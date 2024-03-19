「雅苑粵菜港式飲茶」

就在大巨蛋對面，

有著飲茶老字號光環，

假日客滿的速度超驚人；



【雅苑粵菜港式飲茶】

地址：台北市大安區光復南路202號

電話：02-2752-1112

營業時間：11:00~22:00

【雅苑粵菜港式飲茶】網頁

※台北捷運懶人包｜板南線推薦美食看這裡

將港式飲茶原汁原味保留下來，

是「雅苑粵菜港式飲茶」

受到客人喜愛原因之一；



【餐廳位置在二樓】



【趁還沒營業先拍空景】



【角落一隅】

之前打電話預約，

店員說假日不能訂位，

為了要趕第一批用餐，

我特地起了個早~

10點54分在店門口前報到，

沒想到已經有人再排隊了(驚)



【位子桌數滿多的】

到現場才知道，

電話訂位已經8成滿(歪頭)

....反正可以吃到就好，

才剛入座10分鐘，

全店已經客滿；



【10分鐘後，全店客滿】

馬上朝點心進攻，

羅媽說太早吃午餐，

不用把她列為戰力

(是說我本來也沒有期待XDD)



【點心菜單參考】

"香酥叉燒酥"

表皮和內餡偏甜，

酥皮下的重，

吃起來滿香的，

不過我還是喜歡

京x的味道多一點；



【"香酥叉燒酥"】



【口味鹹甜鹹甜】

"芋絲炸春捲"

內餡包了芋頭絲，

少了蔬菜豆芽加持，

口感比一般春捲再乾些，

吃起來有淡淡芋頭香；



【"芋絲炸春捲"】



【有著淡淡芋頭香氣】

"蟹子蒸燒賣"

一籠共有四顆，

口感很彈牙，

整個味道我滿喜歡的；



【"蟹子蒸燒賣"】



【吃起來口感很好】

"時菜牛肉球"

肉丸飽滿口感扎實，

一顆份量也不少，

也是值得點一品；



【"時菜牛肉球"】



【咬下還有鮮美肉汁】

今日MVP就給"雅苑蝦餃皇"

都冠上了店名，

妥妥看都是當家花旦，

飽滿MAX的蝦餃皇，

裡面包了4顆的蝦子，

誠意簡直破錶；



【"雅苑蝦餃皇"】



【夾起來沉甸甸的】



【滿滿滿的蝦子】

"絲瓜灌湯包"

湯包皮有點浮腫XD

不過整體口味清甜，

湯汁味道也不錯，

當成湯品來喝還不錯；



【"絲瓜灌湯包"】



【加了蝦子味道爽口】

※後記：【雅苑粵菜港式飲茶】

有著老字號飲茶加持，

假日客滿速度有嚇到我XD

服務員要找老經驗阿姨，

不然被忽略和漏菜機率稍高；

整體來說口味很道地，

不過假日到底能不能訂位呀(謎團)

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