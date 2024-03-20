小米在竹北發現超好吃的重慶小麵，還有我很愛喝的老媽蹄花湯耶！

老媽蹄花是一道傳統川菜，緣由是每到秋冬四川的婆婆、媽媽就會燉豬蹄，燉至入口即化、軟爛脫骨

來自桂林的老闆娘，還帶來了苗族的傳統美食-紅酸湯米線，讓我們很驚艷，小米很少嚐到這種口味喔！

菜單上每一道餐點感覺都好好吃，肥腸麵今天沒吃到，下次一定要再來吃看看

快跟著小米一起去看看吧。

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👉新竹老媽蹄花湯位置及停車方式

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新竹老媽蹄花湯位於三民路上，靠近民生街。

附近比較不好停車，建議可以把車停在仁義市場再走過來，路程約5分鐘。

👉新竹老媽蹄花湯環境介紹

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店前是烹調區，再往內走用餐空間是一般小吃店的格局~

燈光明亮的內用空間，有2-4人的座位。

小米提醒地板有一點滑，大家走路時要小心一點喔

餐具和辣椒在入口處，喜歡吃辣的朋友可以自行加辣

👉新竹老媽蹄花湯菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點以川菜特色小吃、麵食為主，招牌老媽蹄花湯是豬蹄小火慢熬4小時以上，燉至軟爛脫骨，99%以上的人必點 XD

正宗重慶小麵菜單上寫說100%以上人必點，所以我們就點了

苗族的傳統美食-紅酸湯米線也不能錯過~

其他特色麵食像是羊肉粉米粉湯、燃餃皮、辣子雞米線都很想試試看耶！就等下次再訪啦。

還有許多經典小菜耶，下次可以找一群好友來品嘗川味小菜了

👉新竹老媽蹄花湯用餐心得分享

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來開動吧！

正宗重慶小麵(120元)真的是100%要點的，食用前記得要將特製辣油、調料和麵條攪拌均勻

千萬別跟老闆娘說不加辣，因為辣油才是重慶小麵的靈魂所在。

麵條使用的是意麵，吃起來有嚼勁和麵香~

尤其是吸附特製辣油特別地香，跟一般在台灣吃到的辣油真的不一樣

香辣的滋味搭配滷肉，讓人一口接一口吃不停，越吃越開胃

紅酸湯米線(120元)是苗族的傳統美食，配料有青菜和多利魚。

小米好奇地詢問老闆娘是苗族人嗎？老闆娘說她是桂林人，因為桂林有許多苗族人居住於此，所以她以前就很常吃苗族美食。

紅酸湯米線的靈魂就是酸酸辣辣，千萬別跟老闆娘說不要辣

阿群也很會吃辣，他也吃得津津有味

湯頭使用辣油、番茄熬煮而成，有鮮香酸辣的滋味，風味很獨特

我們很喜歡這個湯頭，喝的一滴也不剩喔！

多利魚肉質很嫩，跟酸辣湯頭很搭。

米線麵體比烏龍麵還細，口感也較Q，小米以前在澳門還蠻常吃到的，跟酸辣湯頭很搭

喜歡這一味的朋友，小米推薦你們一定要來嚐嚐。

羊肉粉米粉湯(140元)使用的也是米線，羊肉吃起來軟嫩帶Q。

湯頭帶有羊肉風味，喜歡吃羊肉的朋友一定要嚐看看喔！

小米和小彤都很喜歡的老媽蹄花(140元)，豬蹄小火慢熬4小時以上，光看就覺得很Q嫩

乳白色的湯頭很甜美，還帶有膠質的口感和淡淡胡椒香，跟豬蹄搭配非常完美

豬蹄口感相當Q嫩，輕輕一夾就可以脫骨

豬蹄裡還有豬腳筋，這也很補喔，可以吃筋補筋 XD

口感Q嫩但不會過於軟爛，小米真的很推薦

吃完豬蹄原味後，沾上秘制沾醬，增添酸辣風味挺棒的。

最後我們還加點了番茄抄手(120元)，以番茄湯頭為基底加上抄手。

酸酸甜甜的湯頭挺開胃的~

不過今天抄手煮過久，外皮口感有點軟爛，這點比較可惜一點，下次再來嚐看看囉

以上是我們的心得分享，新竹老媽蹄花湯的餐點相當有特色，像是老媽蹄花、正宗重慶小麵、紅酸湯米線等等，小米都很推薦

下次小米要嚐嚐肥腸米線和辣子雞米線，等下次小米回訪再分享給大家唷！

👉新竹老媽蹄花湯營業時間地址

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🌟店家資訊：新竹老媽蹄花湯

🏠地址：新竹縣竹北市三民路230號

☎電話：0908737715

⏰營業時間：11:00–15:00,16:00–20:30 (週日公休)

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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