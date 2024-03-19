木木瓦應該是我在高雄第一家吃到的日式木盒餐盒

木盒是特別訂做的 雖然主打為商務訂餐

但我覺得也非常適合帶去野餐

很有一秒走入卡通野餐的氛圍裡

店內總共有六款餐盒

價格落在159-240

也有招牌點心和湯品、飲料

可內用或外帶

外帶的擺盤跟配色很鮮豔

給人一種日式家庭主婦每日為心愛家人準備便當的氛圍感

內用也是走日系溫馨的擺盤 各種小器皿

裝著不同菜色 主合成一個餐點盤

他們家已經被我吃過一半的主食

(秘醬叉燒、柴魚唐揚、蜜汁烤雞)

「秘製叉燒便當」 $168

叉燒搭配的秘製醬很特別

是用迷迭香葉/黑胡椒/砂糖

醃製入味再綁繩悶烤

肥瘦剛好、口感軟嫩

有點黃芥末滋味 油亮油亮不膩口

意外喜歡!!! 很好吃唷

「蜜汁烤雞便當」 $168

蜜汁雞腿是整塊去骨腿排

調味上是鹹中帶甜香 不是中式的醬鹹感

雞腿肉不是種彈嫩彈嫩口感 而是偏向扎實不柴口

沒有過多調味 蠻適合口味淡的

配菜的部分不會固定 但很適合給小朋友吃

我自己還挺喜歡他們每次搭配的菜色

這次吃到金針菇、野菜玉子、紅蘿蔔、竹輪秋葵

野菜玉子蛋捲甜甜的也有保水感

吃起來不會乾扁乾扁的感覺

金針菇是有點醬甜的滋味

跟紅蘿蔔都很適合拌飯配著吃

竹輪裡包著秋葵

他們家讓我很喜歡有很大原因是

會把我不吃的食物（秋葵、紅蘿蔔）變成我願意下口的美食

湯品部分提供兩種 我自己私心喜歡野菜湯多一點

「暖胃野菜湯」 $30

湯勾芡的剛剛好

滿滿的蛋花、野菜跟軟洋蔥

「南瓜海鮮湯」 $45

湯很濃稠也很甜

加了蟹絲跟帆立貝

「昭和布丁」 $85

如果內用的話我會很推薦這道飯後甜點

不是小小一個那種 很適合兩人一起share

手作布丁蛋香扎實綿Q還配上一球冰淇淋

淋上的糖汁對不嗜甜的我來說有點太甜

但挖的時候可以自己濾掉一些糖水

真的豪好味 超愛這個

「外送資訊」

訂購3個便當以上或滿$400可免費外送

訂購10個以上打九五折

菜單上都有照片可以參考

基本上圖片與成品差異不大

「店家資訊」

高雄市鳳山區光復路79號

11:00-14:00、16:30-19:30

週日公休

07-790-1135

店內環境

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