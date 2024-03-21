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天母美食⎜40年上海菜老店⎜老字號江浙菜【台北市士林區】方家小館

2024-03-21 13:30:48 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦 人氣：98
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岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦

發表篇數：233篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：方家小館 Fang's Restaurant
phone02-2872-8402
place台北市士林區天母東路7號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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前一陣子在天母發現有一間優格專賣店，因為老婆長期有吃優格的習慣，加上店家有優惠方案，可以大量訂購、分次取貨，因此最近變得很常來到天母。這一片區域可謂是高消費族群的聚集地，今天來取優格，順便來品嚐在地人的日常飲食。這間「方家小館」我觀察很久了，每次經過都是滿滿的人潮，就讓我來一探究竟其魅力吧!

天母美食⎜40年上海菜老店⎜老字號江浙菜【台北市士林區】方家

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🥢烤麩

來到餐館我必點的烤麩，方家小館一份110元。烤麩有入味，但總覺得味道稍微偏甜了點，還是很好吃滴!

天母美食⎜40年上海菜老店⎜老字號江浙菜【台北市士林區】方家

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🥢小籠包

這一籠菜名為小籠包，實際吃起來感覺更像是湯包。小籠包入口湯汁噴發不錯多，肉餡軟軟爛爛的。個人認為小籠包分食還行，但沒法吃多~

天母美食⎜40年上海菜老店⎜老字號江浙菜【台北市士林區】方家

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🥢東坡肉

東坡肉這油脂不膩口，不配飯吃口味也不會過重鹹。濃油赤醬，味道好，底下還鋪了筍絲，散發淡淡紹興香氣。呼! 真的舒心~

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🥢獅子頭

獅子頭我們選紅燒的，入口有煨過的白菜甜，肉帶有薑味，整體口味很調和。一口獅子頭、一口白菜、一口飯，嗖嗖嗖~扒乾淨啊!

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和老婆2人用餐，消費16XX元。方家小館用餐的人挺多，生意之好，不過我偏愛高CP值，這間算是踩過點了。有沒有天母粉絲可以推薦其他餐館呢？

 

方家小館
地址: 台北市士林區天母東路7號
電話: (02)2872-8402
營業時間: 週一-週五11:15-14:00，17:00-21:00；週六-週日11:15-14:30，17:00-21:00
Uber Eats-
 
北部吃到飽單點餐廳肥起來分享-
歡迎加入分享交流吃吃喝喝的經驗~
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