

金三益健康茶飲台中一中店 是來自台南最狂痛風系鍋燒麵，明明賣手搖飲料卻總是想方設法做出各種爆量海鮮鍋燒麵，金三益健康茶飲不計成本的大方用料各式浮誇系爆量海鮮鍋燒麵、炒麵、意麵來這裡才吃得到！金三益健康茶飲新推出超豪華海鮮粥一次給你六種海鮮塞滿大碗公，1-2人份量也只要299元有夠划算，想要自己獨享也有綜合海鮮粥才150元，一樣滿滿海鮮在碗公上面開趴踢超嗨，加上台南鍋燒麵湯底，不管是海鮮控還是意麵控都不要錯過金三益健康茶飲！

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【台中金三益健康茶飲│店面位置】



金三益健康茶飲台中一中店 就在一中街的育才北路靠近雙十路口這，店面很大相當顯眼，從以前剛開幕只有室內座位，現在已經要擴大增加戶外座位區才能讓客人坐得下。在台南就是手搖飲料專賣店起家的金三益，不知道哪來的靈感突然決定把海鮮結合台南名產鍋燒麵，





結果自此在社群網路上打響名號，從鮮蚵、干貝到爆蛋紅蟳、鱈場蟹腳，只要想得到的海鮮能擺得進碗裡的金三益大概都會想辦法做出來，於是就從一家手搖飲料店變身成賣起近40種海鮮口味的浮誇鍋燒麵專賣店！一中店空間相當舒服明亮，座位也不少，周邊停車還算是方便。

【台中金三益健康茶飲│菜單MENU介紹】



金三益健康茶飲本身是手搖飲料店起家，所以一般飲料店有賣的基本品項來金三益應該都點得到，價位也不貴30元起。鍋燒麵從基本款單人日式鍋燒意麵到4.5人份海底總動員鍋燒麵有近40種的口味選擇，每一季也都還在努力推出浮誇新品，點爆量品項的話因為每種海鮮食材都要個別料理，所以擺盤上會花點時間要耐心等待，雖然在網路上評價兩極，但GOOGLE評價多達1135則還是有4.4高分推薦。

【台中金三益健康茶飲│豪華海鮮粥299】



一大碗公裡面有鮮蚵、干貝、白蝦、小卷和鮮甜蛤蠣，再加上香煎扇貝，每種海鮮食材都在裝碗擺盤前先料理好，







底部舀進滿滿海鮮粥打底，鮮蚵的肥美不用說，基本上是金三益的固定海鮮班底品質保證！小干貝跟扇貝也很不錯，小卷更是每來金三益吃麵我的最愛，白蝦是跟海鮮粥一起熬煮增加粥的鮮味，微酥的外殼蝦肉也好吃，整碗公份量相當實在。

【台中金三益健康茶飲│綜合海鮮粥150】





綜合海鮮粥比起上面「豪華版」少了扇貝，白蝦、鮮蚵、干貝、白蝦、小卷和蛤蠣都減少些，碗也小一點，一個人吃剛剛好。

【台中金三益健康茶飲│蝦兵蟹將鍋燒麵399】



滿滿的白蝦跟鱈場蟹腳、爆蛋紅蟳、小鮑魚的奢華組合，紅蟳切面滿滿的蟹黃，喜歡吃紅蟳的話金三益也有整碗都是爆蛋紅蟳的選項。





鱈場蟹腳每支都相當飽滿，雖然是冷凍的，但是肉質吃起來還不錯，甜度還是有，另外還有小鮑魚跟好幾隻白蝦。



鍋燒麵不會煮得太軟爛，湯頭也很台南味，裡面還有些許高麗菜、蛋跟貢丸、甜不辣。

【台中金三益健康茶飲│鳳螺蒜辣麵/蝦爆了蒜辣麵】



這兩款是金三益的鍋燒乾拌麵，用的是蒜辣醬去拌炒過，其實每次來金三益我愛乾麵多過湯麵，因為我還蠻喜歡乾拌麵醬的味道。





鳳螺是用像胡椒蝦那種方式料理有點費工要煮比較久，現在的鳳螺也感覺比以前還大顆，所以裡面的螺肉也比較大塊，沒有半點腥味加上辛辣感的胡椒味還蠻好吃的。





全升級改版2.0蝦爆了蒜辣麵裡面的蝦子更大隻！裡面加起來足足有20隻飽滿白蝦，如果兩人分享建議可以+10元加份乾拌麵，這樣剛好一人一盒的份量吃起來剛剛好。意麵煮得Q彈不爛，夠味的蒜辣味緊巴著每根麵條，



對不吃辣的人可能會有點太辣，我自己是覺得吃起來相當開胃好吃。只吃一份真的不過癮。

【台中金三益健康茶飲│泥漿鮮奶芋/豹紋珍珠鮮奶】



這兩款飲料是來金三益我最愛的，「泥漿鮮奶芋」喝得到紮實濃郁的芋泥加上爽口100%鮮奶很好喝。「豹紋珍珠鮮奶」一次加了大小兩種珍珠雙重口感，還有滑溜仙草凍，用料幾乎2/3杯了，飲料用的是鮮奶不是奶茶，加點剛剛好的甜度也是濃郁好好喝。



金三益健康茶飲在台中現在總共有一中街/南屯黎明路/大里三家店，沒有極限的金三益永遠在海鮮美食上都能讓人出乎意料的組合，各種想得到的想不到的美食都想盡辦法擺在鍋燒麵上，吃到我都差點忘記金三益本來是家飲料店了，如果你也跟我一樣愛吃鍋燒麵大啖海鮮的話，推薦可以試試。



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◎介紹店鋪：[金三益健康茶飲/台中一中街│北區]

◎地址： 台中市北區育才北路3號

◎電話：04-22258886

◎營業時間：11:00Am-09:00Pm

◎消費提醒：週四店休/用餐時間人潮較多

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