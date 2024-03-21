台中肉多多火鍋台中大里國光店｜台中超強火鍋超過40多種食材自助吧吃到飽、私房酸菜湯.爆炒招牌石頭湯必點！宵夜180分鐘無限放題～

全台超有爆炸性話題的火鍋店在這！台中餐廳肉多多火鍋大里國光店來過嗎？肉多多在火鍋界一戰成名的就是這個超厲害的爆炒招牌石頭湯，人人稱讚不已，先前在肉多多讓我吃到超驚豔一直念念不忘呀！近幾年肉多多火鍋全台已經開了近50家直營店，而且肉多多火鍋網路google評論都不錯，肉多多火鍋也是網友一致推薦的宵夜名店，白天到宵夜美食不打烊，時下年輕人、正妹最愛的湯便是肉多多火鍋的私房酸菜湯與爆炒招牌石頭湯，湯頭讚，自助吧超澎湃裡頭有新鮮蔬菜、飲料、冰淇淋、霜淇淋、主食無限放題，來用餐就是要快樂吃起來，肉多多就是要讓你吃得超過癮，加入會員禮就有送肉盤，累積點數越多送的越多，過生日到肉多多火鍋也有提供生日肉蛋糕層層疊疊很用心，難怪肉多多火鍋評價都好高，我們也常常來訪，平日偶爾需要等待座位，強烈建議來訪用餐請預先訂位呦！

台中美食肉多多火鍋大里國光店在哪？

從以前我們只要聚餐就會到台中火鍋名店肉多多火鍋大里國光店，店址在台中市大里區國光路二段297號，旁邊是台中大里國光路消防隊、大里仁愛醫院，是大里的鬧區裡，因此想要騎車、開車、搭乘交通工具都很便利，附近停車場有國光路停車場，坐公車可以坐到大里仁愛醫院，完全就是個很輕易可以抵達的門市。

車停好後我們就直接進入到台中肉多多火鍋大里國光店，店員也很親切的詢問是否有訂位，並帶我們直接入內就坐。

台中肉多多火鍋大里國光店內用用餐環境

台中火鍋推薦肉多多火鍋大里國光店，在環境上空間很大，桌與桌的距離也都有保持，雙人用餐、四人用餐或是多人用餐都可以，這裡容納的下百人都沒問題，想跟同事聚餐也都很方便，肉多多火鍋大里國光店的環境真的很不錯，營業時間更是厲害，多多火鍋大里國光店在深夜時段營業到凌晨一點半，學生下了課、肚子餓就跟朋友一起來吃個火鍋宵夜場，在台中哪裡找啦！多多火鍋大里國光店推薦給你們～

肉多多火鍋大里國光店消費資訊

用餐方式以90分鐘為限制

每人酌收10%清潔費

90cm以下孩童免費

91-140cm 酌收 150元蔬食自助吧費用 141cm 以上為成人計價

肉多多火鍋下載APP免費加入會員享好禮

*下載「樂多多」APP，免費加入會員

▷入會禮(梅花豬、鮮雞腿, 2擇1)

▷當月生日送「肉蛋糕」

▷消費$100累績1點：5點可兌換5選1(梅花豬、鮮雞腿、蛤蜊、麻辣鴨血豆腐、巴沙魚)10點、15點可兌換更厲害的商品，快來下載「樂多多APP」

台中肉多多火鍋大里國光店宵夜場開跑180分鐘無限放題

宵夜名店肉多多火鍋大里國光店同樣180分鐘無限放題，宵夜還在想要吃什麼？快點一起來肉多多火鍋快樂吃鍋！（活動以官網公告為主）

肉多多火鍋大里國光店菜單MENU

肉多多火鍋有十種湯品可以做選擇，每一湯頭都有擁戴者，太難以抉擇我們就來個大眾超愛的爆炒招牌石頭湯，還有正妹年輕人超愛的私房酸菜湯，選擇好湯品種類後，我們決定來個活力梅花豬吃到飽，我們單點鮮嫩福氣魚片、藍鑽蝦6隻，生日禮送生日肉蛋糕、入會禮無骨鮮雞腿，還有兌換禮，好康一直拿不完～

肉多多火鍋自助吧吃到飽超推薦

肉多多火鍋主打只要任點一款套餐就能馬上擁有40多種食材自助吧吃到飽，嚴選新鮮蔬菜、火鍋配料，冰淇淋、飲料、滷肉飯都能吃到飽，真的好幸福呀！

肉多多自助吧吃到飽，菜色澎湃每樣都會讓你想淺嚐一口，自助吧的環境也很乾淨，店員補貨速度很快，食材一缺就補貨，真的是很讚呢！

有著清脆聲響的蔬菜能吃到飽真得是一種享受耶！原型食物也不少，想要吃蔬食吃到飽也很可以～

我們很酌量夾取自己喜愛的蔬菜、火鍋料拼盤，超健康的蔬菜盤。

朋友超喜歡火鍋料，對他來說是一大福音，所以整盤大多都是火鍋料，讓你完全吃得好開心，Kiwi最喜歡肉多多了，無論是肉多實在，自助吧隨時都可以夾好夾滿。

肉多多的主食很多選擇性，兩款的王子麵、蒸煮麵、手工拉麵跟刀削麵，光是這幾款就好超值！

飲品區中有氣泡水、咖啡、氣泡飲、日式煎茶、可爾必思..很多飲品通通包含在自助吧中無限暢飲～泰國明果的頂級冰淇淋有四種口味，用餐後絕對要來個霜淇淋或是冰淇淋，大大滿足飯後甜點的慾望。

醬料區域也有十多種佐料可以做選擇，有些醬汁可以直接淋在麵或是冬粉上，醬料也可以直接沾肉都一樣的美味可口。

黃金粹滷是自助吧中的強項，含牛肉與豬肉成分，不過滷肉很香，無限量供應讓你吃得超滿意！

熱騰騰米飯淋上滷肉，想要多少滷肉就放多少，不用擔心～肉多多的自助吧喜歡的食材就可以無限取用～大口吃肉、大口吃飯跟蔬菜、火鍋料～完全能滿足每個人！

肉多多火鍋餐點推薦

我們兩個女人真心覺得肉多多真的好康多多，從我們加入樂多多APP後，先來個入會好禮送無骨鮮雞腿，生日壽星再送生日肉蛋糕200G，累積點數繼續送，簡直就是太霸氣了，來肉多多幸福跟著來～這也是我們平日、宵夜常到肉多多吃火鍋的最大原因啦！

我們套餐包含爆炒招牌石頭湯、 私房酸菜湯、活力梅花豬兩盤，單點鮮嫩福氣魚片與藍鑽蝦6隻，還有入會禮鮮嫩雞腿肉、生日肉蛋糕，再加上每個人一盤蔬菜拼盤、火鍋料拼盤、滷肉飯、醬料、飲品，整桌擺滿滿，兩個女人真的要很努力吃完！我們在平日午間用餐，慢慢的將桌上餚好好的品嚐並吃起來呀！

肉多多火鍋激推私房酸菜湯

私房酸菜湯很推薦，新菜色湯頭絕對要品嚐一番，據說網路評價極好，不推不行啦！這一鍋剛到我們面前，就讓我們猛吞口水，巴不得快點讓新鮮食材下鍋開煮～太喜愛這款湯頭了啦！

私房酸菜湯品嚐起來酸中帶麻，還有點小辣程度，我們將肉蛋糕肉片、鮮嫩福氣魚片、藍鑽蝦6隻跟活力梅花豬都下這裡的湯頭，魚片變得很有酸菜魚的感覺，如果再多加幾塊油條那更是一絕了！後來我們發現醬料區中的橙醬沾起此湯頭下的肉片與魚片，立馬轉換鮮甜味，絕對要試試看呦！

肉多多火鍋首推爆炒招牌石頭湯

如果喜愛常態款，超推薦這款火紅的爆炒招牌石頭湯，這爆紅石頭湯讓我在肉多多吃到後，從此念念不忘，每次來都必點！

店員的桌邊服務下鍋的超級迅速，我們也很仔細的看他爆炒，魷魚、蔥花、洋蔥、番茄、蒜頭都是爆炒必備，中間加了肉肉後，緊接著就是下湯～店員有提到如果湯偏鹹記得要將魷魚撈起來呦！

炒得入味再加湯，直接撲鼻香的可是湯頭的好味道，爆香後再來涮肉肉真的都很不錯。

甘甜滋味的湯頭，搭配炒好的雞肉，完全滿滿的真材實料呈現在眼前，喝了口湯，自然甘甜好喝！

店員爆炒迅速，朋友下火鍋料更是迅速，滿滿火鍋料吃的超級開心～爆炒招牌石頭湯的湯頭很適合各種肉肉煮食也很適合海鮮，總之，在肉多多的湯頭就是百搭款，每款湯頭的氣味都足以讓你回味再三～

活力梅花豬，整整兩大盤，大大肉片讓你吃的很過癮又滿足！

夾起一片肉肉厚度恰到好處，梅花的紋路很均勻，Kiwi直接下私房酸菜湯～

熟了後就直接夾起來食用，天啊！肉肉很鮮甜，原汁原味的呈現融入私房酸菜湯的湯頭，好涮嘴！

鮮嫩福氣魚片單點份量也多，放置在冰保鮮，新鮮度無虞。

厚度都都好的魚片滑溜溜的，夾起來整整一片很大。

私房酸菜湯與福氣鮮魚片搭一塊完全無違和，反而美味至極！沾起橙醬，鮮甜味立馬提升，豐富的層次感，太銷魂了！如果你喜歡吃老油條，不妨加點幾塊試試看，風味絕倫讓你吃完後會上癮～

生日送生日肉蛋糕，霸氣玫瑰花肉肉超厲害

肉多多火鍋對於會員太好了，新會員加入送肉盤，而且當月壽星送肉蛋糕(200g)！超級霸氣的肉盤，完全攻佔愛吃肉的朋友們呀！

玫瑰花盛開的肉肉，堆疊而成，頗有重量，摺痕很美，超捨不得吃的啦！

豬五花油脂含量豐富，很有脆度！肉多多的肉質很棒，吃得到肉的鮮甜，一口接著一口很難停手！

無骨鮮雞腿

無骨鮮雞腿是我們加入樂多多的會員禮，給的份量同樣很霸氣，細緻的嫩雞包你讚不絕口！

無骨鮮雞腿，整塊厚切，下鍋煮完全不會因為煮過頭而乾澀。

在肉多多火鍋裡，Kiwi吃肉吃到嗨翻～如果你也跟Kiwi一樣是嗜肉者就快點來加入會員，吃好吃滿。

藍鑽蝦

我們很愛吃海鮮，所以也特別點選藍鑽蝦來吃，每隻蝦蝦的尺寸不小喔！一起下私房酸菜湯煮，很快就熟～

新鮮的蝦蝦，蝦肉超彈牙，Q脆脆的口感讓你還想要再加點。

肉多多的霜淇淋可以吃得到奶油口味跟草莓口味，雙色來一支。

霜淇淋有甜筒可以裝，旁邊也有棉花糖可以自己DIY將霜淇淋變得繽紛，每一口都甜甜香香好滿足。

台中火鍋餐廳超推薦肉多多火鍋大里國光店，擁有美名的肉多多火鍋，給肉肉真的很霸氣，輕鬆愉快大口吃肉，超過癮！宵夜美食來肉多多吃，品嚐私房酸菜湯、爆炒招牌石頭湯，再來個自助吧40多種蔬食、火鍋料任你挑選，吃個好幾輪等可以！加入肉多多的App「樂多多」就能爽爽吃肉，累計點數再送肉盤，生日還有生日肉蛋糕一起來慶生，在肉多多火鍋吃美食太幸福了，想聚會，與朋友聚餐，想好好吃美食，選肉多多火鍋準沒錯。

多多火鍋大里國光店

住址：台中市大里區國光路二段297號

電話：0424075000

營業時間：週一到週五11:30-15:30、17:30-01:30

週六日11:00-01:30