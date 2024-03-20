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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新竹縣湖口鄉[分享]新竹湖口新開幕星巴克湖口竹笪門市

新竹縣湖口鄉[分享]新竹湖口新開幕星巴克湖口竹笪門市

2024-03-20 14:15:05 姬蝶 人氣：107
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窩客好文

姬蝶

發表篇數：296篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 湖口鄉

造訪商家：星巴克 湖口竹笪門市
place新竹縣湖口鄉中山路一段601號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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新竹湖口這個鄉下地方愈來愈發達今天新開幕星巴克咖啡成為新竹湖口居民的小確幸享受人生悠閒時光就要來新竹湖口星巴克咖啡店!

 

星巴克大有來頭結合了湖口客家文化，湖口竹笪門市的裝潢建築

台灣人非常喜歡排隊一窩蜂排隊成為湖口居民幸福又微小的快樂~~

湖口竹笪門市開幕好康活動
 

1. 3/16~3/20，於星巴克湖口竹笪門市打卡”Meet Me @Starbucks-湖口竹笪”並上傳FB、IG成功，即享兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。

 

2. 3/16~3/20，原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列三個，即可贈限定品項乙個。

 

3. 3/16~3/31，當日單筆消費滿 800 元發票，即可獲得摺疊餐墊乙個。

 

4. 3/16~3/31，當日單筆消費滿 2,000 元發票，即可獲得星巴克帆布托特包乙個。

 

5. 3/16~3/31，當日單筆購買 1350 紙本飲料券乙本或單筆購買 675 飲料劵二本，即可獲得雙色不銹鋼餐具乙組。

 

6. 3/16~3/31，原價點購氮氣冷萃咖啡系列，即可享點購兩杯相同口味、容量皆一致的飲料，第二杯半價優惠。

 

 

【星巴克 湖口竹笪門市】
 

門市地址：新竹縣湖口鄉中山路一段 601 號


檢視較大的地圖

門市電話： 03-5905958

營業時間：週一~週日 07:00-22:00

座席數：102席 (一樓室內席96位+戶外席6位)

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