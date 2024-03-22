說到台中經典便當的好滋味，烤肉飯絕對榜上有名！
在精誠路上新開的【上野烤肉飯-台中精誠店】
每每經過店門口都能聞到裡頭飄散出濃郁的烤肉香氣，讓人忍不住吞口水
而店內除了經典烤肉飯深受到我們的喜愛外
還有超多主食可選擇,每日精選配菜份量大
更有滿滿配料丸子湯品、紅茶與辣魚干菜脯免費供應,
無論是想飽餐一頓或是滿足味蕾，這裡都是您的理想選擇，麻吉們千萬別錯過
【台中西區便當推薦】【上野烤肉飯-台中精誠店】
位在台中市西區精誠路134號
除了外帶,外送外;還貼心設置一整排靠窗邊的內用空間
店面整齊乾淨，內用外帶動線很清楚明瞭
即使是滿滿人潮用餐時間,點餐都不用等太久就能拿到餐點
【上野烤肉飯-台中精誠店】
免費附上的湯品真是是我看過最大器佛心的
滿滿的丸子跟玉米海帶結讓內用外帶用餐顧客隨便裝
還有紅茶與辣魚干菜脯,都是自助免費取用
有著多種不同烤類,香酥類.黑胡椒類.滷類與飯類選擇
營業時間每週一至週六日10:30-13:30 16:30-19:30
⚠️每周日、國定假日公休⚠️
份量十足主菜搭配豐富的配菜與白飯,
這份量完全可以滿足公司男同事與從事粗重工作老哥的大胃口
烤肉飯
來到這裡，怎麼能夠錯過大口吃烤肉的快樂
一片片整齊排列烤肉搭配著熱騰騰的白米飯
陣陣宜人的烤肉醬飄香隨著咬開的瞬間撲鼻而來
肉汁在嘴裡迸發，嫩肉在舌尖上起舞
咀嚼的過程完全不會油膩，肉質軟嫩好吃
另伴隨豐富的烤肉鮮醇香氣醬汁，味道直逼滿分
配上滿滿配菜，美味程度簡直無敵！
除了主菜外，便當的配菜當然也是重點
所有的菜色都是每日現炒,配菜的種類都會不一樣
蔬菜量也很足夠
今天有炒高麗菜、花椰菜炒肉粳與瓜仔肉燥
配上辣魚干菜脯,微微脆脆的辣口感
超開胃下飯的好吃
湯品超有誠意,有著各種丸子與玉米海帶結
大嫂還以為是另外花錢點的呢！
紅茶則是古早味甜紅茶
以這份量與免費提供的附湯附茶價格真的很實惠，非常值得推薦
香酥雞腿飯
油潤誘人的焦糖色外皮份量十足的大雞腿
一打開讓人忍不住嚥了嚥口水
選用品質尚好尚新鮮的雞腿肉，經過店家悉心掌握油炸火候及時間
讓雞腿肉在油炸過後，仍能保有鮮嫩的肉汁
雞腿口感鮮嫩多汁，炸過的雞皮讓整個雞腿更有口感
越嚼越香讓人愛不釋手
烤豚排飯
肉食控最愛的雙拼組合
兩個主菜加上&三菜一飯
大胃口的老哥整個豎起大拇指喊讚
豚排細緻吃起來香而軟Q
肉嫩不柴、香氣十足
肉汁滿溢，鹹甜交錯的口感讓人一吃就上癮
細細咀嚼，甘醇的醬汁不斷在嘴裡反覆回味
再搭配豐盛的配菜與香Q鬆軟的米飯一起享用
真是令人大飽口福
烤鯖魚飯
鯖魚肉質鮮嫩，帶著金黃色澤讓人光看就食指大動
鯖魚魚肉細緻香味
多汁的內裡不需過多的調味就相當鮮甜，充滿來自海洋的香氣
一口魚肉、一口配菜，簡直就是味蕾的一大享受
【台中西區便當推薦】