Ann和榜哥全家人難得到台東遊玩，直接安排四天三夜的台東之旅，但我們都不想一直更換飯店，索性就直接選擇娜路彎大酒店，訂房是直接去電娜路彎大酒店，在這就不私藏的直接分享娜路彎大酒店早餐與晚餐的用餐位置、餐點、價位給大家參考！

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【娜路彎大酒店-早餐收費】

娜路彎大酒店早餐統一都在一樓歐風西餐廳用餐，採自助式早餐，用餐時間為06:30-10:00，用餐時間無任何限制，且飯店也有貼心的標示離峰時段及尖峰時段，讓您可以自行選擇用餐時間；預訂飯店時若沒含早餐者，臨時想用餐的收費如下:

★ 成人(12歲以上)：NT$430元+10%。

★ 兒童(國小一年級~國小六年級)：NT$215元+10%。

★ 幼童( ~未滿6歲)：免費。

【娜路彎大酒店-早餐餐點】

娜路彎大酒店的早餐供應的餐點菜色算是多元又豐富，基本的西式麵包餐點、中式的清粥小菜、主食(麵)、季節時蔬、茶葉蛋、生菜沙拉、涼拌、飲品、水果以及鐵板現煎區(提供荷包蛋、半熟蛋、蔥油餅或是蘿蔔糕等)、DIY烹煮區等，最特別是可以在娜路彎大酒店吃到特色餐點像是卑南豬血湯、越南牛肉湯、海鮮粥、小米粥等。

【娜路彎大酒店-早餐評價】

娜路彎大酒店早餐供應的餐點菜色算是多元又豐富，取餐動線也規劃的挺不錯，不會讓人感到很擁擠，而用餐的位子設計規畫也算不錯，有多人用餐的長桌以及小家庭或是小倆口的用餐位子，人多的時候會由服務人員來安排用餐位置，人少的時候可以自行挑選自己喜歡的位置；補餐速度也算快！

但連續多天入住的朋友一定會跟我們有同樣的感受，那就是菜色基本上毫無變化；還有在飯店內都吃不到台東有名的農產品像是釋迦、枇杷等，或是台東有名的米苔目、台東初鹿的奶製品等，這就真的有點失分了！

【娜路彎大酒店-晚餐收費】

娜路彎大酒店自助晚餐都是在一樓中庭咖啡廳用餐，用餐時間分為兩個時段17:30-19:00；19:30-21:00，假日用餐是有時間限制，但平日則是分餐期用餐，但賓客不清場，19:00~19:30為清潔消毒、餐檯整理的時間。

用餐收費如下：

★ 成人(12歲以上)：NT$930元+10%。

★ 兒童(國小一年級~國小六年級)：NT$465元+10%。

★ 幼童( ~未滿6歲)：酌收NT100元。

★ 嬰幼兒(未滿3歲)：免費。

【娜路彎大酒店-晚餐餐點】

娜路彎大酒店晚餐供應的餐點菜色真心說挺不符合價位！餐點有生猛海鮮、主食(麵)、季節時蔬、湯品、海鮮熟食、串燒烤物、牛排、西式糕點、冰品、飲品、水果等；而吃素的朋友選擇性超級少！酒精飲品就只有一個調酒可以選擇，其他酒精飲品像是台啤等都需要額外加價。

【娜路彎-晚餐評價】

娜路彎大酒店晚餐有時間限制，這也讓我大開眼界，很少碰到晚餐有時間限制，且供應的餐點菜色真心說挺不符合價位！加收服務費超過1000元的晚餐，餐點供應真的不太行，很多菜色都讓人不會有夾取的念頭，生猛海鮮的供應也不算多，但餐動線規劃的還算可以，用餐位置都是由服務人員做安排，整體來說不會太擁擠，而這天我們是吃第二場(19:30-21:00)，補餐速度些微遜色！

娜路彎大酒店的晚餐是我和榜哥不會推薦大家加價來用餐，餐點的供應只有讓人覺得”貴”來形容，CP值不高且還有時間限制！

【娜路彎大酒店-飯店資訊】