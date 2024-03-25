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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市中山區中山站美味燒肉|馬太郎燒肉，千元有找吃到飽，輕鬆品味極上烤肉盛宴！

台北市中山區中山站美味燒肉|馬太郎燒肉，千元有找吃到飽，輕鬆品味極上烤肉盛宴！

2024-03-25 08:05:48 PiGx3金豬三兄弟 人氣：101
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窩客好文

PiGx3金豬三兄弟

發表篇數：45篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：馬太郎燒肉
phone02-25218822
place台北市中山區中山北路一段81號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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/tmp/php7WIKKa
今天要跟大家分享介紹，位於台北市中山站附近極受好評的燒肉吃到飽餐廳:馬太郎燒肉。
這裡以豐富的肉品選擇、千元不到實惠的價格以及卓越的CP值而受到廣泛好評。每一道菜品都經過
精心挑選，使用頂級食材，使得顧客在每一口都能品味到肉品的極上原汁原味，這裡更是
一個能提供輕鬆用餐體驗的理想場所，舒適的用餐環境擁有寬敞的日式風格大桌面與半開放隔間
一次品嚐滿桌豐富的菜色與熱鬧的燒肉氣份，更是絕佳的聚餐或約會場所。

 

 

 

 

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交通非常方便，捷運中山站出來步行5分鐘內就可以抵達，是好友相揪燒肉的好地點

 

馬太郎燒肉
地址:台北市中山區中山北路1段81號
電話：02-2521-8822 |營業時間:週一～週日 11:30~23:00
https://www.facebook.com/taiwanumataro/?locale=zh_TW

 

 

 

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馬太郎燒肉提供三種收費方式，分別為：
豪華頂級極上＋經典套餐＋就愛海鮮放題 $908/人
經典套餐＋就愛海鮮 $818/人
經典套餐 $718/人 （另收清潔費10%）

 

 

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豪華頂級極上＋經典套餐＋就愛海鮮放題，這是最高階的套餐，包含更多超優質的牛肉和豬肉，
讓您品味到最頂級的燒肉享受，也是我非常推薦的套餐。更包含了、經典套餐以及無限量享用的
海鮮，為能消費者帶來全方位的美味饗宴。這次用餐中，我們選擇了$908/人的豪華頂級極上套餐，
店家首輪出餐，會提供推薦份量，而每桌還可追加8道每道3份，
確保您能夠充分享受美味的燒肉饗宴。

 

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更棒的是現在粉專打卡分享與好評就能享有額外的肉品。藍鑽蝦、橫隔膜、牛肋排!不要錯過囉!

 

 

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首先上桌的豪華頂級極上燒肉拼盤，即刻將我們帶入一場肉品的盛宴，
絕對是美味與品味的極致饗宴！

 


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豪華頂級極上燒肉拼盤有:，三種風味的牛腹肉，分別有濃郁的起司香、
淋上照燒醬汁的甜蜜感，以及鹽蔥的清新風味，厚切草飼優質注脂牛、赤燒豬腰內肉、豬培根 德國香腸、
豬梅花、照燒骰子牛、牛舌 厚切熟成牛排、特製和牛漢堡排，份量十足超魄力!

 

 

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額外陸續上的肉盤還有:牛腹肉、嫩肩牛菲力、翼板雪花牛、伊比利黑豬

 

 

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海鮮盤的部分有蒲燒鯛魚、柳葉魚、精選透抽、椒鹽扇貝、特選草蝦
烤完都可以再繼續加點!

 

 

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馬太郎燒肉的用心不僅體現在肉品的選擇上，同樣也延伸至了烤時蔬與炸物的呈現，包含了香氣
四溢的唐揚雞、香脆可口的薯條，以及一口咬下滿滿驚喜的炸餃子。其中，值得一提的是薯條，
與麥當勞同供應商，所以口感非常極致美味，吃起來無比的過癮，成為肉品的完美搭檔。

 

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醬料一開始就會上桌，馬太郎燒肉更提供豐富的調料與配菜，如玫瑰鹽、蔥鹽、蒜片、
泡菜、和風洋蔥、豆芽菜等。尤其推薦搭配生菜包肉，搭配各種配料，讓口感更加豐富。

 


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馬太郎燒肉這款酸辣醬不僅辣度十足，更是帶有南洋特有的風味，不僅辣味層次分明，還能感受到微妙的酸度，
讓整體口感更加豐富多變。味與酸度的完美平衡，不僅提升了整體的風味感，還讓肉品的滋味更為濃郁，推薦大家可以試試。

 

 

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店內的飲料提供有冰沙、可爾必思、各式汽水與茶包熱茶、無限暢飲非常爽快!

 

 

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馬太郎燒肉獨具匠心地採用碳火盆燒肉方式，這種獨特的火烤方式帶來了許多優點，讓您在燒烤
過程中感受到無比的舒適與美味，碳火盆的優點在於熱度十足且更加均勻，讓每一片肉品
都能在快速的烤製中保有原汁原味，讓您的味蕾沉浸在肉汁飽滿的口感中。

 

 

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店內貼心的服務更是為用餐體驗加分。店員在較不忙碌的時候，主動地協助碳烤的過程，
確保每一桌的燒肉都能夠達到最佳的口感。這樣的用心服務，不僅使整個用餐過程更加順暢，
也讓您感受到店家對每位顧客的用心與關懷。

 

 

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牛腹肉是燒肉中的經典之一，嚴選部位肉質鮮嫩，搭配炭火的烤製，使其外層香脆、內裡多汁。
牛腹肉的細緻質感，彷彿在口中融化，帶有淡淡的甜味，讓每一口都令人陶醉。

 

 

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嫩肩牛菲力是肉質最柔軟的部位之一，其細緻的肌肉質感與油亮令人驚艷。經過碳火的烘烤，
帶有些微的焦香，搭配輕輕咬一口，口感如絲般柔滑，散發出濃郁的牛肉香氣。

 


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還能用生菜包裹肉品，搭配各式配料，創造出自己喜歡的美味口感。

 

 

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特製和牛漢堡排外脆內嫩，肉質豐潤，搭配獨特的醬汁，是燒肉中的一道精緻佳餚。
與大塊牛肋排油脂豐富經過烤製，外焦內嫩，肉質豐潤瞬時花光油然而生，
每一口都帶有濃郁的牛肉風味，令人陶醉。

 

 

 

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注脂牛是優選肉質與油花交織的完美部位。這部分的肉纖維分布均勻，經過烤製後，
內部肉汁豐富。一入口，嚐到的是肉質豐富的層次感，口味Q彈爽口。

 

 

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牛舌口感鮮美。烤製後，香氣與炭火的煙燻味道
相融合，讓每一口都散發著濃郁的燒肉風味。

 

 

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桌上備有準備剪刀，隨時方便邊烤將大塊肉排剪成小塊。

 

 

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烤的油亮的德國香腸，碳火帶來的微焦香氣與德國香腸的風味完美融合，成就了一道讓人難以忘懷的美味佳餚!

 

 


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各式風味的牛腹肉以簡單的調味，突顯出肉質的原汁原味。每一口都帶著微鹹的滋味，
清新中帶有些微的蔥香。

 

 

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藍鑽蝦經炭火烤製後，肉質更加緊實，帶有天然的鮮甜味。一口咬下，彷彿置身於海岸邊，
享受著海鮮的原始風味。

 

 

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精選的蒲燒鯛魚、柳葉魚、透抽、椒鹽扇貝、特選草蝦組成的海鮮拼盤，
海鮮的鮮度十足也是非常美味!

 

 

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打卡分享招待的橫隔膜肉質緊實，烤至外焦內嫩，是肉食者極愛的部位!
千萬不要錯過囉!

 

 

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餐後的甜點選擇，有起酥、麻糬、棉花糖，帶來甜蜜的收尾，因為菜色豐富吃的非常飽足，
我們只選擇了麻糬，烤至膨脹的麻糬沾上煉乳與黃豆粉，微甜又爽口，完美結束了美味的用餐體驗。

 

 

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馬太郎燒肉的豪華頂級極上套餐不僅提供了極上的燒肉享受，更在用餐環境、友好的服務品質、
肉品食材選擇等方面表現都很出色。讓每一位到訪的顧客都能在這裡找到滿足，這次的用餐體驗
絕對讓人留連忘返。對於喜歡燒肉的朋友們，馬太郎燒肉是與好友歡聚一堂，聚餐或約會這裡
都是極致美食的理想場所。

最後提供好康訊息給大家
凡是只要出示本篇文章的粉絲，點選$908價位，每桌加購$199，
馬太郎燒肉就送CH肋眼厚牛排或羊肩排（2選1）一份唷!!

 

馬太郎燒肉
地址:台北市中山區中山北路1段81號
電話：02-2521-8822 |營業時間:週一～週日 11:30~23:00
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