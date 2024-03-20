新竹湖口這個鄉下地方愈來愈發達，今天新開幕星巴克咖啡成為新竹湖口居民的小確幸，享受人生悠閒時光就要來新竹湖口星巴克咖啡店!

星巴克大有來頭結合了湖口客家文化，湖口竹笪門市的裝潢建築

台灣人非常喜歡排隊，一窩蜂排隊成為湖口居民幸福又微小的快樂~~

湖口竹笪門市開幕好康活動



1. 3/16~3/20，於星巴克湖口竹笪門市打卡”Meet Me @Starbucks-湖口竹笪”並上傳FB、IG成功，即享兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。

2. 3/16~3/20，原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列三個，即可贈限定品項乙個。

3. 3/16~3/31，當日單筆消費滿 800 元發票，即可獲得摺疊餐墊乙個。

4. 3/16~3/31，當日單筆消費滿 2,000 元發票，即可獲得星巴克帆布托特包乙個。

5. 3/16~3/31，當日單筆購買 1350 紙本飲料券乙本或單筆購買 675 飲料劵二本，即可獲得雙色不銹鋼餐具乙組。

6. 3/16~3/31，原價點購氮氣冷萃咖啡系列，即可享點購兩杯相同口味、容量皆一致的飲料，第二杯半價優惠。

【星巴克 湖口竹笪門市】



門市地址：新竹縣湖口鄉中山路一段 601 號



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門市電話： 03-5905958

營業時間：週一~週日 07:00-22:00

座席數：102席 (一樓室內席96位+戶外席6位)