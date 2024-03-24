全台拉麵控請注意!!! 麵屋長樂 台大公館捷運美食必吃

醬汁豚骨湯頭滿滿膠質 鹽味雞湯散發淡雅檸香 記憶點滿分!



拉麵控看過來台大商圈又開了一間必吃拉麵-麵屋長樂！口味簡單定天下～喜歡淡雅的吃雞湯拉麵，喜歡濃厚的吃豚骨拉麵⋯麵屋長樂的湯頭都經過十二小時以上的熬製，入口絕對是神一般的境界！難怪 麵屋長樂 開店還不滿一個月，就深受附近上班族以及學生族群的喜愛！ GOOGLE 4.8顆星的好評真的很強!! 如果你是吃騙全台的拉麵控，你絕對不能錯過 麵屋長樂！











麵屋長樂地址就位於台大體育館新生南路麥當勞與懷恩堂中間巷子進去...第一個右側轉角的三角位！交通便利,除了捷運還有多線公車可抵達~吃完飽足還可在公館商圈逛逛台大校園 自來水園區 運動用品店書店 或找間咖啡店殺時間~週末行程這麼安排絕對滿分~







麵屋長樂不論是湯頭麵條跟肉質都秉持職人精神...本是音樂人的老闆在赴日學習後...將職人手藝完美呈現~



講起店名...老闆靦腆的說: 「我覺得...快樂最重要!」

是的...轉換身分後的他...彷彿在此將料理創作成曼妙"樂"曲,為來客帶來心情愉悅快樂~















像我這種已經ㄧ訪再訪的愛吃包，現在只要閉起眼睛就能想像麵屋長樂 的醬油豚骨拉麵，放上一整顆的溏心蛋、與兩片叉燒肉及那片厚實帶有炙燒濃郁香氣的五花肉⋯撒上些許青蔥，與柔韌麵體入口稀里呼嚕暢快的滋味！也曾學過十年鋼琴的我...覺得 麵屋長樂 的鹽味湯頭就彷彿賦格般柔和清新在心頭盤旋...而豚骨湯頭則如交響樂般給人氣勢磅礡之感!







吼！口水直流了啦⋯今天現在此時此刻就整裝出發，一起去麵屋長樂快樂一下！

麵屋長樂拉麵



地址：台北市大安區溫州街91號。

營業時間：

週二到五 11:30~14:00、17:00~20:30；

週末: 11:30~20:30全天候無休

(公休日期請參考GOOGLE)



大眾運輸:

捷運公館站/2號出口步行 7 分鐘、

捷運台電大樓站/2號出口步行 8 分鐘

公車台大站/步行 2 分鐘

停車場:對面就有台大收費停車場



麵屋長樂粉絲專頁



話說...台灣人真的很愛吃日式拉麵，光是「職能精神」這四個字就可以讓人蜂擁而至，

網路調查結果...













我個人認為吃拉麵時絕不能少了鮮嫩多汁的叉燒，獨特的炙燒氣息配上香濃拉麵，簡直不要太誘人⋯我吃拉麵第一口一定就是叉燒，叉燒對了什麼都對了！如果可以，我還會增點加量叉燒，這樣吃最是過癮！



麵屋長樂 點餐方式









今天來到麵屋長樂，看到店內光是拉麵機就保留很大的侯位區⋯我就在心裡偷笑⋯一家店肯為候位客人提供這樣寬敞的區域⋯比鄰台大與懷恩堂，這滿滿誠意日後肯定迎接的是滿滿人潮座無虛席！











麵屋長樂拉麵 的點餐方式就跟很多日本當地的拉麵店一樣，先在點餐機點餐付款，拿到餐券交給店員等候帶位即可!



麵屋長樂 品項如下







麵屋長樂共有兩款湯底 搭配不同內料交織成的八款拉麵!

基本款拉麵均價 230 元: 鹽味豚骨、鹽味雞湯、醬油豚骨、醬油雞湯

豪華版拉麵 均價320元:「長樂系列」內容物加肉加蛋～讓大家吃得更滿足!!

其他: 叉燒飯、白飯、各式飲料

拉麵點餐機的螢幕指示都很簡單明瞭，除了品項大家還可以根據自己需求調整湯頭的鹹度 麵體的軟硬度! 想要加蔥或炙燒叉燒或有習慣拉麵配白飯 另外點上原本限量但現在都加量供應的叉燒飯都可以在點餐機完成操作輕鬆點餐!



麵屋長樂 店內裝潢































麵屋長樂的座位分成板前位 靠窗位 還有兩人桌(可併桌) 裝潢分隔是日系搭配了彩繪~我特別喜歡形象牆上的麵屋長樂~愛拍照的快端起碗跟我一樣厚顏來此大拍特拍吧!(((麵請端好喔 可別撒了XD)))

















店內也供應飲用水讓大家自行取用～











本日餐點:



今天與同學相約聊工作，中午先過來麵屋長樂用餐，我們到的時間距離中午休息時間只剩四十分鐘...避開中午用餐人潮我們點餐後就可以入座了!







麵屋長樂的每一碗拉麵都是現點現做~在板前位也能看到帶著手套與口罩的工作人員認真料理的畫面~







不得不說這點拉麵也能看個性ㄟ....我這同學雖然已為人母...但光是外貌就是那種小清新掛的，就連點餐也能看出其溫和慢步調的個性！











她選的這一碗 豪華鹽味雞湯拉麵 碗內陳列擺放了可為嗅覺味覺都帶來清新感的檸檬片...在品嚐一口以後他大讚湯頭無敵清爽，柔軟的舒肥雞肉片更是目前體控的她的心頭好! 我在偷喝一口後也覺得這口味在夏日將會大受歡迎~ 豪華鹽味雞湯拉麵 裡除了舒肥雞肉片也有兩片叉燒豬肉片跟溏心蛋，滿滿的配料讓小鳥胃的她飽足感十足！(我們後面依原訂計畫在附近下午茶，她整個舉白旗投降的表示...已無剩餘空間置放美味蛋糕XD)











而我點的 豪華醬油豚骨拉麵 看起來就像我給人的印象(自己說)









大口喝下熱騰騰豚骨湯頭不會過鹹，濃厚且充滿膠質的湯韻有著一股讓人充滿記憶點的存在！(我我我就是我)

















一般拉麵店有時只會給半顆溏心蛋，但長樂直接給了一整顆！筷子夾開後流瀉而出偏深茶色的蛋液...入口帶有茶香很是銷魂...一問之下才知道它是店家特製的茗香白玉溏心蛋~(((比大拇哥) 值得一提的是...這裡的麵條雖然不是自己手工製麵 卻是店家拿著配比要求工廠研製的! 細細的麵條口感細緻有彈性,我十分喜歡~

























麵屋長樂並沒有推出辣湯...但有提供自製辣椒醬!我在吃了半晌後就跟店家要來他們自製辣椒醬（不含惱人的蘇丹紅或化學成分）略帶甜度的辣醬除了可以把湯頭轉換成略帶辛辣但不掩層次的口味，也可以直接以肉片沾取品嚐！(((自己為自己的懂吃比讚)))







昨天看中國女企業家葉海洋的影音，她說：「人生就是比爽的」我十分認同! 今天來長樂就獲得了這種爽度!







大胃王也別錯過他們家70元CP質爆棚的叉燒飯!這碗叉燒飯顏值超高~滿滿被叉燒邊角肉塊覆蓋，再淋上特製醬油與日式美乃滋，吃起來鹹甜鹹甜十分涮嘴~飽到天靈蓋的我在看到它上桌後還是忍不住繼續開外掛的吃(掩面)







人生除了打噴嚏及愛情....我覺得無法掩飾的還有吃到美食的快樂!

想快樂一下嗎?看完本篇推薦請馬上把麵屋長樂收口袋名單...

從此全台好吃拉麵地圖有了台大公館麵屋長樂~~