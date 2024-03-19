宜蘭、礁溪海鮮料理推薦這家礁溪寒沐酒店岩彩海鮮餐廳，之前看過不少網友發表過岩彩海鮮餐廳分享文就很心動，剛好這次入住「」，選擇乘風居房型，原本附贈的晚餐是MU TABLE自助餐，可以另外加價吃岩彩海鮮餐廳的料理，所以我們特別加價選擇岩彩海鮮餐廳的晚餐，總算可以來試試這間去年才新開的餐廳囉！

礁溪寒沐酒店岩彩海鮮餐廳｜交通方式、停車資訊

礁溪寒沐酒店岩彩海鮮餐廳就位在礁溪寒沐酒店正對面的寒沐行館二樓，開車的人可以將車停到礁溪寒沐酒店的專屬地下停車場，步行過去不到一分鐘（住宿用餐免費停車），搭電梯上二樓就可以看到岩彩海鮮餐廳的門面，走一個低調的風格，但走進去您一定會非常驚艷！

礁溪寒沐酒店岩彩海鮮餐廳｜用餐環境

當您走進餐廳的入口，首先會映入眼簾的是一個巨大的水族箱，長達3.1公尺，其內充滿了各式各樣的新鮮活體海鮮，這些海鮮都是直接從漁港運來，或是經由空運送至台灣的，在這個壯觀的水族箱中，可以看到帝王蟹、龍蝦、石斑魚、鮑魚等多種活跳跳的海鮮

岩彩海鮮餐廳依照每天的進價，提供給消費者最即時透明的價格，所以不會有被坑殺的風險，在眾多宜蘭海鮮餐廳中，礁溪寒沐酒店的岩彩海鮮餐廳堪稱一流，特別注重食材的選擇，堅持使用當季的宜蘭在地食材，每天親自前往大溪漁港和南方澳漁港選購新鮮漁獲，並結合空運來的頂級食材，以精湛的烹飪技巧和高品質的料理哲學，為客人呈現美味佳餚，料理高水準吸引了眾多美食愛好者慕名而來

餐廳裡有一個海鮮臺，就像我們去漁港的海鮮餐廳一樣，有很多現流仔的海魚陳列其上，每天都有超過20種以上的鮮魚，但數量也限，先到先選唷，當然也是明碼標價

礁溪寒沐酒店岩彩海鮮餐廳的用餐環境老實說在宜蘭算是滿頂規的餐廳，擁有超過百個座位，卻驚人地維持了一個開放而舒適的用餐環境，其整潔乾淨的空間配以柔和舒適的採光和配色，高質感的裝潢讓人感到非常悅目，每一個細節，從餐桌、餐椅到燈光和桌距，都經過細心的規劃，此外，服務生的親切服務更增添了用餐時一份尊貴感

除了開放式的用餐空間外，這裡也有提供包廂服務，適合商務宴請、家族聚餐，而且大面落地玻璃窗照印著外面的夜景，真的很美！

礁溪寒沐酒店岩彩海鮮餐廳｜菜單

一開始我想說這在樣的餐廳用餐應該不會很便宜，但看了菜單真的沒有想像中的那麼難以靠近，尤其是套餐部分，午間套餐兩個人，午間套餐兩個人才$3080，午餐套餐客單價大概抓在$2000上下就可以吃的精緻又很飽足，同樣的食材在台北少說也要貴上個1/3！（點我線上訂位）

礁溪寒沐酒店岩彩海鮮餐廳｜晚間雙人合菜

如果第一次造訪，我強烈建議可以從合菜入門，雖然有菜單，但實際上主廚會根據當日採買的魚種來做料理上的變化，活體海鮮手創料理無誤，每次來都有不一樣的餐飲體驗，我覺得這點挺吸引我們的

首先會先上三品開胃小菜，小菜也是隨機會做變化，不一定每次來都一樣的，今天有醋漬雲耳、牛蒡絲、芥末大根，風味各異但卻同樣開胃

東北角鮑魚刺身，東北角的鮑魚刺身特別令人驚艷，有著極佳的彈性和口感，質地既鮮嫩又光滑，輕輕一品就能感受到海洋的鮮味，季節性的生魚片也都是一時之選，每片都很新鮮厚實

角蝦漁村米粉湯，台式小吃中的米粉湯，當融入豐富的海鮮後，便華麗變身，湯底透著鮮甜與濃郁的滋味，而米粉則滑嫩且充分吸收了這些美味，尤其是角蝦的鮮甜，完美地融入每一口之中，讓人在品嘗時能夠感受到湯汁的溫暖和海鮮的鮮美，還包含了多種海鮮，特別是罕見的大尾角蝦，宛如將宜蘭的海鮮之精華，匯集於這一鍋之中。

蒜蒸波士頓龍蝦，碩大的活體波士頓龍蝦剖半，上面淋上以蒜頭、蠔油及酸梅醬汁為基底的醬料清蒸，熟度拿捏得恰到好處，龍蝦的肉質鮮美而嫩滑，而蒜蓉的芬芳巧妙地滲透其中，透過蒸煮，龍蝦的質地變得更加細膩，每一口都能品嚐到蒜香與海鮮鮮美的完美融合

蝦螯部分更是水嫩，活體就是不一樣，輕輕一拉整塊蝦螯肉就出來了，大口吃下滿滿的鮮味甜度相當飽嘴

時令活鮮魚，今天剛好有進品質很棒的馬頭魚，而馬頭魚最好吃的做法就是乾煎，馬頭魚肉呈白色且極富油質，肉質口感細嫩綿密，魚肉少刺且甜度十足！煎過之後魚皮薄脆酥香，入口香氣四溢

香煎A5和牛上蓋，使用頂級日本A5和牛上蓋，算是和牛中的夢幻逸品等級，小火煎至五分熟，可以搭配海鹽或喜馬拉雅山黑礦鹽，肉中脂肪在口中迅速融化，肉質香甜、毫無雜腥味，油脂部分散發出一股濃郁奶油香氣，這真的厲害到一個不行！

岩彩季節時鮮果，嚴選季節新鮮水果以其彩色繽紛的外觀和爽脆多汁的口感，為美食體驗提供了清甜芬芳的完美收尾！

礁溪寒沐酒店岩彩海鮮餐廳採用中日結合的烹飪手法來製作精緻美味的佳餚。雖然提供的是五星級飯店的用餐體驗，但價格卻非常親民，除了住客能享受一泊二食的套裝專案外，這裡也有向外部顧客開放預訂，對於熱愛海鮮料理的食客來說，不僅在價格上具有吸引力，更在質量上提供了卓越的選擇唷

礁溪寒沐酒店岩彩海鮮餐廳

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路2號(2F）

電話：03 905 5726

營業時間： 午餐 11:30 AM-02:00 PM (最後點餐01:30 PM)

晚餐 05:30 PM-09:30 PM (最後點餐09:00 PM)

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