2024台中全新寵物餐廳開幕試營運！

毛孩開心草地跑跑、噴水池快樂玩水、享受美味餐飲，不僅有吃有吃也有得玩，用餐環境也是獨一無二

台中竟然有這麼棒的地方，小編現在就要來開箱給大家看啦〜

【瘋狂尾巴寵物遊樂園】位於中清路上，中清大雅交流道及台74線快速道路匝道附近

，交通地理位置超級方便，還有專屬停車場，吃個飯輕鬆又自在

瘋狂尾巴算是複合式餐廳，結合了大草皮、寵物戲水池、寵物餐廳，吃喝玩樂通通有！

目前2024.03月仍為試營運期間，分享一下優惠活動喔

【試營運期間活動】

全館：全館消費滿5000元贈客製EZYDOG名牌，限50個

草皮區：入場費0元

戲水區：17:00-21:00 購買戲水區星光票半價優惠

餐廳：平日無酒精飲品、寵物餐/寵物點心85折

喵喵圖書館：入場拍照打卡就送TREAT ME凍乾1包(10G)，限量50個

加入會員贈紐西蘭狂饗-高原野牧牛羊300G

【寵物用品賣場區】

首先進入是寵物用品販賣店，販賣許多貓狗等各種毛孩飼料、罐頭、玩具、保健

、用品，還有不少只有在這裡才能買到的限定商品唷

毛爸媽可以慢慢逛〜多樣性商品絕對可以滿足您購物需求

【一樓餐廳】

有一點很貼心的設計，都設有擋門，寵物不用牽繩也不須擔心跑出去

座位區分為一般座與3個包廂區，空間相當寬敞明亮，就算坐滿也不擁擠，無論是聚會或團體活動都很適合！

小編超喜歡這個專屬包廂區，專屬自己的用餐空間，包廂設有擋門，寵物可以落地下來走走

，最棒的是包廂的價錢親民合理

建議大家可以先點好餐點後再去草皮區跑一跑，可以節省很多時間喔

掃桌上的QR code點餐，再至櫃台結帳才會出餐

導入QR code點餐後，每個餐點都有圖片可以參考，品項超豐富

附上紙本菜單給大家參考一下唷〜

餐點有義大利麵、燉飯、pizza、小點、甜點，搭配義式咖啡、奶茶、氣泡飲、漸層等飲料

，餐點價格走中高價位，不過餐點水準真的比我想像中好吃太多！

採半自助式用餐且不收服務費，茶水及餐具需自取，還有提供寵物碗和飲用水

用餐區寵物落地需牽繩，如果不確定自己毛孩會不會便溺，這裡這裡也有提供禮貌袋喔

瘋狂尾巴擁有狗兒奔跑的大草皮，絕對是帶狗狗放風的好選擇！

【戶外草皮戲水自助洗區】

餐廳外有廣大的草皮可以讓狗狗奔跑，寵物餐廳要找到這樣有草地，可以讓狗狗奔跑的地方

，真的超棒，又有圍欄圍起來，不用擔心狗狗亂跑、跑出去

還有簡易型遊戲鍛鍊設施，毛爸媽可跟狗狗一起進行運動訓練，增添玩樂的豐富性

更有貼心設計，寵物專用的清洗設備、專門收集狗大便的垃圾桶，甚至也有提供收集狗便便的塑膠袋

NICO笑得這麼開心，就是超療癒〜

可以感受她非常喜歡這裡呢

讓毛孩子瘋狂的戶外戲水區！

水池區的水都淺淺的，目測只有30公分左右，非常適合放生毛孩們在池裡自由玩耍

戲水完後現場提供投幣式寵物專用吹風機可吹乾毛髮

設備齊全，不管是洗狗台、吹狗機都不需要準備！

【社群活動舉辦教室】

這裡還會不定期開免費講座，邀請寵物訓練師、營養師與美容進行毛孩主題的講座等等

在講座上分享毛孩的各種知識，上課最棒的地方就是可以帶毛小孩一起來，並直接諮詢醫師各種疑難雜症

不久後我們的餐點便上桌囉！

【白酒蛤蠣義大利麵】

食材：白酒、蛤蠣

盤子上躺了滿滿的蛤蠣，我目測大約20隻

蛤蠣看起來很飽滿好juicy〜

義大利麵入口不僅充滿了蛤蜊的鮮甜，還有清爽的蒜香和酒香，讓人越吃越涮嘴

【經典西班牙海鮮燉飯】

食材：淡菜、蛤蠣、白蝦、魷魚、花枝

看起來很威風的料理！

光看豐富飽滿的海鮮，不管是視覺還是味覺上都十分的享受！

鮮香撲鼻讓人口水直流…….

米飯澄黃鮮明，吸滿海鮮甜美的湯汁，富含濃郁的風味，同時米粒分明乾爽

米飯有充分吸收了海鮮 、香料，很好吃耶

搭配新鮮的海鮮，一口一口不知不覺就被我快速吃光光，還意猶未盡咧

【水牛城辣雞翅】

外表看似紅通通的水牛城烤雞翅，其實我覺得不會很辣耶，外皮酥脆又香氣十足

裹著滿滿的特製辣醬，吃起來酸辣濃香，一吃就無法忘懷，愛重口味的你絕對不能錯過！

【荔枝漸層】

粉紫漸層色充滿網美系飲品，美到讓人捨不得喝啊！

香甜荔枝果香中带着淡淡的乳酸香味，清凉又解渴

小珊珊碎碎念：

很開心 又多了一家優質的友善寵物餐廳，完全以毛孩為出發點

瘋狂尾巴真的是一間很棒的寵物餐廳，這片大草皮真的很推薦大家帶狗狗來跑跑交朋友

很推薦大家假日來這走走，無論是餐點或環境都很棒，光草坪就能讓毛小孩玩瘋啦！

【Info】

瘋狂尾巴寵物遊樂園 Crazy Tail Pet Land

地址：台中市西屯區中清路二段1369號

營業時間：10:00-23:00(每週三、四草皮養護不開放)

電話：04 2426 2669

餐廳線上訂位：https://reserve.oddle.me/crazytail

粉絲專頁：瘋狂尾巴寵物遊樂園 Crazy Tail Pet Land

IG：瘋狂尾巴寵物遊樂園 Crazy Tail Pet Land（@crazytailpet）• Instagram 相片與影片

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