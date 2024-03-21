前一陣子在天母發現有一間優格專賣店，因為老婆長期有吃優格的習慣，加上店家有優惠方案，可以大量訂購、分次取貨，因此最近變得很常來到天母。這一片區域可謂是高消費族群的聚集地，今天來取優格，順便來品嚐在地人的日常飲食。這間「方家小館」我觀察很久了，每次經過都是滿滿的人潮，就讓我來一探究竟其魅力吧!

🥢烤麩

來到餐館我必點的烤麩，方家小館一份110元。烤麩有入味，但總覺得味道稍微偏甜了點，還是很好吃滴!

🥢小籠包

這一籠菜名為小籠包，實際吃起來感覺更像是湯包。小籠包入口湯汁噴發不錯多，肉餡軟軟爛爛的。個人認為小籠包分食還行，但沒法吃多~

🥢東坡肉

東坡肉這油脂不膩口，不配飯吃口味也不會過重鹹。濃油赤醬，味道好，底下還鋪了筍絲，散發淡淡紹興香氣。呼! 真的舒心~

🥢獅子頭

獅子頭我們選紅燒的，入口有煨過的白菜甜，肉帶有薑味，整體口味很調和。一口獅子頭、一口白菜、一口飯，嗖嗖嗖~扒乾淨啊!

和老婆2人用餐，消費16XX元。方家小館用餐的人挺多，生意之好，不過我偏愛高CP值，這間算是踩過點了。有沒有天母粉絲可以推薦其他餐館呢？