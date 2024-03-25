九份．石川制研
位在九份半山腰的石川制研
是由一間六十多年的老房子所改建的餐廳
主廚是來自彰化的料理人，希望將彰化的美好遍佈全台
故以職人的精神結合創新的料理手法
提供客製化的無菜單料理和台灣的傳統料理
雖然我們只是退房翌日來這裡享用早餐
且因當下早餐時段因而沒能吃到上述的料理
但沒想到看似簡單的歐式早餐，吃了卻讓我們驚豔
加上建築與環境都蠻有特色的，所以還是介紹給大家
來九份遊玩時，除了老街上的小吃外，也能多個用餐的選擇喔
（註:石川制研也有和其它九份民宿合作，都可加購早餐）
石研制所_地理位置
早上從神隱國度退房，同樣跟著導航來到石川制研的所在地
這裡離我們入住的民宿已有段距離了
且邊走的同時也邊納悶，這裡會有餐廳?
因為離老街也有一段距離了
游小熊還迷了路，差點跑到大馬路上去了，哈~
從店家粉絲團得知，原來是老板在九份這裡
找到了一間有著六十多年歷史的老房子所改建的
（以上資訊來源：石川制研粉絲頁）
單層式的平房建築，木製的窗戶再搭配一排的紅色燈籠
入夜後，天色暗了，想必很有FU
店裡有隻店狗也不怕人，拍了張狗狗的背影
胖胖的卡稱也很可愛~
門外放有店內供應的TOP3菜單，看了一下都很想吃吔
我們本來打算除了早餐之外，看看能否一起點其它餐點來吃的
可惜，因為還是早餐時段，外加店家仍在做食材準備
所以就只能吃原本預訂的早餐，沒辦法加點其它的餐點來吃
狗狗不怕生，所以孩子們都想和牠玩
不過因為不熟狗狗的個性，所以還是用看的就好
因為時間還沒到中午，加上有人訂餐
所以老板和店員都忙著備料及製作餐盒ing…
石川制研內部空間大概分成左右兩半部
一進門的左半部空間是廚房及工作區
右半部才是座位區和化妝室
石川制研_菜單
(以上菜單來源:石川制研粉絲頁）
菜單上分為傳統小吃、沙拉&鹹食、飲品&湯和主餐四大類
價位約$80~$200，主餐加價$100可升級為套餐，有生菜沙拉和湯品
我們這天吃的歐式早餐套組$150也有出現在菜單上
雖然沒有在這裡用餐，但還是從店家粉絲頁下載菜單給大家參考喔
石川制研_座位區
右半部的空間也分為左右兩邊，兩邊都有座位區
上圖是右手邊的座位，多為四人一桌的座位
左手邊則是我們一家這天被安排坐的位置
從上圖可看出，這邊仍保有原本老房的泥
在石牆前則規畫了長排的木質座位
一左一右，一新一舊的設計也很有韻味
座位區最後方則是化妝室
當走到化妝室裡才發現，裡面的空間超大的
孩子們還笑說，這裡的廁所怎麼好像比我們的房間還大這樣，哈~
石川制研_餐點（歐式早餐）
我們預訂的是兩份歐式早餐
本來飲料應是兩杯而已（一份一杯）
但店家人很好，看我們是兩大兩小一起來
所以給了我們一人一杯飲料
上圖有冬瓜茶兩杯、一杯熱紅茶和一杯熱咖啡
「冬瓜茶」
「黑咖啡」
「歐式早餐」
一份$150的歐式早餐內容有：
雞絲軟法潛艇堡佐咖哩優格醬、生菜沙拉佐芥末油醋醬、地瓜 、甜玉米、火腿片
（內容物會依季節時令調整而略有不同）
「生菜沙拉佐芥末油醋醬」
生菜和水果都有新鮮，油醋醬有偏酸一些，但吃來很開胃
（只是~較怕酸的游小熊就比較沒這麼喜歡了，哈~）
「雞絲軟法潛艇堡佐咖哩優格醬」
而讓我們一家吃了之後覺得的很驚豔的
就是這份歐式早餐的主角「雞絲軟法潛艇堡」啦
打開潛艇堡來看，裡面食材有雞絲、番茄切片和一大片起司
搭配的是口味是特別且不常見的咖哩優格醬
咖哩優格醬的味道蠻溫和的，沒有太多辛香料的味道也不會辣
雖然食材看似很平凡，但味道融合後迸出來的滋味卻讓人超驚豔
或許是因不常見的咖哩優格醬，將其它食材的味道都給襯托出來
加上本身的味道也不錯，所以讓整體的味道更加分
【後記】
在石川制研用餐後，我們也將再度前往九份老街去走走逛逛
雖然才剛吃完早餐不久，但只點兩份就是不想一次吃太飽
這樣才可以到老街繼續吃小吃和美食這樣
因為入住神隱國度，且加購了石川制研的歐式早餐
吃過後覺得不錯所以特別才撰文分享給大家
但不確定是否還有與神隱國度合作，所以還請依民宿提供的餐點為主
因石川制研也有和其它民宿合作，有興趣的可自行至店家粉絲頁查詢喔
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店家/景點資訊
- 店家名稱：石川制研
- 所在地址：新北市瑞芳區汽車路73號
- 營業時間：日 一 二 五 六 08:30-21:00
- 店家電話：0958-764-978
- 評價：★★★★★
- 備註資訊：
營業時間：
08:30-11:00/18:00-21:00