什麼？內用的話

可以豆花吃到飽

而且還有7種不同的配料

以及豆漿和糖水可以選擇

這樣子的CP值也太高了吧!

而且豆花不是吃粗飽

是有超高的水準的哦！

這麼高ＣＰ值的麵店

就位於台北市政府捷運站附近巷弄裡的

麵大廚

內用豆花無限量吃到飽，還有７種配料隨你搭

不到２００元實現豆花自由

麵大廚 目錄

麵大廚 店內環境

麵大廚 菜單

麵大廚 自助吧

麵大廚 豆花評價

麵大廚 推薦餐點

麵大廚 評價

麵大廚影片介紹

麵大廚 店家資訊

麵大廚店內環境

店家的室內空間是有裝潢過

乾淨又舒適

內用的話有分雙人桌和四人桌

另外還有一桌可以併成六人桌

選好座位之後

這裡採用自助機結帳

麵大廚菜單

店內的餐點主要分幾類

雪花牛肉麵、腱肉牛肉麵、日式拉麵

羊肩肉麵以及乾拌麵

可以選擇刀削等三種不同麵條

價格都200元以下

到自助結帳機結完帳之後

就可以自己拿碗裝豆花

這裡的豆花都是自己裝的

除了豆花以外，還有七種配料

以及糖水、豆漿

還有檸檬飲料可以選

無限量吃到飽

豆花的表現超高水準

完全就是名店的等級

不論是哪一種配料

都很好吃

再搭配豆漿一起吃

讓人忍不住吃第二口

尤其是芋頭以及紅豆

好吃的沒話說

地獄日式拉麵 200元

至於麵的部份

布咕先生就直接帶過去了~

因為這裡的麵真的沒有什麼好介紹

就是味道非常普通

吃了不會讓你想再來第二次的那種味道

但也不至於難吃

只是可以吃的出來

沒有用心在煮

如果你想花個200元以下的價格

來個豆花吃到飽

這家絕對適合你~

但如果你抱著想吃好吃的麵食或牛肉麵

這家真的會讓你失望~

因為這裡的主食都不推

唯一推薦的只有豆花和他的配料、豆漿

是不輸給名店的等級

如果是為了能夠豆花吃到飽

那麼是很值得來品嚐的哦~

但前提是也要你能吃夠多才行~

否則虧本~

麵大廚 影片介紹

台北旅遊，美食、小吃、餐廳、吃到飽-懶人包

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店名：麵大廚

營業時間：11:30~14:30 17~21

地址： 台北市信義區基隆路一段147巷5弄3號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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