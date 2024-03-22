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嘉義美食推薦：在這繁忙的都市裡松築創作和食料理讓您享受擁有最佳的風味與質感~春季菜單上市中

2024-03-22 12:14:00 舒愛吃愛玩樂的世界 人氣：116
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舒愛吃愛玩樂的世界

發表篇數：111篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義市 > 西區

造訪商家：松築創作和食料理
phone05-2910181
place嘉義市西區中興路221號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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嘉義美食推薦：在這繁忙的都市裡松築創作和食料理讓您享受擁有最
這次難得的輕旅行就到嘉義來走走，在出發前有向美食網友詢問有什麼餐廳推薦我來試試的，他們很熱情的介紹了一家當地知名的日式和食餐廳那就跟著我的角度看下去吧！
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這次來推薦松築創作和食料理搭乘火車自強號即可到達目的地約2.5小時，在嘉義市西區中興路上離嘉義火車站後站步行約10分鐘。
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很日式風格的餐廳進入店內，每個擺設搭配相當的精緻高雅而桌與桌的距離保有適當距離不會讓用餐的人感到壓迫感。
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燈光也相當的柔和舒適，燈具的造型應該是特別選的跟餐廳的氛圍很搭。
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不說的話我以為走進藝術展場，相當有質感的和食餐廳難怪網友很推。
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這酒都有在販售喜歡小酌的可以試試。
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還有兩間獨立包廂會議廳有投影螢幕可以使用，像藥商餐敘或是品酒會或是商務聚餐、開會都蠻適合的這一區大概可以坐滿30人左右。
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這一區的包廂適合家庭聚餐或是生日慶來使用。
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這邊我就以連結的方式可以上網看圖片，更會讓大家更有食慾想來這家餐廳。
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這壺茉莉綠茶喝起來清香回甘~
喝口茶再繼續看下去
也可以選擇主廚推薦菜單
分為1000/1200/1500/2000選擇個套餐直接8折優惠大家也可以參考參考。
我們選1200的主廚精選以及698套餐旁邊也可以加購升級。
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我們就等待餐點上桌吧！
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這裡不僅匠心獨具的裝潢擺盤，對於食材的堅持是他們追求美味的首要宗旨，每道料理都像極了藝術品那樣珍貴。
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嘉義美食推薦：在這繁忙的都市裡松築創作和食料理讓您享受擁有最春季698套餐：
單人美饌先付 美式蟹餅\松葉蟹膏雪餅
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這前菜看起來很細膩除了蟹肉裡頭還有蘋果馬鈴薯泥吃起來很清爽而北海道的松葉蟹膏讓也提升不少鮮味底層的搭配米果雪餅鹹甜口味讓我食慾大開啊！
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單人美饌前肴：藍鑽蝦\柑橘清萊姆汁(熟食)
不用剝殼的蝦肉彈牙鮮嫩，淡淡清香微微酸甜的柑橘萊姆汁讓這道前肴更鮮美。
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單人美饌 熱前肴：南瓜慕斯玉米泥金磚
栗子南瓜蒸熱過後加入鮮奶油及蔬菜高湯調合成慕絲狀佐上黃金玉米泥。
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麵包蘸南瓜泥釋放出淡淡的甘甜味，麵包吃起來略帶嚼勁，做成慕斯狀也不會讓麵包太過濕潤這道我喜歡。
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繼續往下吃
溫物：油旗魚唐揚塔塔醬
嘉義美食推薦：在這繁忙的都市裡松築創作和食料理讓您享受擁有最嚴選東港油旗魚腹肉切成骰子狀，裏著薄薄的麵衣蘸搭配上塔塔醬很解膩。
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又是一道創新的炸魚天婦羅！
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旬季海盛野菜北海道石狩鍋
嚴選當季最肥美的時令海鮮搭配上野蔬,而湯底則是用昆布與魚骨和多種蔬菜以及來自北海札幌的味 噌、奶油慢火熬製。
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喝起來暖暖的這味道不會太重鹹，裡頭料也蠻多的野菜的甜味與魚骨、味增融合一起每喝一口湯就感到大地的恩惠能品嚐到如此佳餚真是非常的感恩！
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強肴：鹿野燉土雞慢火直燒芥子橄欖油醋
挑選台東鹿野產的嫩土雞以蒜頭、玫瑰鹽及多種香草醃漬低溫風乾後以直火慢烤，保留雞肉鮮甜雞汁。
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雞皮烤的脆脆的沒有多餘的油脂，搭配一旁的芥子橄欖油醋微微辛辣味再帶的酸甜口，細嫩的雞肉蘸著這醬汁吃起來特別有滋味。
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食事：栗子蕈菇雞湯冠軍米釜飯
特選產自台東關山的冠軍米拌煮日本栗子增添風味裡頭洋蔥末、蒜末、培根香氣很足。
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飯吃起來粒粒飽滿味道充滿了驚喜，會想讓我再來一碗這美味的釜飯。
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甘物：仙草凍蜂蜜鮮奶油 
簡單的仙草凍搭配上龍眼花蜜與鮮奶油,
微微甜口但是記憶中的好滋味。
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松果 春雨 美撰$1200套餐
有幾道是相同的
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嘉義美食推薦：在這繁忙的都市裡松築創作和食料理讓您享受擁有最煮物：玉瑤貝柱\烏參\蝦\金華上湯
湯蠻濃郁的而貝柱的鮮溶於湯裡，而充滿膠質的烏參滑嫩又彈牙。
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溫物：澎湖一根釣透抽、柚子醋
嚴選澎湖極新鮮一根釣透抽,只用最簡單的碳烤方式料理；很厚實又Q彈。
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而搭配上果香的柚子醋讓這軟絲的鮮甜再次昇華一個檔次!
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燒物：午魚三枚取鹽熟成原燒 
新鮮的野生午魚,去除內臟用鹽水洗淨，撒上紹興酒經一夜冷風風乾熟成後使風味更加濃郁，再以炭火燒烤是這家店的自慢美味。
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碳香味的魚皮細嫩度肉質，純粹的料理即是美味的呈現。
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鋤燒：
Choice雪花牛壽喜燒
湯滾後把肉片涮個3、5秒蘸溫泉蛋吃那個美味肉質細嫩滑順的口感能想像又多麼好吃嗎？
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商業午餐（平日限定） 無提供外帶服務
『松築超值商業定食』現金優惠$350元
👨‍🍳主菜有三選一
1. 和牛漢堡排搭起士醬燒
2. 台東鹿野嫩土雞直火燒
3. 特級TORO銘柄豚薑汁燒
我們選和牛漢堡排搭起士醬燒，附餐如下
嘉義美食推薦：在這繁忙的都市裡松築創作和食料理讓您享受擁有最關山冠軍米飯、味付干貝唇、揚出豆腐佐昆布醬油、炭火醬烤杏鮑菇、紅燒獅子頭燒煮、慢火佃煮金針菇 、若芽鮮魚味噌湯、仙草奶凍
嘉義美食推薦：在這繁忙的都市裡松築創作和食料理讓您享受擁有最
厚實的漢堡排被濃郁的起司包裹住，飄來濃郁的奶香味肉排一口一口的飽足度完勝。
嘉義美食推薦：在這繁忙的都市裡松築創作和食料理讓您享受擁有最揚出豆腐微微酥脆沾著甘甜味的醬汁，讓人唇齒留香，一個接一個停不下來。
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用餐心得：
這次的美食旅行能嚐到這家的和食料理非常的榮幸，整個店裡與菜餚都有如藝術品般讓人呵護觀賞，食材也相當的講究而料理手法也是用最純粹的味道讓我們品嚐原食的鮮味，蠻推薦大家來的而我們也會再次到訪，價位很親民又有高質感的服務你們也來試試吧！
嘉義美食推薦：在這繁忙的都市裡松築創作和食料理讓您享受擁有最
店家資訊：
松築創作和食料理
營業時間：
11:30~14:00，17:30~21:00
電 話：05 291 0181
地 址：嘉義市西區中興路221號
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創作者 舒亭曦愛吃的世界 的頭像
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