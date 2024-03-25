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桃園市龜山區｜阿順現撈海產｜在地林口現撈海產熱炒老店

2024-03-25 13:35:08 mika 人氣：107
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窩客好文

mika

發表篇數：521篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 龜山區

造訪商家：阿順現撈海產
place桃園市龜山區文化三路541號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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外國人最愛台灣的熱炒文化，但其實我們自己也很愛，尤其現撈海產熱炒更喜歡！這家林口在地海產熱炒老店，更是在地人極力推薦，東西好吃份量多又平價，尤其是酥炸白帶魚、蒜泥鮮蚵更是必點，新鮮美味，主廚技術了得，還有桌菜料理也很推薦，只是人太少無法點很可惜。

阿順現撈海產｜交通位置

說是林口但其實地址算是龜山區
總之在文化三路541號，餐廳附有免費超大停車場喔。

 

這停車場真的好大！

餐廳是鐵皮屋搭建而成
夏天應該會比較熱，不過冷氣很多台，免驚。

可容納十幾桌
雖然都是圓桌，但就算兩三人來吃飯也沒問題啦。

阿順現撈海產｜MENU

牆上菜單沒有標價格
但如果有需要是可以問看看。
菜單上沒有的也可以開口詢問，基本上都可以料理
而且店員會給予建議，例如我們炸物點太多就會被提醒
份量上也會做建議，怕我們人少吃不完等等。

冷藏櫃可以看到食材真實的現況
顏色各方面都很新鮮，青菜也很翠綠。

今日現撈海鮮在旁邊冷凍箱裡
熟客可以直接看今日魚獲翻牌決定要吃哪一隻魚
並跟店員討論料理方式與價格。

炒水蓮

我其實也不知道為何每次去熱炒店都會點炒水蓮XD
大概是因為平常自己在家很少會買這個來吃吧，還是熱炒店的水蓮比較好吃。

蛤仔湯

很樸實的家常料理湯
但陰雨綿綿的日子就會想喝鮮甜美味的蛤仔湯。
蛤蠣還放不少呢。

酥炸白帶魚

這一道真的是必點無誤！太驚艷了。
炸的很酥脆之餘，肉質依舊飽滿濕潤而且細嫩無比。

炸蚵仔酥

這家的蚵仔系列真的很可以點
都好大顆又新鮮，份量也很超值。

蒜泥鮮蚵

我記得我們多點這一道時，還被關心一下說你們點兩份蚵仔料理確定嗎？嗯…很確定XD。就是因為這裡的蚵仔新鮮肥美才會狂點。

看看有多大顆就好了！
重點是肥美多汁而且沒有腥味。

麻油雞佛腰子

腰子真的很肥軟好吃，雞佛也不賴。

偶而滋補養顏一下，很可以。

給大家參考一下我們吃這一桌多少錢。
事前沒有特別問價格，還好是真的很平價又好吃。

阿順現撈海產

地址：桃園市龜山區文化三路541號
電話：03 3288923
時間：10:00–21:30
粉絲團：阿順現撈海產 | Facebook

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