於2023年正式啟用並營運的安坑輕軌，目的為了疏導安坑地區的交通，總長約有7.5公里，設置9站，起站為K01雙城，迄站為K09十四張，接至捷運環狀線Y08十四張，而在9站中，以當地的生活機能居多，像是公園、醫院、學校等設施，不僅便利了居民，也讓各地旅客透過安坑輕軌有機會深入安坑、認識安坑，並在這裡開啟一段輕旅行。

▲安坑輕軌列車顏色為票選出的「光耀金」。

▲安坑輕軌電聯車一列總共有5節車廂，每列車可載265人。

▲搭乘可使用交通IC卡（如：悠遊卡、一卡通等），許多站點都為無人站，可利用售票加值機購票。

安坑景點①雙城站︱新店安坑潤濟宮 當地人的宗教信仰中心

潤濟宮是安坑內五庄地區居民的宗教信仰中心，同時也是該區最大的廟宇，主祀三官大帝（三界公），配祀九天道祖及王天君。其廟宇建於清同治元年（西元1862年），曾在1913年、1923年及1986年重修與擴建，從最初的一間草厝到如今的雕樑畫棟的三層樓建築，是當地富有歷史的古廟。

當日來訪正好遇上潤濟宮舉辦春季禮斗法會，供桌上擺滿祈福祭禮的斗筒，耳邊是朗朗的誦經聲，莊嚴神聖的畫面讓香客們不由自主的開啟靜悄悄模式並對這場法會感到尊敬！

在法會開始之前，已透過廟方介紹並了解潤濟宮的主要特色，接下來就帶領大家一賭特色的真面目吧！

▲掛上『三官大帝』橫匾的牌樓。

▲與主建築一起的鐘樓。

潤濟宮特色︱由同棵巨大樟木雕刻而成的五尊神像

潤濟宮內的三官大帝神像及左右的九天道祖、王天君都是由同一棵樟樹製作而成，在現場觀看神像就可想像那棵樟樹需要長得多巨大才有辦法雕出五尊大神像，而且廟內的三官大帝神像據說是全台最大的！所以，來潤濟宮除了誠心祭拜外，還能額外欣賞到全台最巨的三官大帝神像。

▲潤濟宮配祀－王天君。

潤濟宮特色︱客家特有的風水神明－龍神

龍神，又稱土地龍神，是客家特有的土地風水神明。在客家的傳統觀念中，連綿起伏的山脈猶如一條龍，而龍脈必藏在其中，而龍脈之神即是龍神，主要庇佑人丁興旺及五穀豐收。

在潤濟宮後有一座廟宇，即為龍神廟，龍神沒有任何金身，僅以「龍神」二字祭拜。龍神是客家族群的家神之一，常設於廟宇或住家的神龕下，而立祠祭拜的情況並不常見，所以到此參拜還能獲得許多你可能不知道的傳統習俗文化。

潤濟宮特色︱大正元年的歷史文物－中興碑

在牌樓旁，有一個像是公佈欄的設施，透明玻璃窗裡裝著一歷史文物「石碑」，此石碑即為「中興碑」，是用於記載潤濟宮的創建史及安坑內五庄的開發史，為民國元年至今的文物。

最初，中興碑立於安康路路旁，經過馬路拓寬工程後，就將其荒廢，直到潤濟宮改建完成，放置在地下層的牆腳，而後了解到其碑的重要性是潤濟宮建廟過程的歷史見證，更是重要文獻，經由專人修復，以原貌立於牌樓旁。

已有113歲的中興碑，算起來是位德高望重的人瑞了，而通常有歲數的石碑，其上刻的文字都不會太清晰，而修復過後的石碑，每個文字都能清楚辨別，可以在碑前看看這些歷史記載，只是沒有標點符號，讀起來會不曉得斷點在哪。

潤濟宮特色︱潤濟宮登山步道

潤濟宮登山步道入口就位在潤濟宮的廁所旁，走幾步的小坡就會遇見步道導覽圖，而其旁的木棧階梯就是步道登山口。

步道總長2.3公里，途經潤濟亭及大茅埔山，為雙向出入口，左進右出或右進左出都能形成一個環狀路線，根據網路評論從登山口至潤濟亭算是好走的，只是繞大茅埔山至右線下山這一路是屬於非常原生相的步道，當然昆蟲也就跟著豐富許多了，所以來此打算走登山步道的人，要有一些心理準備，不然就是登至潤濟亭再原路返程也行。

另，潤濟宮步道一開始的木棧階梯有大部分損壞不一的程度，雖不致影響行走，但需要多加注意，廟方也已經請相關人員進行勘查，日後會進行修繕及維修，到時候就會有一條較為安全的階梯可以走啦！

▲潤濟宮步道導覽圖。

▲爬至潤濟宮後，剛好遇見山櫻盛開。

▲這可愛的小胖柴，看見我站在步道入口不走，一直用鼻子噴氣，還時不時來個歪頭殺，可愛死我了！

安坑景點②耕莘安康院區站︱二叭子植物園

有新店綠寶石之稱的二叭子植物園，集生態、保育、教育、休閒、健行等功能於一身，是座適合全齡使用的生態植物園。有別於人工培育的台北植物園，二叭子有著天然林帶與次生林帶，也就是說步入園區中，就是走入一座山林之中。

占地152公頃的二叭子，自然生態非常豐富，一年四季都有花卉盛開，而且園區入設置多條登山步道，包含親子小徑、櫻花步道、芒草小徑、油桐小徑等步道，更在其中設置了植物解說牌，讓旅客健行之餘還能認識植物呢！而園區內的主要步道及分支步道總計約有3.5公里。

時隔三年再次步入二叭子，園區的許多設施都與當初的不一樣了，像是原來有的烤肉區、觀星露營區，因山林不明火的緣故將原有的設施拆建並重新規劃，在戶外風吹雨打而逐漸損壞的木棧道也拆除了，而親子小徑旁原有的生態溝也蓋上水泥水溝蓋，以整體來說，二叭子變得更好、更加安全了，讓旅客可以很放鬆的在這裡享受大自然的芬多精。

▲園區的枕木步道，可至達觀亭及觀夕平台。

▲從企鵝旁的入口處進入是櫻花步道。

▲達觀亭的對面則是芒草小徑。

▲二叭子植物園導覽圖。

▲觀夕平台。

▲平台上的景觀視野。

《延伸閱讀二叭子植物園長壽亭登山步道︱按圖即可瀏覽》

安坑景點③耕莘安康院區站︱布佬廚房 店名是公車站名的好吃蔬食餐廳

主要提供蔬食義式料理的布佬廚房，是由創辦人布魯斯（Bruce）創立，一連串的人生經歷下讓他有了吃素食的念頭，也開啟蔬食餐飲之路，為了跳脫傳統素食的框架，以自身經歷在餐飲上求新求變，讓蔬食的味道不再是停留在腦海裡的刻版印象，以食材原味為基礎，進而更加一步的提升健康蔬食的美味度，讓食客來過布佬廚房都能打破對素食的既定印象。

當日來訪位在新店達觀山腳下的布佬廚房總店，從原先在自家院子擺上幾張桌椅開始營業到如今有兩層樓的建築，室內寬敞明亮，食客們除了品嚐美味外，還擁有舒適的用餐環境。

布佬廚房提供沙拉、麵包、湯品、開胃菜、義大利麵、飯食、手工窯烤披薩及甜點飲料等蔬食餐點，主打有各式PIZZA、黑松露綜合野菇燉飯及黑松露炒飯，吃完後可別忘了買蔬食抄手回家，保證不讓人失望！

▲布佬廚房店門口。

▲個人超級推薦黑松露野菇燉飯！

▲PIZZA是薄皮的哦！

▲媽呀！蔬食抄手居然可以這麼好吃！清爽不油膩！

《閱讀更多有關布佬廚房︱按圖即可瀏覽》

安坑景點④耕莘安康院區站︱亂舞藝場 體驗手作木製的樂趣

亂舞藝場是一家木工坊，由劉慶河先生創立於2014年，以鐵工出身的他熱愛木工，在工作數十年之後，決定找回自己的興趣，所以創立了亂舞藝場，以閩南話來說就是「亂搞一通」之意，以逐漸式微的木工車枳技術應用在生活用品當中，讓「生活藝術化，藝術生活化」是以自身學到技術與見解進行重新組合的生活藝術，在亂舞藝場裡可以看到「藝術，也可以很實用。」

木工坊不僅提供木工課程，也提供場地租借服務，讓學員可以從零開始學習木工，也讓民眾有場地可以自由創作木工作品。

我想我們體驗的就是最基礎的木工吧！在生活中實用的筷子、湯匙及飯匙就是我們各自體驗的內容，根據選擇的不同，需要操作的工具也不同，而我選了一個極為簡單也極需要有耐心的飯匙體驗。

▲亂舞藝場木工坊內。

▲木頭是很溫度的材料，所以每次看見以木打造的任何物品，都覺得特別美。

已裁切好形狀的飯匙，需要做的事就是用砂紙不斷地打磨它，直到木材表面光滑，沒有任何瑕疵；從粗砂紙到細砂紙一步步的打磨，而桌上擺放的2－6號就代表砂紙的粗細，要從2號開始到6號結束，也就是說飯匙體驗除了打磨以外，還是打磨，磨到自己開始懷疑人生，整個體驗大概所需耗費3小時。

別組體驗的筷子與湯匙，所要操作的工具比較多一些，像是筷子需要用刨刀刨出本身的粗細，湯匙則需要先使用木工鑿子鑿出匙面內凹的部分，說實在話，對於初學者來說需要更多的時間來學習木工的技術。

經過這次的木工體驗，也讓人清楚了解每樣木工作品製作的時間成本極高，也難怪市面上的木製品都不會太便宜呀！若對木工非常有興趣的人，可以前來亂舞藝場體驗課程哦！

▲飯匙組的隊友們都磨到沒時間聊天，每個人都超專心與專注的！

▲站立飯匙還有獲得優木良品認證。

▲準備使用刨刀塑形。

▲固定好湯匙要來挖湯匙凹面。

▲用砂輪打磨湯匙表面。

安坑景點⑤陽光運動公園站︱陽光運動公園 新店區的綠色寶地

兼具運動休閒及生態保育的陽光運動公園，占地約20公頃，是新店區著名的公園，園內的設施俱全，包含自行車道、直排輪競速場、400公尺跑道、排球場、足球場、兒童遊戲場、生態水池及花卉步道等，是新店地區民眾休閒的好地方，而且在春天的季節中，盛開的櫻花也吸引了不少遊客前往。

陽光運動公園的河律櫻約種植了285株，並沿著公園內的自行車道而種，全長約有一公里長。每年的2－3月間是河律櫻綻放之時，可騎乘單車或漫步沿途欣賞櫻花的粉嫩與嬌豔。

▲滿開的河律櫻很美！而且櫻花樹不高，走入櫻花樹下就能拍美照！

▲陽光運動公園裡的跑道。

▲生態水池附近也有很多櫻花樹。

想要從陽光運動公園遊玩到碧潭也可以很輕鬆，只要在公園內的【新北市河濱公共自行車陽光租借站】租台自行車，就可以暢遊兩大熱門景點，而且租借方式很簡單，只要在手機上下載「FUNBIKE MAJI」登入註冊後選車，免押證件與押金就能快速租車，還能以電子支付快速繳費呢！

租借站提供的車種有淑女車、變速車、協力車、鑑賞車、親子車及公路車等，一台租賃費為＄30－＄120／Ｈ不等，也有甲借乙還的服務，只需額外負擔運費＄90／輛就能騎到別站的麻吉自行車租借站。

從陽光運動公園騎至碧潭的租借站大約有3.7公里，車程約12分鐘，沿途可欣賞新店溪的風景、小碧潭公園、親情河濱公園、碧潭堰及碧潭魚道，適時的停佇不僅能觀賞到好景色，也能為旅行增加不少樂趣哦！

新北市河濱公共自行車陽光租借站 租車服務時間： 11月－3月︱0900－1200、1300－1700（ 平日）0800－1800（假日）

4月－10月︱0900－1200、1400－1700（ 平日）0800－1900（假日） 電話：02－89785602 地址：新北市新店區安業街47巷9弄13號（ 按我導航 ） FUNBIKE MAJI APP下載︱ 蘋果IOS 安卓ANDROID 《最晚還車時間為租車服務時間截止後一小時》

▲自行車租借站各站位置圖。

▲陽光橋。

▲橋上有分自行車道與人行道。

▲橋上風景。

▲像一塊塊豆腐的碧潭堰。

▲碧潭魚道超特別的！

▲很有秋冬蕭瑟之意的風景。

以上就是這次為大家整理及介紹安坑輕軌的沿站景點，可以挑揀幾個自己喜歡且有興趣的景點安排成半日遊或一日遊哦！

（本文與大島台灣及新北觀旅局合作。）