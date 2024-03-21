近期只要帶小孩去四號公園遊玩，

和其他媽媽們聊天，他們總是會提到「海牧水產鍋物 」你們去吃過了沒，

如果沒有一定要找時間去吃吃看，裡面有水母🪼可以看，

而且海鮮超級新鮮，最重要的是價錢也不貴，CP值真的不錯👍

今日趁著週三兒子中午就放學了，帶他一起來朝聖，

走入店內裝潢簡約明亮，座位配置及桌次走道安排很寬鬆，

感覺很舒適大器也不會讓人感到擁擠。



讓人最吸睛的還是這個可愛的水母缸

及則有多個野生龍蝦、鮑魚及沙公等活體海鮮水族箱，

這些都是頂級的食材，價錢超級平民，

服務人員說，老闆希望消費者用合理的價格就能品嚐到鮮美的海鮮。

海牧水產鍋物 -四號公園店



地址：235新北市中和區中和路350巷12號



營業時間：11:00-22:00



電話： 02-29297888



官網：海牧水產鍋物 -四號公園店

從捷運永安市場出口出來，約步行5分鐘左右即可抵達；

若是騎車前往的人，附近都有停車格；開車也很方便.對面公園就有停車場

我們今天點的是美國自然牛霜降牛肉鍋跟一個漁夫鍋、

另外加購$70多一份梅花豬

還有多點一份，我跟兒子都非常愛的生魚片干貝鍋。

湯底的部分選了牛奶起司湯底、青花椒湯底及原味湯底。

香醇濃郁的牛奶起司鍋，讓所有食材都增添滑順口感，

搭配海鮮及各式時蔬，風味更獨特，口感也更有層次感，暖胃又暖心。

青花椒湯底火鍋散發陣陣清香，是可以直接品嘗的湯底，

原本我還擔心會不會太鹹，品嘗起來麻中帶點微辣，

怕辣的人也能大口品嚐這股麻辣湯的魅力！

🔺新鮮菜盤

每天提供不同的當令鮮蔬菜盤，

高山高麗菜、水果玉米、南瓜的甜度表現都很棒，

完全吃得出來老闆有認真挑過，

這邊的菜盤新鮮，份量也都非常充足。

🔺 活蝦的蝦子生命力超旺盛，店家怕蝦子跳走提前幫忙串好，

真的很貼心。第一次這樣煮蝦，連小朋友都覺得有趣。

🔺美國自然牛霜降

美國自然霜降牛.油花沒日本和牛霜降那麼誇張，

只需鍋中稍微涮煮8-10秒，剛好達到三分熟的完美狀態

相對口感更彈牙，比較有層次。

🔺梅花豬

國產豬肉片，梅花般的油花紋路吃起來不乾澀也不膩，

肉質鮮嫩有彈性，完全很難想像加購70元，能有一大盤好吃的豬肉。

🔺漁夫鍋（大草蝦兩隻、小卷四到六隻、鱸魚、鮑魚兩顆、蛤蠣五個）

活體鮑魚就是鮮!滿滿海味一人一顆，口感扎實，氣味超鮮美！

巨無霸草蝦，就是比別人鮮甜！超大隻草蝦現撈之後隨即急凍，

鎖住草蝦的甜味，大草蝦的肉質飽實彈牙，回味無窮。

新鮮肥美的小卷軍團 ，

各各充滿豐富Ｑ彈的肉質～在嘴裡彈牙的爽脆鮮甜口感，

彷彿小卷們在嘴裡跳動般的暢快，讓人招架不住，必須一口接一口。

鱸魚肉質細緻滋味甘甜，口感又富有黏綿感的膠質，

營養豐富更是術後保養食材的首選！

蛤蜊品質也沒話說，個頭大之外煮起來也很飽滿。

🔺生魚片干貝鍋

鮭魚生魚片.光從外觀來看每一塊就新鮮到不行，

夾起一塊放入嘴中，還能品嚐嫩口厚實的鮮甜滋味。



頂級的生食級干貝，每一顆都碩大肥美，肉厚飽滿，鮮甜濃郁，

更誇張的是，這一盤僅520元而已，比去漁港吃還便宜。

自助吧的飲料和霜淇淋更是無限供應，

讓你在享受火鍋的同時，也能品味甜蜜的滋味。

開鍋還送蛤蠣兌換卷～到3月31號截止。（不限次數唷）

吃鍋真的不分春夏秋冬啦，這篇可以先存起來，

方便之後跟朋友聚會隨時可以拿出來參考，朋友也會覺得你是個老饕吃貨來著，

若是您想吃海鮮火鍋，或是想和家人們聚餐，

不妨來到中永和，光臨高CP值的優質火鍋推薦「海牧水產鍋物 -四號公園店」

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