說到台中經典便當的好滋味，烤肉飯絕對榜上有名！

在精誠路上新開的【上野烤肉飯-台中精誠店】

每每經過店門口都能聞到裡頭飄散出濃郁的烤肉香氣，讓人忍不住吞口水

而店內除了經典烤肉飯深受到我們的喜愛外

還有超多主食可選擇,每日精選配菜份量大

更有滿滿配料丸子湯品、紅茶與辣魚干菜脯免費供應,

無論是想飽餐一頓或是滿足味蕾，這裡都是您的理想選擇，麻吉們千萬別錯過

【台中西區便當推薦】【上野烤肉飯-台中精誠店】

位在台中市西區精誠路134號

除了外帶,外送外;還貼心設置一整排靠窗邊的內用空間

店面整齊乾淨，內用外帶動線很清楚明瞭

即使是滿滿人潮用餐時間,點餐都不用等太久就能拿到餐點

【上野烤肉飯-台中精誠店】

免費附上的湯品真是是我看過最大器佛心的

滿滿的丸子跟玉米海帶結讓內用外帶用餐顧客隨便裝

還有紅茶與辣魚干菜脯,都是自助免費取用

有著多種不同烤類,香酥類.黑胡椒類.滷類與飯類選擇

營業時間每週一至週六日10:30-13:30 16:30-19:30

⚠️每周日、國定假日公休⚠️

份量十足主菜搭配豐富的配菜與白飯,

這份量完全可以滿足公司男同事與從事粗重工作老哥的大胃口

烤肉飯

來到這裡，怎麼能夠錯過大口吃烤肉的快樂

一片片整齊排列烤肉搭配著熱騰騰的白米飯

陣陣宜人的烤肉醬飄香隨著咬開的瞬間撲鼻而來

肉汁在嘴裡迸發，嫩肉在舌尖上起舞

咀嚼的過程完全不會油膩，肉質軟嫩好吃

另伴隨豐富的烤肉鮮醇香氣醬汁，味道直逼滿分

配上滿滿配菜，美味程度簡直無敵！

除了主菜外，便當的配菜當然也是重點

所有的菜色都是每日現炒,配菜的種類都會不一樣

蔬菜量也很足夠

今天有炒高麗菜、花椰菜炒肉粳與瓜仔肉燥

配上辣魚干菜脯,微微脆脆的辣口感

超開胃下飯的好吃

湯品超有誠意,有著各種丸子與玉米海帶結

大嫂還以為是另外花錢點的呢！

紅茶則是古早味甜紅茶

以這份量與免費提供的附湯附茶價格真的很實惠，非常值得推薦

香酥雞腿飯

油潤誘人的焦糖色外皮份量十足的大雞腿

一打開讓人忍不住嚥了嚥口水

選用品質尚好尚新鮮的雞腿肉，經過店家悉心掌握油炸火候及時間

讓雞腿肉在油炸過後，仍能保有鮮嫩的肉汁

雞腿口感鮮嫩多汁，炸過的雞皮讓整個雞腿更有口感

越嚼越香讓人愛不釋手

烤豚排飯

肉食控最愛的雙拼組合

兩個主菜加上&三菜一飯

大胃口的老哥整個豎起大拇指喊讚

豚排細緻吃起來香而軟Q

肉嫩不柴、香氣十足

肉汁滿溢，鹹甜交錯的口感讓人一吃就上癮

細細咀嚼，甘醇的醬汁不斷在嘴裡反覆回味

再搭配豐盛的配菜與香Q鬆軟的米飯一起享用

真是令人大飽口福

烤鯖魚飯

鯖魚肉質鮮嫩，帶著金黃色澤讓人光看就食指大動

鯖魚魚肉細緻香味

多汁的內裡不需過多的調味就相當鮮甜，充滿來自海洋的香氣

一口魚肉、一口配菜，簡直就是味蕾的一大享受

午餐想不到吃什麼？那就來點 上野烤肉飯吧！

無論當作午餐，還是忙碌一天後的晚餐都很合適

趕緊手刀來把好料帶回家吧！

【台中西區便當推薦】

【上野烤肉飯-台中精誠店】