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【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴貓趴趴走

2024-03-19 09:03:17 柴貓趴趴走 人氣：101
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窩客好文

柴貓趴趴走

發表篇數：382篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：雅苑粵菜港式飲茶
phone02-2752-1112
place台北市大安區光復南路202號2樓
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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「雅苑粵菜港式飲茶」
就在大巨蛋對面，
有著飲茶老字號光環，
假日客滿的速度超驚人；

【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴
【雅苑粵菜港式飲茶】
地址：台北市大安區光復南路202號
電話：02-2752-1112
營業時間：11:00~22:00
【雅苑粵菜港式飲茶】網頁

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將港式飲茶原汁原味保留下來，
是「雅苑粵菜港式飲茶」
受到客人喜愛原因之一；

【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴
【餐廳位置在二樓】

【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴
【趁還沒營業先拍空景】

【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴
【角落一隅】

之前打電話預約，
店員說假日不能訂位，
為了要趕第一批用餐，
我特地起了個早~
10點54分在店門口前報到，
沒想到已經有人再排隊了(驚)

【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴
【位子桌數滿多的】

到現場才知道，
電話訂位已經8成滿(歪頭)
....反正可以吃到就好，
才剛入座10分鐘，
全店已經客滿；

【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴
【10分鐘後，全店客滿】

馬上朝點心進攻，
羅媽說太早吃午餐，
不用把她列為戰力
(是說我本來也沒有期待XDD)

【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴
【點心菜單參考】

"香酥叉燒酥"
表皮和內餡偏甜，
酥皮下的重，
吃起來滿香的，
不過我還是喜歡
京x的味道多一點；

【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴
【"香酥叉燒酥"】

【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴
【口味鹹甜鹹甜】

"芋絲炸春捲"
內餡包了芋頭絲，
少了蔬菜豆芽加持，
口感比一般春捲再乾些，
吃起來有淡淡芋頭香；

【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴
【"芋絲炸春捲"】

【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴
【有著淡淡芋頭香氣】

"蟹子蒸燒賣"
一籠共有四顆，
口感很彈牙，
整個味道我滿喜歡的；

【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴
【"蟹子蒸燒賣"】

【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴
【吃起來口感很好】

"時菜牛肉球"
肉丸飽滿口感扎實，
一顆份量也不少，
也是值得點一品；

【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴
【"時菜牛肉球"】

【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴
【咬下還有鮮美肉汁】

今日MVP就給"雅苑蝦餃皇"
都冠上了店名，
妥妥看都是當家花旦，
飽滿MAX的蝦餃皇，
裡面包了4顆的蝦子，
誠意簡直破錶；

【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴
【"雅苑蝦餃皇"】

【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴
【夾起來沉甸甸的】

【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴
【滿滿滿的蝦子】

"絲瓜灌湯包"
湯包皮有點浮腫XD
不過整體口味清甜，
湯汁味道也不錯，
當成湯品來喝還不錯；

【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴
【"絲瓜灌湯包"】

【台北】雅苑粵菜港式飲茶｜老字號飲茶+1，假日人氣超誇張｜柴
【加了蝦子味道爽口】

※後記：【雅苑粵菜港式飲茶】
有著老字號飲茶加持，
假日客滿速度有嚇到我XD
服務員要找老經驗阿姨，
不然被忽略和漏菜機率稍高；
整體來說口味很道地，
不過假日到底能不能訂位呀(謎團)

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