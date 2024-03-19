木木瓦應該是我在高雄第一家吃到的日式木盒餐盒
木盒是特別訂做的 雖然主打為商務訂餐
但我覺得也非常適合帶去野餐
很有一秒走入卡通野餐的氛圍裡
店內總共有六款餐盒
價格落在159-240
也有招牌點心和湯品、飲料
可內用或外帶
外帶的擺盤跟配色很鮮豔
給人一種日式家庭主婦每日為心愛家人準備便當的氛圍感
內用也是走日系溫馨的擺盤 各種小器皿
裝著不同菜色 主合成一個餐點盤
他們家已經被我吃過一半的主食
(秘醬叉燒、柴魚唐揚、蜜汁烤雞)
「秘製叉燒便當」 $168
叉燒搭配的秘製醬很特別
是用迷迭香葉/黑胡椒/砂糖
醃製入味再綁繩悶烤
肥瘦剛好、口感軟嫩
有點黃芥末滋味 油亮油亮不膩口
意外喜歡!!! 很好吃唷
「蜜汁烤雞便當」 $168
蜜汁雞腿是整塊去骨腿排
調味上是鹹中帶甜香 不是中式的醬鹹感
雞腿肉不是種彈嫩彈嫩口感 而是偏向扎實不柴口
沒有過多調味 蠻適合口味淡的
配菜的部分不會固定 但很適合給小朋友吃
我自己還挺喜歡他們每次搭配的菜色
這次吃到金針菇、野菜玉子、紅蘿蔔、竹輪秋葵
野菜玉子蛋捲甜甜的也有保水感
吃起來不會乾扁乾扁的感覺
金針菇是有點醬甜的滋味
跟紅蘿蔔都很適合拌飯配著吃
竹輪裡包著秋葵
他們家讓我很喜歡有很大原因是
會把我不吃的食物（秋葵、紅蘿蔔）變成我願意下口的美食
湯品部分提供兩種 我自己私心喜歡野菜湯多一點
「暖胃野菜湯」 $30
湯勾芡的剛剛好
滿滿的蛋花、野菜跟軟洋蔥
「南瓜海鮮湯」 $45
湯很濃稠也很甜
加了蟹絲跟帆立貝
「昭和布丁」 $85
如果內用的話我會很推薦這道飯後甜點
不是小小一個那種 很適合兩人一起share
手作布丁蛋香扎實綿Q還配上一球冰淇淋
淋上的糖汁對不嗜甜的我來說有點太甜
但挖的時候可以自己濾掉一些糖水
真的豪好味 超愛這個
「外送資訊」
訂購3個便當以上或滿$400可免費外送
訂購10個以上打九五折
菜單上都有照片可以參考
基本上圖片與成品差異不大
「店家資訊」
高雄市鳳山區光復路79號
11:00-14:00、16:30-19:30
週日公休
07-790-1135
店內環境
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