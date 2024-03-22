是什麼樣的餐廳，Google評論高達4.8顆星，越旺列入口袋名單已久，若不是在地人推薦，不知三重竟然有價位超親民的越南餐廳，想享受道地越式美食，來越旺就對了。這裡用餐環境舒適，燈光美氣氛佳，平價就能吃到異國料理，招牌必點牛肉河粉、酸辣海鮮米線、月亮蝦餅等，還有提供各式飲品、咖啡享用，早上10:00就開門也有提供早餐，免低消不收服務費不限時，為三重CP高越式餐廳。喜愛越式料理的朋友千萬別錯過。

內部裝潢美氣氛佳，每個角落都精心設計，還有高腳椅座位區、用餐環境相當舒適，影片分享

餐具茶水自取，不收服務費，有提供各種越南醬料，最特別還有提供檸檬片，超貼心的～

店家很特別居然有提供早餐。最新DM，實際DM以店家為主。

餐點多樣化，除了單點也有提供套餐供選擇。

招牌必點：牛肉河粉140元，豬肉河粉120元，料多味美，為道地越氏美食。

招牌必點：酸辣海鮮米線120元，裡面有各種海鮮（鮮蝦、中卷、蛤蠣等）CP值超高。

月亮蝦餅180元，膨鬆酥脆的口感，內餡有滿滿的蝦仁，沾上特製醬料，酸甜微辣的好滋味。

炒空心菜95元，便宜好吃，經濟又實惠。

我們三大一小，點了五道菜才700元，為三重CP高泰式餐廳。

店家不定時推出新菜單，可以來嚐鮮。

越旺-越南料理新北市三重區仁義街269號；營業時間：10：00-14:00；17:00-22:00

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