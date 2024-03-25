九份．石川制研

位在九份半山腰的石川制研

是由一間六十多年的老房子所改建的餐廳

主廚是來自彰化的料理人，希望將彰化的美好遍佈全台

故以職人的精神結合創新的料理手法

提供客製化的無菜單料理和台灣的傳統料理

雖然我們只是退房翌日來這裡享用早餐

且因當下早餐時段因而沒能吃到上述的料理

但沒想到看似簡單的歐式早餐，吃了卻讓我們驚豔

加上建築與環境都蠻有特色的，所以還是介紹給大家

來九份遊玩時，除了老街上的小吃外，也能多個用餐的選擇喔

（註:石川制研也有和其它九份民宿合作，都可加購早餐）

石研制所_地理位置

早上從神隱國度退房，同樣跟著導航來到石川制研的所在地

這裡離我們入住的民宿已有段距離了

且邊走的同時也邊納悶，這裡會有餐廳?

因為離老街也有一段距離了

游小熊還迷了路，差點跑到大馬路上去了，哈~



從店家粉絲團得知，原來是老板在九份這裡

找到了一間有著六十多年歷史的老房子所改建的

石川制研

2022年6月

偶然的在好朋友的推薦中

找到了在九份山中被遺忘的老房子

它在這裡豎立60餘年

房子周遭面貌雜草叢生

散發出一種獨特的老靈魂老味道

這時我們就決定準備好好的翻修它

把我們的夢想重心開始

單層式的平房建築，木製的窗戶再搭配一排的紅色燈籠

入夜後，天色暗了，想必很有FU

店裡有隻店狗也不怕人，拍了張狗狗的背影

胖胖的卡稱也很可愛~

門外放有店內供應的TOP3菜單，看了一下都很想吃吔

我們本來打算除了早餐之外，看看能否一起點其它餐點來吃的

可惜，因為還是早餐時段，外加店家仍在做食材準備

所以就只能吃原本預訂的早餐，沒辦法加點其它的餐點來吃

狗狗不怕生，所以孩子們都想和牠玩

不過因為不熟狗狗的個性，所以還是用看的就好

因為時間還沒到中午，加上有人訂餐

所以老板和店員都忙著備料及製作餐盒ing…

石川制研內部空間大概分成左右兩半部

一進門的左半部空間是廚房及工作區

右半部才是座位區和化妝室

石川制研_菜單

(以上菜單來源:石川制研粉絲頁）

菜單上分為傳統小吃、沙拉&鹹食、飲品&湯和主餐四大類

價位約$80~$200，主餐加價$100可升級為套餐，有生菜沙拉和湯品

我們這天吃的歐式早餐套組$150也有出現在菜單上

雖然沒有在這裡用餐，但還是從店家粉絲頁下載菜單給大家參考喔

石川制研_座位區

右半部的空間也分為左右兩邊，兩邊都有座位區

上圖是右手邊的座位，多為四人一桌的座位

左手邊則是我們一家這天被安排坐的位置

從上圖可看出，這邊仍保有原本老房的泥

在石牆前則規畫了長排的木質座位

一左一右，一新一舊的設計也很有韻味

座位區最後方則是化妝室

當走到化妝室裡才發現，裡面的空間超大的

孩子們還笑說，這裡的廁所怎麼好像比我們的房間還大這樣，哈~

石川制研_餐點（歐式早餐）

我們預訂的是兩份歐式早餐

本來飲料應是兩杯而已（一份一杯）

但店家人很好，看我們是兩大兩小一起來

所以給了我們一人一杯飲料

上圖有冬瓜茶兩杯、一杯熱紅茶和一杯熱咖啡

「冬瓜茶」

「黑咖啡」

「歐式早餐」

一份$150的歐式早餐內容有：

雞絲軟法潛艇堡佐咖哩優格醬、生菜沙拉佐芥末油醋醬、地瓜 、甜玉米、火腿片

（內容物會依季節時令調整而略有不同）

「生菜沙拉佐芥末油醋醬」

生菜和水果都有新鮮，油醋醬有偏酸一些，但吃來很開胃

（只是~較怕酸的游小熊就比較沒這麼喜歡了，哈~）



「雞絲軟法潛艇堡佐咖哩優格醬」

而讓我們一家吃了之後覺得的很驚豔的

就是這份歐式早餐的主角「雞絲軟法潛艇堡」啦

打開潛艇堡來看，裡面食材有雞絲、番茄切片和一大片起司

搭配的是口味是特別且不常見的咖哩優格醬

咖哩優格醬的味道蠻溫和的，沒有太多辛香料的味道也不會辣

雖然食材看似很平凡，但味道融合後迸出來的滋味卻讓人超驚豔

或許是因不常見的咖哩優格醬，將其它食材的味道都給襯托出來

加上本身的味道也不錯，所以讓整體的味道更加分

【後記】

在石川制研用餐後，我們也將再度前往九份老街去走走逛逛

雖然才剛吃完早餐不久，但只點兩份就是不想一次吃太飽

這樣才可以到老街繼續吃小吃和美食這樣

因為入住神隱國度，且加購了石川制研的歐式早餐

吃過後覺得不錯所以特別才撰文分享給大家

但不確定是否還有與神隱國度合作，所以還請依民宿提供的餐點為主

因石川制研也有和其它民宿合作，有興趣的可自行至店家粉絲頁查詢喔

【延伸閱讀】

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店家/景點資訊

店家名稱：石川制研

所在地址：新北市瑞芳區汽車路73號

營業時間：日 一 二 五 六 08:30-21:00

店家電話：0958-764-978

評價：★★★★★

備註資訊：

營業時間：

08:30-11:00/18:00-21:00 Google即時導航



