266巷8弄2號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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[台北大安]本家長壽村（본가장수촌）|東區仁愛圓環道地韓式料

 

本家長壽村

台北市大安區仁愛路四段26682

 02-2709-4491

週一~週四 12:00–14:00, 17:00–21:00

週五~週日 12:00–21:00

 

[台北大安]本家長壽村（본가장수촌）|東區仁愛圓環道地韓式料

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[台北大安]本家長壽村（본가장수촌）|東區仁愛圓環道地韓式料

 

用餐日期:2024/2/8(四)

今天前來本家長壽村（본가장수촌）用餐，

這是一間賣韓式料理的餐廳，進到店內後便看到許多藝人的簽名，

偶然在yt上看到來自韓國蔚山的胃酸人分享才知道此店，

因此也是滿懷期待地來用餐。

 

[台北大安]本家長壽村（본가장수촌）|東區仁愛圓環道地韓式料

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[台北大安]本家長壽村（본가장수촌）|東區仁愛圓環道地韓式料

 

當日是訂到晚餐剛營業的時段－下午五點鐘，

營業時間一到店員接著帶位，提供菜單，

本家長壽村的餐廳裝潢跟氛圍令我想到韓國的土俗村蔘雞湯

座位旁展示了一株株的人蔘，人蔘雞鍋耙粥是店內的人氣餐點，

採預約制的餐點，於網路上訂位時便有選項可以預約！

 

[台北大安]本家長壽村（본가장수촌）|東區仁愛圓環道地韓式料

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[台北大安]本家長壽村（본가장수촌）|東區仁愛圓環道地韓式料

 

上面這是本家長壽村點馬鈴薯豬骨湯的附餐小菜，

四樣小菜是泡菜、小黃瓜、黃豆芽及木耳，都是可以續的呦！

桌上有提供一壺常溫瓶裝水，當日無另外加點飲品，

或許是天冷或為了符合台灣人的習慣，提供的不是冰水。

 

馬鈴薯豬骨湯 $980+10%

[台北大安]本家長壽村（본가장수촌）|東區仁愛圓環道地韓式料

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上面這是訂位時有先預約的馬鈴薯豬骨湯

當日詢問店員是說這道馬鈴薯豬骨湯的份量約二到三人份，

湯裡有新鮮的豬梅花排骨、燉煮至軟綿的馬鈴薯及風乾大白菜，

撒上大量的韓國紫蘇粉以及剪碎的新鮮芝麻葉，增添風味，

除了金針菇是生的，其餘食材皆已煮熟，加熱即可食用！

 

馬鈴薯燉排骨在菜單上標示是一個辣椒的辣度，

不過當日吃起來覺得沒什麼辣，紫蘇葉的味道也不夠突顯，

湯的部分因為馬鈴薯是澱粉的關係，會越煮越稠且會越煮越鹹，

可免費加一次原湯，也可加入桌上的白開水稀釋。

 

[台北大安]本家長壽村（본가장수촌）|東區仁愛圓環道地韓式料

[台北大安]本家長壽村（본가장수촌）|東區仁愛圓環道地韓式料

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[台北大安]本家長壽村（본가장수촌）|東區仁愛圓環道地韓式料

 

豬骨的肉事先已有煮軟，非常好從骨頭上剝下，

肉質吃起來有些像控肉的感覺，鹹鹹香香，

除了附前面的韓式小菜(可續用)之外，還有提供白飯兩碗，

拌點湯汁加上排骨肉及馬鈴薯一起吃，挺下飯的，

不過那一鍋當天就我和友人兩個女生吃確實是太飽，

而且吃到最後會有點膩，當日也有詢問過店家可以打包的！

 

本家蔥山炸雞(無骨) $300+10%

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另外還有加點本家蔥山炸雞，嚴選當日現宰的肉雞去骨處理，

吃起來是醬油風味，與大家熟知的韓式洋釀炸雞口味不同，

皮非常脆口，肉也不會太柴，可以搭配上方的蔥絲一起入口！

有機會想再回訪本家長壽村吃人蔘雞鍋巴粥，之後再跟大家分享吧～

 

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