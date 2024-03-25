

今天要跟大家分享介紹，位於台北市中山站附近極受好評的燒肉吃到飽餐廳:馬太郎燒肉。

這裡以豐富的肉品選擇、千元不到實惠的價格以及卓越的CP值而受到廣泛好評。每一道菜品都經過

精心挑選，使用頂級食材，使得顧客在每一口都能品味到肉品的極上原汁原味，這裡更是

一個能提供輕鬆用餐體驗的理想場所，舒適的用餐環境擁有寬敞的日式風格大桌面與半開放隔間

一次品嚐滿桌豐富的菜色與熱鬧的燒肉氣份，更是絕佳的聚餐或約會場所。



交通非常方便，捷運中山站出來步行5分鐘內就可以抵達，是好友相揪燒肉的好地點

馬太郎燒肉

地址:台北市中山區中山北路1段81號

電話：02-2521-8822 |營業時間:週一～週日 11:30~23:00

https://www.facebook.com/taiwanumataro/?locale=zh_TW



馬太郎燒肉提供三種收費方式，分別為：

豪華頂級極上＋經典套餐＋就愛海鮮放題 $908/人

經典套餐＋就愛海鮮 $818/人

經典套餐 $718/人 （另收清潔費10%）



豪華頂級極上＋經典套餐＋就愛海鮮放題，這是最高階的套餐，包含更多超優質的牛肉和豬肉，

讓您品味到最頂級的燒肉享受，也是我非常推薦的套餐。更包含了、經典套餐以及無限量享用的

海鮮，為能消費者帶來全方位的美味饗宴。這次用餐中，我們選擇了$908/人的豪華頂級極上套餐，

店家首輪出餐，會提供推薦份量，而每桌還可追加8道每道3份，

確保您能夠充分享受美味的燒肉饗宴。



更棒的是現在粉專打卡分享與好評就能享有額外的肉品。藍鑽蝦、橫隔膜、牛肋排!不要錯過囉!



首先上桌的豪華頂級極上燒肉拼盤，即刻將我們帶入一場肉品的盛宴，

絕對是美味與品味的極致饗宴！







豪華頂級極上燒肉拼盤有:，三種風味的牛腹肉，分別有濃郁的起司香、

淋上照燒醬汁的甜蜜感，以及鹽蔥的清新風味，厚切草飼優質注脂牛、赤燒豬腰內肉、豬培根 德國香腸、

豬梅花、照燒骰子牛、牛舌 厚切熟成牛排、特製和牛漢堡排，份量十足超魄力!



額外陸續上的肉盤還有:牛腹肉、嫩肩牛菲力、翼板雪花牛、伊比利黑豬



海鮮盤的部分有蒲燒鯛魚、柳葉魚、精選透抽、椒鹽扇貝、特選草蝦

烤完都可以再繼續加點!



馬太郎燒肉的用心不僅體現在肉品的選擇上，同樣也延伸至了烤時蔬與炸物的呈現，包含了香氣

四溢的唐揚雞、香脆可口的薯條，以及一口咬下滿滿驚喜的炸餃子。其中，值得一提的是薯條，

與麥當勞同供應商，所以口感非常極致美味，吃起來無比的過癮，成為肉品的完美搭檔。



醬料一開始就會上桌，馬太郎燒肉更提供豐富的調料與配菜，如玫瑰鹽、蔥鹽、蒜片、

泡菜、和風洋蔥、豆芽菜等。尤其推薦搭配生菜包肉，搭配各種配料，讓口感更加豐富。





馬太郎燒肉這款酸辣醬不僅辣度十足，更是帶有南洋特有的風味，不僅辣味層次分明，還能感受到微妙的酸度，

讓整體口感更加豐富多變。味與酸度的完美平衡，不僅提升了整體的風味感，還讓肉品的滋味更為濃郁，推薦大家可以試試。



店內的飲料提供有冰沙、可爾必思、各式汽水與茶包熱茶、無限暢飲非常爽快!



馬太郎燒肉獨具匠心地採用碳火盆燒肉方式，這種獨特的火烤方式帶來了許多優點，讓您在燒烤

過程中感受到無比的舒適與美味，碳火盆的優點在於熱度十足且更加均勻，讓每一片肉品

都能在快速的烤製中保有原汁原味，讓您的味蕾沉浸在肉汁飽滿的口感中。



店內貼心的服務更是為用餐體驗加分。店員在較不忙碌的時候，主動地協助碳烤的過程，

確保每一桌的燒肉都能夠達到最佳的口感。這樣的用心服務，不僅使整個用餐過程更加順暢，

也讓您感受到店家對每位顧客的用心與關懷。



牛腹肉是燒肉中的經典之一，嚴選部位肉質鮮嫩，搭配炭火的烤製，使其外層香脆、內裡多汁。

牛腹肉的細緻質感，彷彿在口中融化，帶有淡淡的甜味，讓每一口都令人陶醉。



嫩肩牛菲力是肉質最柔軟的部位之一，其細緻的肌肉質感與油亮令人驚艷。經過碳火的烘烤，

帶有些微的焦香，搭配輕輕咬一口，口感如絲般柔滑，散發出濃郁的牛肉香氣。





還能用生菜包裹肉品，搭配各式配料，創造出自己喜歡的美味口感。



特製和牛漢堡排外脆內嫩，肉質豐潤，搭配獨特的醬汁，是燒肉中的一道精緻佳餚。

與大塊牛肋排油脂豐富經過烤製，外焦內嫩，肉質豐潤瞬時花光油然而生，

每一口都帶有濃郁的牛肉風味，令人陶醉。



注脂牛是優選肉質與油花交織的完美部位。這部分的肉纖維分布均勻，經過烤製後，

內部肉汁豐富。一入口，嚐到的是肉質豐富的層次感，口味Q彈爽口。



牛舌口感鮮美。烤製後，香氣與炭火的煙燻味道

相融合，讓每一口都散發著濃郁的燒肉風味。



桌上備有準備剪刀，隨時方便邊烤將大塊肉排剪成小塊。



烤的油亮的德國香腸，碳火帶來的微焦香氣與德國香腸的風味完美融合，成就了一道讓人難以忘懷的美味佳餚!







各式風味的牛腹肉以簡單的調味，突顯出肉質的原汁原味。每一口都帶著微鹹的滋味，

清新中帶有些微的蔥香。



藍鑽蝦經炭火烤製後，肉質更加緊實，帶有天然的鮮甜味。一口咬下，彷彿置身於海岸邊，

享受著海鮮的原始風味。



精選的蒲燒鯛魚、柳葉魚、透抽、椒鹽扇貝、特選草蝦組成的海鮮拼盤，

海鮮的鮮度十足也是非常美味!



打卡分享招待的橫隔膜肉質緊實，烤至外焦內嫩，是肉食者極愛的部位!

千萬不要錯過囉!



餐後的甜點選擇，有起酥、麻糬、棉花糖，帶來甜蜜的收尾，因為菜色豐富吃的非常飽足，

我們只選擇了麻糬，烤至膨脹的麻糬沾上煉乳與黃豆粉，微甜又爽口，完美結束了美味的用餐體驗。



馬太郎燒肉的豪華頂級極上套餐不僅提供了極上的燒肉享受，更在用餐環境、友好的服務品質、

肉品食材選擇等方面表現都很出色。讓每一位到訪的顧客都能在這裡找到滿足，這次的用餐體驗

絕對讓人留連忘返。對於喜歡燒肉的朋友們，馬太郎燒肉是與好友歡聚一堂，聚餐或約會這裡

都是極致美食的理想場所。



最後提供好康訊息給大家

凡是只要出示本篇文章的粉絲，點選$908價位，每桌加購$199，

馬太郎燒肉就送CH肋眼厚牛排或羊肩排（2選1）一份唷!!

馬太郎燒肉

地址:台北市中山區中山北路1段81號

電話：02-2521-8822 |營業時間:週一～週日 11:30~23:00

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