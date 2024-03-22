2024【裕民街美食探索】理智派的夜市美食日記：黑丸手作地瓜球開箱評價！

今天理智派要帶大家一起走進位於板橋的裕民夜市，探索一下那裡的隱藏美食—黑丸手作地瓜球。大包分量不到一百，在台北這種價位可以說是佛心到不行的銅板美食。如果你和理智派一樣，喜歡逛夜市找美食的話，歡迎留言給理智派，我會找時間補齊整個裕民街夜市懶人包的XD。

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【初探黑丸手作地瓜球】

在眾多裕民街美食中，黑丸手作地瓜球是理智派第一個想介紹的。原因無他，地瓜球除了作為台灣在地夜市美食的必吃口袋名單一，理智派也是地瓜球的愛好者XD。

所以我想，簡單來說，自己愛吃甚麼介紹甚麼好像沒甚麼毛病吧XD。黑丸手作地瓜球不是平常在其他地方能夠吃到的那種地瓜球。為什麼呢？因為黑丸手作的地瓜球，每一顆都比一般的大，而且外酥內Q，一口咬下超過癮。

【獨家口味，挑戰你的味蕾】

黑丸手作地瓜球提供了原味、黑糖、紫薯三種基本口味，讓你可以選擇自己喜歡的風味。但別急，理智派的推薦還沒結束，還可以選擇梅子、巧克力、起司、胡椒、椒麻等五種特色沾粉，讓你的地瓜球可以有更多的變化和不同味道。這可以說是在傳統基礎上多了層新創元素，蠻特別的。

【品牌背景與製作秘籍】

說到黑丸這個品牌，或許你第一個聯想到的是「黑丸嫩仙草」，但你可能不知道，黑丸手作地瓜球正是這個品牌的新力作。

黑丸手作地瓜球堅持使用優質的食材，並精確控制油溫配合多道工序製作，每一顆地瓜球都是手工現做，才能確保每一顆地瓜球都是最好吃的。

【前往黑丸的路線指南】

位於新北市板橋區裕民街6號的黑丸手作地瓜球，距離裕民夜市口僅幾步之遙。如果你從環狀線新埔民生站出發，步行約十分鐘就能到達。而且，附近還有多條公車路線，如658或橘5等，無論你是板橋本地居民，或是來自新莊、中和、新店等地區的朋友，都能輕鬆抵達。

【理智派的溫馨提示】

最後，理智派想說，不論是結束一天的忙碌，或是週末的小聚，來一份暖暖的地瓜球，無論是小包還是大包，原味或是五花八門的沾粉，都超過癮的。

價格方面，非常親民實惠。小包地瓜球僅需50元，大包地瓜球也只要80元。如此合理且佛心的價位，在台北幾乎找不到了吧…。而且，這裡的地瓜球因為份量十足。

理智派在這裡要提醒大家，由於黑丸手作地瓜球非常受歡迎，尤其是在晚上的夜市時間，常常會有長龍排隊，所以如果你不喜歡等待，建議可以選擇非高峰時段前往，或者是有預備時間的話，不妨稍微早點出門，趁人少的時候還可以輕鬆自在的逛逛板橋裕民夜市。