「飯丸屋」是一間在疫情前創立的沖繩飯糰專賣店，道地的美味很快就累積超高人氣，讓大家在疫情期間也可以品嚐到異國料理。招牌的沖繩飯糰更是高達13種口味可以挑選，不管是形狀還是食材都還原出來，如果想吃古宇利島的蝦蝦飯這裡也有，讓去過日本沖繩旅遊的人可以回味一下，還沒去過沖繩遊玩的人可以嘗鮮看看，一吃就會喜歡上來自海島風情的美食。

目錄

餐廳資訊

飯丸屋 名稱 : 飯丸屋(台北松菸店)

電話 : (02)2756-2660

地址 : 台北市信義區忠孝東路四段559巷16弄1號1號1樓

營業時間 : 週一~週五 08:00-20:00

營業時間 : 週六~週日 09:00-20:00

官方網站 : 飯丸屋ONIGIRI PLANET

粉絲專頁 : 飯丸屋ポークタマゴおにぎり

Instagram : 飯丸屋ポークタマゴおにぎり(@onigiri_planet_)

從捷運市政府站1號出口步行約5分鐘左右就可抵達，地點就在松菸文創園區附近的巷弄中

餐廳環境

店內的座位只有6個，如果要想要內用建議用餐時間要提早來，不然會等候上一段時間

座位都是吧台區的位子，可以隨時看到店員製作餐點的過程，飯糰的製作有固定的器具，讓每一個飯糰的份量跟形狀都能維持在同一個水平

菜單

餐點以飯糰類為主，套餐可以搭配一杯飲品跟一份附餐，另外還有蝦蝦飯跟塔可飯可以選，不過塔可飯的數量比較有限，想吃還得碰碰運氣，飯糰小小可惜的是沒有沖繩山苦瓜可以選

餐點介紹

這次點了一份飯糰跟一份蝦蝦飯，蝦蝦飯是套餐的形式，飯糰是選擇「激安」組合加一杯飲料可以折10元

飲料的部分是點「日式抹茶豆漿」跟「蜂蜜檸檬」，抹茶豆漿是真的抹茶粉加在豆漿裡面喝起來微甜帶有抹茶獨特的回甘澀味，沒有攪拌均勻還會喝到抹茶粉。蜂蜜檸檬的酸味比較多一點，喝起來滿開胃也解油膩

套餐的副餐點了「明太子薯條」，上面小杯的醬料可以明顯看到明太子醬中的魚卵

薯條炸得非常酥脆，搭配明太子醬一起吃口感非常好，除了薯條本身的脆度外還有魚卵啵啵啵的口感

沖繩飯糰的口味是「K-炸魚塔塔醬」看到這個形狀跟袋子的包裝，彷彿自己是來到沖繩用餐

因為包裝的紙袋上面就是沖繩風獅爺，這是在沖繩隨處可見的吉祥物

炸魚外酥內嫩搭配塔塔醬的口感非常好，一口咬下十分過癮，咀嚼中蛋香跟餐肉味會慢慢散發出來

蝦蝦飯點的口味是「奶油蝦蝦飯」，因為奶油香在剛炸熟的蝦子上味道會更加濃郁

雖然主角是蝦子，不過裡面附的蔬菜跟洋蔥的量也不少，讓顧客可以飲食均衡

洋蔥吃起來滿清爽的，也不會過於嗆辣，可以適時的減少主食的油膩感

蝦子的大小跟之前在沖繩吃的比稍微小一點，不過蝦子的數量也比較多，整隻炸到非常酥脆可以直接吃不用擔心殼的問題

白飯的部分有撒上蒜片增添口感跟香氣，再沾點奶油吃起來更加滑順

結語

沖繩飯糰的形狀是讓大家最容易記得的長方體，不管是當早午餐還是晚餐都適合，對於附近的上班族來說是一間午餐的好選擇，因為大小剛好餐點製作的速度也快，搭配套餐吃起來就非常有飽足感，如果想吃分量再多一點可以選蝦蝦飯或塔可飯，這兩種也都是沖繩非常有名的餐點，口味道地讓人吃完會想再去沖繩一趟，享受海島的度假風情。