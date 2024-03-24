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Almost Art 如藝法式巧克力甜點｜巧克力控必吃~米其林級奢華巧克力蛋糕，每一口都是極致的濃厚享受! - 肉依小姐吃什麼

2024-03-24 10:28:00 肉依小姐吃什麼 人氣：104
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窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：617篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：如藝法式巧克力甜點
place台北市中正區鄭州路8號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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Almost Art 如藝法式巧克力甜點｜巧克力控必吃~米其林級奢華巧克力蛋糕，每一口都是極致的濃厚享受!

巧克力控絕對不能錯過這篇 ! 來自台北的【Almost Art 如藝法式巧克力甜點】，以質感的巧克力甜點為主打特色，堅持使用大溪地香草莢、法國冠軍伊斯尼奶油、米其林餐廳指定比利時巧克力等原料製作，近期在蛋糕技藝競賽中榮獲高名次，同時在網路上造成洗版風潮，是巧克力控不能錯過的隱藏版寶藏店!

❤️優惠活動❤️

輸入折扣碼「crp100」，滿990元現折100元。

品牌介紹

【Almost Art 如藝法式巧克力甜點】堅持每日接單現做，並使用大溪地香草莢、連續七年奪冠的法國冠軍AOP產區伊斯尼奶油、米其林餐廳指定比利時巧克力等，各種毫不手軟的頂級原料製作，每一個甜點都宛如藝術品般精緻。

▼這次吃到的脆皮巧克力蛋糕 ，採慢烘工法製程，深沈濃醇不死甜，完整保留可可的風味，外盒以典雅的深藍色作為包裝，無論是自己吃或送禮都很適合，可提供宅配冷凍運送在家就能吃，建議可以退冰享用會更美味~

如何購買

官網下訂連結 : https://www.almostart.tw/

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蛋糕介紹

脆皮巧克力蛋糕 💰1399元
▼擁有奢華顏值的脆皮巧克力蛋糕，使用進口的米其林星級指定比利時巧克力，是屬於成熟的大人苦甜系風味。

▼蛋糕最外層是脆皮巧克力，加入了巧克力杏仁角點綴加分，切開的時候整個脆到不行，吃起來口感很豐富特別。

▼內餡則是以白乳酪、巧克力鮮奶油、巧克力海綿蛋糕，層層堆疊出濃厚的苦甜爆擊，質地濕潤鬆軟不乾口，吃起來如同脆皮巧克力冰棒的神奇口感!

食用心得

好久沒有吃到這麼喜歡的巧克力蛋糕，這家【Almost Art 如藝法式巧克力甜點】真的有厲害，難怪最近看到一堆人搶著分享，特別喜歡苦甜大人系的巧克力風味，吃起來不容易膩也較無負擔感，一帶回家就馬上被瞬間秒燒，無論是小朋友或是長輩也都愛不釋手!

品牌資訊

Almost Art 如藝法式巧克力甜點

粉絲團 : Almost Art 如藝法式巧克力甜點 IG

官網 : https://www.almostart.tw/

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food




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